Tras semana clave en la Copa, Nacional y Peñarol tienen los días y horarios de la segunda fecha del Intermedio

La Mesa Ejecutiva de la Liga AUF Uruguaya dio a conocer el cronograma de la segunda fecha del Torneo Intermedio, que irá desde el viernes 22 al domingo 24. Nacional será local en el Gran Parque Central ante Albion, mientras que Peñarol visitará a Defensor Sporting en el Estadio Luis Franzini.

Será una semana definitoria para los dos grandes a nivel de Copa Libertadores, ya que ambos se jugarán gran parte de sus chances de avanzar a los octavos de final del certamen internacional. El miércoles de 20 de mayo el elenco que conduce Jorge Bava será anfitrión de Universitario de Lima en el GPC, desde la hora 19:00, (ESPN y Disney+) con el objetivo de ganar.

Peñarol, por su parte, tendrá un duelo decisivo frente a Corinthians en el Estadio Campeón del Siglo, a la hora 21:30, (ESPN y Disney+). El equipo de Diego Aguirre deberá obtener los tres puntos y esperar que Platense no sume en su duelo contra Independiente Santa Fe en Bogotá, Colombia.

Tras esos duelos coperos, el Bolso y el Manya se pondrán a pensar en la segunda jornada del Torneo Intermedio de la Liga AUF Uruguaya 2026. En ese sentido, Nacional enfrentará al conjunto Pionero en el GPC el sábado 23 de mayo, desde la hora 18:30, por la Serie B.

Diego Aguirre en el partido entre Cerro Largo y Peñarol. Foto: Darwin Borrelli.

El elenco Mirasol saldrá a escena por la segunda jornada del Torneo Intermedio de la Serie A el domingo 24 de mayo contra Defensor Sporting en el Luis Franzini, a partir de la hora 18:30.

Cabe destacar que esta fecha del Torneo Intermedio tendrá un duelo postergado y es el de Danubio contra Juventud de Las Piedras. Esto se debió al pedido que hizo el pedrense a raíz del partido que disputa el jueves 21 en Venezuela ante Puerto Cabello, a partir de la hora 19:00. Por ese motivo el Consejo de Liga votó para contemplarlo y se postergó el duelo.

Así se juega la fecha 2 del Torneo Intermedio

Viernes 22 de mayo

Liverpool vs. Racing

Parque Viera

19:30

Sábado 23 de mayo

Progreso vs. Montevideo City Torque

Parque Paladino

10:00

Cerro Largo vs. Boston River

Ubilla de Melo

15:00

Nacional vs. Albion

Gran Parque Central

18:30

Domingo 24 de mayo

Cerro vs. Central Español

Luis Tróccoli

10:00

Wanderers vs. Deportivo Maldonado

Parque Viera

15:00

Defensor Sporting vs. Peñarol

Estadio Luis Franzini

18:30

Postergado

Danubio vs. Juventud de Las Piedras