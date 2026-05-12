Preocupación en Peñarol por Franco Escobar: el argentino dejó el Ubilla en ambulancia por un choque de cabezas

Cerro Largo y Peñarol están bajando el telón del Torneo Apertura 2026 en el Estadio Ubilla de Melo, donde juegan por la 15ª y última fecha en la noche gélida de este lunes y con el arbitraje de Javier Burgos. El partido comenzó a las 20:30 horas y se puede ver en vivo por DSports, Disney+, Antel TV y cableoperadores.

El partido comenzó parejo, con más control del balón de parte de Peñarol, pero se le complicó la noche sobre el final del primer tiempo, incluso antes del gol de Diego Daguerre que puso en ventaja al conjunto arachán. Es que sobre los 35' minutos de juego, un choque de cabezas entre Franco Escobar y Santiago Franca, dejó al argentino notoriamente dolorido y debió abandonar la cancha y el estadio en ambulancia.

Hoy zaguero derecho del equipo de Diego Aguirre, Escobar estaba en tres cuartos de cancha cuando fue a disputar una pelota dividida con el lateral zurdo de Cerro Largo, Franca. Saltaron los dos jugadores y el de Peñarol quedó tendido en el césped con gestos de fuerte dolor, mientras golpeaba el suelo con el puño.

El partido se detuvo por más de cuatro minutos mientras ingresó el cuerpo médico del aurinegro a la cancha para atenderlo. Cuando el jugador se incorporó para sentarse sobre el césped, notó que tenía sangre en las manos, producto de sostenerse la herida en la zona de la nuca.

Los médicos rápidamente pidieron el cambio y en su lugar ingresó el juvenil aurinegro Facundo Alvez. Escobar siempre se mantuvo consciente, pero fue retirado de la cancha en camilla hacia la zona de los vestuarios.

Una vez salió, la ambulancia del estadio se acercó al vestuario local para atender al jugador. Sin embargo, el cuerpo médico de Peñarol decidió enviarlo a la mutualista Camcel para realizarle una tomografía. Según confiaron a Ovación fuentes aurinegras, la razón es que el jugador tenía una contusión y un corte relativamente profundo.

Mientras se llevaban al jugador del Ubilla cayó el gol de Cerro Largo: jugada de Añasco por la derecha y definición de Daguerre para poner en ventaja al local, y calentar el ambiente en la tribuna visitante, que empezó a reclamarle a los jugadores de Peñarol. Cabe recordar que el Manya llegó a este partido con una racha adversa de ocho partidos sin ganar.