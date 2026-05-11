Cerro Largo vs. Peñarol EN VIVO por el Torneo Apertura: seguí en directo el minuto a minuto

Enviado a Melo / Cerro Largo

Sin chances de título desde hace un par de fechas, Peñarol le pondrá fin a su participación en el Torneo Apertura 2026 ante Cerro Largo en el Estadio Ubilla de Melo disputando el último partido de un certamen en el que estuvo lejos de sus expectativas.

El equipo de Diego Aguirre buscará con este partido cortar la racha negativa que atraviesa y que es la peor del siglo para el Carbonero teniendo en cuenta que suma ocho partidos sin triunfos entre la Liga AUF Uruguaya y la Copa Libertadores.

Para este encuentro, el cuerpo técnico del Mirasol tiene bajas importantes por lesiones como las de Emanuel Gularte, Nahuel Herrera, Luis Angulo o Leonardo Fernández, mientras que —por precaución— no viajaron futbolistas como Eduardo Darias, Eric Remedi, Mauricio Lemos o Matías Arezo. A su vez, Washington Aguerre está suspendido luego de ser expulsado en la fecha anterior ante Defensor Sporting.