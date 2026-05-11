Cerro Largo vs. Peñarol EN VIVO por el Torneo Apertura: seguí en directo el minuto a minuto

Cerro Largo (probable): Pedro González; Alexander Hernández, Lucas Correa, Matías Fracchia, Santiago Franca; Sebastián Assis, Santiago Marcel, Mario García; Diego Daguerre, Axel Pandiani, Tiziano Correa. DT: Danielo Nuñez.
Peñarol (probable): Sebastián Britos; Franco Escobar, Facundo Álvez, Lucas Ferreira, Maximiliano Olivera; Leandro Umpiérrez, Roberto Fernández, Jesús Trindade, Gastón Togni; Abel Hernández, Facundo Batista. DT: Diego Aguirre.
Hora: 20:00
Estadio: Ubilla de Melo
Televisa: DSports, cables, Disney+ y AntelTV
Árbitro: Javier Burgos
Asistentes: Agustín Berisso y Ernesto Hartwig
Cuarto árbitro: Federico Arman.
VAR: Antonio García y Javier Irazoqui.