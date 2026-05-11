Blancos citan a Oddone al Senado ante posible "expropiación de AFAP"; si el FA no da los votos lo interpelarán

Los senadores nacionalistas Sergio Botana y Carlos Camy impulsarán un llamado al Senado para el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, bajo el régimen de Comisión General. El objetivo central de la convocatoria es que el jerarca brinde explicaciones sobre la posibilidad de una “expropiación de las AFAP”, tras conocerse las propuestas surgidas en el ámbito del Diálogo Social para modificar el sistema jubilatorio. También cuestionan el nombramiento de una economista en el Consejo Fiscal Autónomo (CFA) por entender que el cargo es incompatible con su rol como militante.

Botana será el miembro convocante de la instancia, que será formalizada el miércoles y que ya fue adelantada en la reunión de coordinación de bancada con el Frente Amplio que se llevó a cabo este lunes. Lo que se busca determinar es si la oposición aporta los votos necesarios para que el encuentro se desarrolle en régimen de comisión; de lo contrario, el Partido Nacional ya decidió que llevará adelante una interpelación.

La comparecencia de Oddone también incluirá consultas sobre la reciente designación de la economista Silvia Rodríguez Collazo como integrante del CFA. Sobre este punto, Botana contó a El País que junto al senador Javier García presentaron ya un pedido de informes para indagar sobre la independencia técnica de la experta, un requisito obligatorio para el cargo.

"Absolutamente militante"

Botana cuestionó duramente el nombramiento en la CFA al afirmar que Rodríguez Collazo es "absolutamente militante", y contrapuso su perfil al de su antecesor, Alfonso Capurro, a quien calificó como un técnico independiente.

Rodríguez Collazo fue parte del grupo "Frenteamplsitas por el No", que se pronunció en contra de la propuesta del Pit-Cnt y parte del Frente Amplio para llevar adelante una reforma del sistema provisional a través de un plebiscito que se llevó adelante junto con las últimas elecciones, en octubre de 2024. La normativa establece que el cargo de consejero no puede ser ocupado por una persona que tenga "reconocida actividad político-partidaria", insistió Botana.

Los legisladores, además, cuentan con un registro de la actividad pública de Rodríguez Collazo en redes sociales. Entre las supuestas pruebas de su militancia figuran publicaciones en la red X donde la economista manifestó un apoyo explícito a la campaña de Yamandú Orsi con etiquetas como "#OrsiPresidente". En otra ocasión la integrante del CFA calificó a la llamada transformación educativa de la anterior gestión como un "gran fracaso".

Asimismo, Botana se refirió a un cruce directo que Fernández Collazo tuvo con el senador García en agosto de 2024, donde ella defendió dicha declaración de economistas del Frente Amplio, al tiempo que cuestionó la capacidad de comprensión del legislador: "Los economistas que firmamos la declaración explicamos el fundamento para quienes quieran informarse, los que leen nombres solamente se pierden. Se puede observar que tú que (sic) no comprendiste o no leíste. Como con los aviones baratos". García, en su tuit previo había señalado que los economistas del FA usaban "los mismos argumentos del gobierno de la coalición" para posicionarse en contra del plebiscito, y que dichos profesionales no tenían "peso político en el FA" y no podían "hacer valer su opinión".

Botana y García recuerdan en el pedido de informes, a cuyo texto accedió El País, que el consejo fue creado por la ley número 19.889, del 9 de julio de 2020, que fue reglamentada por el decreto 315 de setiembre de 2021, “donde se establece expresamente en el artículo 18 las incompatibilidades para sus integrantes”. Tras esto, reclaman que la cartera se exprese en cuanto a si estas incompatibilidades existen en el caso de Rodríguez Collazo.

Botana y Camy, junto a otros legisladores, en el Parlamento. Foto: Leonardo Maine/Archivo El País.

Llamado a Oddone

En cuanto a los motivos de fondo de la convocatoria a Oddone, Botana explicó que la intención es "poner en discusión toda la política económica, abarcando el gasto, los ingresos, el déficit y la performance de la economía, con especial énfasis en el empleo y la competitividad".

Respecto al sistema previsional, el senador justificó el uso del término "expropiación" al señalar que, "si el Estado se queda con la administración general de los fondos, el paso siguiente será inevitablemente expropiar".

No obstante, aclaró que el debate no se limitará a ese concepto, sino que también abordará la caída del producto, la inserción internacional, la suba de costos y el crecimiento de una deuda que, según su visión, "no se ajustará a los cálculos oficiales del gobierno".

Finalmente, la agenda del llamado incorporará otros temas de gestión como la situación del riesgo país y aspectos referentes al secreto bancario.

Botana concluyó que la preferencia por el régimen de Comisión General responde a que el interés de los legisladores es "interpelar a la política económica y no al ministro" en términos personales, aunque la decisión final quedará supeditada a la postura que adopte el Frente Amplio en las próximas horas.