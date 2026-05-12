Así quedó el fixture completo del Torneo Intermedio 2026: cómo se conforman las series y los partidos
Peñarol defiende el título obtenido en la temporada 2025, mientras que el resto de los equipos también buscará meterse en la final para cortar las dos últimas finales clásicas.
Finalizó el Torneo Apertura, se confirmó la tabla de posiciones y eso trajo consigo la división de los equipos para el Torneo Intermedio, el segundo certamen de la Liga AUF Uruguaya 2026 que tiene como vigente campeón a Peñarol tras la obtención en 2025 en la final ante Nacional.
Carboneros y tricolores ya habían sido finalistas en 2024, aunque en esa ocasión fue el Bolso quien obtuvo la consagración. De cara a la temporada 2026 ambos podrían volver a medirse ya que ocupan series distintas tras ubicaciones en el Apertura.
Peñarol fue cuarto por detrás de Racing, Deportivo Maldonado y Albion, con un saldo de ocho victorias, tres empates y cuatro derrotas, mientras que Nacional confirmó el séptimo puesto producto de la misma cantidad de triunfos y derrotas (7) y un empate en 15 partidos.
La disputa del certamen tendrá solo cuatro fechas previo al parate por el Mundial 2026 a desarrollarse en Estados Unidos, México y Canadá. Luego de que se juegue la Copa del Mundo se retomará con las últimas tres jornadas, previo a la gran final que enfrentará a los líderes de cada zona.
¿Cómo quedaron las series del Torneo Intermedio?
Recordando que desde la temporada 2025 el Torneo Intermedio cambió su formato, la Serie A pasó a estar conformada por el 1°, 4°, 5°, 8°, 9°, 12°, 13° y 16° de la tabla del Torneo Apertura, mientras que la Serie B cuenta con el 2°, 3°, 6°, 7°, 10°, 11°, 14° y 15°.
Serie A: Racing, Peñarol, Central Español, Defensor Sporting, Liverpool, Cerro Largo, Boston River y Cerro.
Serie B: Deportivo Maldonado, Albion, Montevideo City Torque, Nacional, Wanderers, Danubio, Juventud de Las Piedras y Progreso.
El fixture completo del Torneo Intermedio:
Fecha 1:
Racing vs. Cerro Largo
Peñarol vs. Liverpool
Central Español vs. Defensor Sporting
Boston River vs. Cerro
Deportivo Maldonado vs. Danubio
Albion vs. Wanderers
MC Torque vs. Nacional
Juventud vs. Progreso
Fecha 2:
Cerro vs. Central Español
Defensor Sporting vs. Peñarol
Liverpool vs. Racing
Cerro Largo vs. Boston River
Progreso vs. MC Torque
Nacional vs. Albion
Wanderers vs. Deportivo Maldonado
Danubio vs. Juventud
Fecha 3:
Cerro Largo vs. Cerro
Boston River vs. Liverpool
Racing vs. Defensor Sporting
Peñarol vs. Central Español
Danubio vs. Progreso
Juventud vs. Wanderers
Deportivo Maldonado vs. Nacional
Albion vs. MC Torque
Fecha 4:
Cerro vs. Peñarol
Central Español vs. Racing
Defensor Sporting vs. Boston River
Liverpool vs. Cerro Largo
Progreso vs. Albion
MC Torque vs. Deportivo Maldonado
Nacional vs. Juventud
Wanderers vs. Danubio
Fecha 5:
Liverpool vs. Cerro
Cerro Largo vs. Defensor Sporting
Boston River vs. Central Español
Racing vs. Peñarol
Wanderers vs. Progreso
Danubio vs. Nacional
Juventud vs. MC Torque
Deportivo Maldonado vs. Albion
Fecha 6:
Cerro vs. Racing
Peñarol vs. Boston River
Central Español vs. Cerro Largo
Defensor Sporting vs. Liverpool
Progreso vs. Deportivo Maldonado
Albion vs. Juventud
MC Torque vs. Danubio
Nacional vs. Wanderers
Fecha 7:
Defensor Sporting vs. Cerro
Central Español vs. Liverpool
Peñarol vs. Cerro Largo
Racing vs. Boston River
Nacional vs. Progreso
MC Torque vs. Wanderers
Albion vs. Danubio
Deportivo Maldonado vs. Juventud
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