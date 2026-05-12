Así quedó el fixture completo del Torneo Intermedio 2026: cómo se conforman las series y los partidos

Finalizó el Torneo Apertura, se confirmó la tabla de posiciones y eso trajo consigo la división de los equipos para el Torneo Intermedio, el segundo certamen de la Liga AUF Uruguaya 2026 que tiene como vigente campeón a Peñarol tras la obtención en 2025 en la final ante Nacional.

Carboneros y tricolores ya habían sido finalistas en 2024, aunque en esa ocasión fue el Bolso quien obtuvo la consagración. De cara a la temporada 2026 ambos podrían volver a medirse ya que ocupan series distintas tras ubicaciones en el Apertura.

Peñarol fue cuarto por detrás de Racing, Deportivo Maldonado y Albion, con un saldo de ocho victorias, tres empates y cuatro derrotas, mientras que Nacional confirmó el séptimo puesto producto de la misma cantidad de triunfos y derrotas (7) y un empate en 15 partidos.

La disputa del certamen tendrá solo cuatro fechas previo al parate por el Mundial 2026 a desarrollarse en Estados Unidos, México y Canadá. Luego de que se juegue la Copa del Mundo se retomará con las últimas tres jornadas, previo a la gran final que enfrentará a los líderes de cada zona.

¿Cómo quedaron las series del Torneo Intermedio?

Recordando que desde la temporada 2025 el Torneo Intermedio cambió su formato, la Serie A pasó a estar conformada por el 1°, 4°, 5°, 8°, 9°, 12°, 13° y 16° de la tabla del Torneo Apertura, mientras que la Serie B cuenta con el 2°, 3°, 6°, 7°, 10°, 11°, 14° y 15°.

Serie A: Racing, Peñarol, Central Español, Defensor Sporting, Liverpool, Cerro Largo, Boston River y Cerro.

Serie B: Deportivo Maldonado, Albion, Montevideo City Torque, Nacional, Wanderers, Danubio, Juventud de Las Piedras y Progreso.

El fixture completo del Torneo Intermedio:

Fecha 1:

Racing vs. Cerro Largo

Peñarol vs. Liverpool

Central Español vs. Defensor Sporting

Boston River vs. Cerro

Deportivo Maldonado vs. Danubio

Albion vs. Wanderers

MC Torque vs. Nacional

Juventud vs. Progreso

Fecha 2:

Cerro vs. Central Español

Defensor Sporting vs. Peñarol

Liverpool vs. Racing

Cerro Largo vs. Boston River

Progreso vs. MC Torque

Nacional vs. Albion

Wanderers vs. Deportivo Maldonado

Danubio vs. Juventud

Fecha 3:

Cerro Largo vs. Cerro

Boston River vs. Liverpool

Racing vs. Defensor Sporting

Peñarol vs. Central Español

Danubio vs. Progreso

Juventud vs. Wanderers

Deportivo Maldonado vs. Nacional

Albion vs. MC Torque

Fecha 4:

Cerro vs. Peñarol

Central Español vs. Racing

Defensor Sporting vs. Boston River

Liverpool vs. Cerro Largo

Progreso vs. Albion

MC Torque vs. Deportivo Maldonado

Nacional vs. Juventud

Wanderers vs. Danubio

Fecha 5:

Liverpool vs. Cerro

Cerro Largo vs. Defensor Sporting

Boston River vs. Central Español

Racing vs. Peñarol

Wanderers vs. Progreso

Danubio vs. Nacional

Juventud vs. MC Torque

Deportivo Maldonado vs. Albion

Fecha 6:

Cerro vs. Racing

Peñarol vs. Boston River

Central Español vs. Cerro Largo

Defensor Sporting vs. Liverpool

Progreso vs. Deportivo Maldonado

Albion vs. Juventud

MC Torque vs. Danubio

Nacional vs. Wanderers

Fecha 7:

Defensor Sporting vs. Cerro

Central Español vs. Liverpool

Peñarol vs. Cerro Largo

Racing vs. Boston River

Nacional vs. Progreso

MC Torque vs. Wanderers

Albion vs. Danubio

Deportivo Maldonado vs. Juventud