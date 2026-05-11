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Cerro Largo vs. Peñarol EN VIVO por el Torneo Apertura: seguí en directo el minuto a minuto

El Carbonero le pone fin al primer certamen de la temporada ante el Arachán y buscando cortar su peor racha del siglo que alcanzó los ocho partidos sin ganar.

Santiago Vanoli
Santiago Vanoli
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Diego Aguirre durante el partido entre Corinthians y Peñarol por Copa Libertadores.
Diego Aguirre durante el partido entre Corinthians y Peñarol por Copa Libertadores.
Foto: EFE.

Enviado a Melo / Cerro Largo
Sin chances de título desde hace un par de fechas, Peñarol le pondrá fin a su participación en el Torneo Apertura 2026 ante Cerro Largo en el Estadio Ubilla de Melo disputando el último partido de un certamen en el que estuvo lejos de sus expectativas.

El equipo de Diego Aguirre buscará con este partido cortar la racha negativa que atraviesa y que es la peor del siglo para el Carbonero teniendo en cuenta que suma ocho partidos sin triunfos entre la Liga AUF Uruguaya y la Copa Libertadores.

Para este encuentro, el cuerpo técnico del Mirasol tiene bajas importantes por lesiones como las de Emanuel Gularte, Nahuel Herrera, Luis Angulo o Leonardo Fernández, mientras que —por precaución— no viajaron futbolistas como Eduardo Darias, Eric Remedi, Mauricio Lemos o Matías Arezo. A su vez, Washington Aguerre está suspendido luego de ser expulsado en la fecha anterior ante Defensor Sporting.

Cerro Largo vs. Peñarol

Cerro Largo (probable): Pedro González; Alexander Hernández, Lucas Correa, Matías Fracchia, Santiago Franca; Sebastián Assis, Santiago Marcel, Mario García; Diego Daguerre, Axel Pandiani, Tiziano Correa. DT: Danielo Nuñez.

Peñarol (probable): Sebastián Britos; Franco Escobar, Facundo Álvez, Lucas Ferreira, Maximiliano Olivera; Leandro Umpiérrez, Roberto Fernández, Jesús Trindade, Gastón Togni; Abel Hernández, Facundo Batista. DT: Diego Aguirre.

Hora: 20:00
Estadio: Ubilla de Melo
Televisa: DSports, cables, Disney+ y AntelTV
Árbitro: Javier Burgos
Asistentes: Agustín Berisso y Ernesto Hartwig
Cuarto árbitro: Federico Arman.
VAR: Antonio García y Javier Irazoqui.

¿A qué hora y dónde ver Cerro Largo vs. Peñarol?

El partido en el Estadio Ubilla de Melo comienza a las 20:30 y contará con la transmisión de DSports y los cables de Montevideo y el interior del país, mientras que vía streaming se podrá seguir por Disney+ y Antel TV.

Peñarol viajó con bajas y precauciones

Diego Aguirre definió la lista de Peñarol para viajar a Melo con bajas que arrastra desde varios partidos, pero también ausencias por precauciones. A Emanuel Gularte, Nahuel Herrera, Luis Angulo y Leonardo Fernández se le sumaron nombres como los de Mauricio Lemos, Eric Remedi, Eduardo Darias y Matías Arezo. Washington Aguerre es baja tras la roja que vio ante Defensor Sporting.

¡Bienvenidos al minuto a minuto de Cerro Largo vs. Peñarol!

Ovación dice presente en el Estadio Ubilla de Melo donde Cerro Largo recibirá a Peñarol en el marco de la fecha 15 del Torneo Apertura de la Liga AUF Uruguaya.

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