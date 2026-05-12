Cómo quedó la tabla del Torneo Apertura tras la última fecha y así se juega la primera fecha del Intermedio

El Torneo Apertura cerró su fecha 15 con triunfos de Deportivo Maldonado ante Boston River y Peñarol sobre Cerro Largo. El primer torneo corto del año arrastrará la totalidad de los puntos para la Tabla Anual de la Liga AUF Uruguaya, que será la que defina no solo un boleto a la final del campeonato, sino varios pasajes a las copas internacionales. El próximo fin de semana ya comenzará el Torneo Intermedio, que tiene sus series y la primera fecha definidas.

Racing (31) fue el campeón, pero no logró sacar una ventaja tan importante para la Anual, por un mal cierre luego de la obtención de la copa. Deportivo Maldonado (29) y Albion (28), dos de los equipos recién ascendidos, arremetieron en el final para quedar a un partido del líder, mientras que Peñarol (27) quedó un poco más relegado por su mala racha final. Central Español (24), Montevideo City Torque (23) y Nacional (22) son los últimos equipos en zona de copas, mientras que Defensor Sporting (21), Liverpool (20) y Wanderers (20) arremeten en el pelotón que viene por detrás. En la mitad baja llegan Danubio (18), Cerro Largo (17), Boston River (17), Juventud (15), Progreso (10) y Cerro (10).

A su vez, el Apertura sirvió para construir los dos grupos del Torneo Intermedio, que también sumará puntos para la Tabla Anual y le dará al campeón un boleto a la Supercopa Uruguaya. Recordar que el segundo torneo corto jugará sus primeras cuatro fechas y luego parará por el Mundial 2026.

La serie A quedó compuesta por Racing, Peñarol, Central Español, Defensor Sporting, Liverpool, Cerro Largo, Boston River y Cerro, mientras que en la B estarán Deportivo Maldonado, Albion, Montevideo City Torque, Nacional, Montevideo Wanderers, Danubio, Juventud y Progreso.

Así quedó la tabla del Torneo Apertura

Así se juega la primera fecha del Intermedio

Serie A:

Racing vs. Cerro Largo

Peñarol vs. Liverpool

Central Español vs. Defensor Sporting

Boston River vs. Cerro

Serie B

Deportivo Maldonado vs. Danubio

Albion vs. Wanderers

MC Torque vs. Nacional

Juventud vs. Progreso