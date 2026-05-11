Cámaras empresariales piden bajar el gasoil y quitar exoneraciones impositivas a autos eléctricos: "ya cumplieron su función"

La Confederación de Cámaras Empresariales (CCE) presentó una propuesta al gobierno para reducir el precio del gasoil mediante la eliminación de dos recargos que, según la organización, encarecen el combustible en $ 4,20 por litro.

De acuerdo con el documento, esos sobreprecios corresponden al fideicomiso del boleto (también conocido como fideicomiso del gasoil, un cargo de $ 3 por cada litro de ese combustible), usado para subsidiar el transporte de pasajeros de Montevideo y del área metropolitana); y al "factor de estabilización", mecanismo que financia el subsidio a la garrafa de supergás y que actualmente está fijado en $ 1, 20 por litro de naftas y gasoil.

Las cámaras empresariales señalaron que el fideicomiso del boleto significó en 2025 una transferencia de aproximadamente US$ 80 millones, lo que sumado al aporte por concepto del "factor de estabilización", estiman que representan US$ 111 millones al año.

"Uruguay es de los pocos países del mundo que encarecen el gasoil para subsidiar otros energéticos u otros sectores de la economía, generalmente, la experiencia internacional muestra lo contrario", indicó la CCE.

La organización sostuvo que estos cargos recaen sobre sectores como la lechería, el arroz y la agricultura, que incorporan ese costo a su estructura de producción y competitividad.

Presidencia

Como parte de la propuesta y basados en que el Gobierno evalúa aplicar el pago del Impuesto Específico Interno (Imesi) a algunos vehículos eléctricos, la CCE incorporó un análisis sobre las exoneraciones de este impuesto otorgadas a eléctricos e híbridos.

Según las estimaciones de la organización, las exoneraciones a vehículos eléctricos alcanzaron en 2025 unos US$ 75,5 millones, mientras que las correspondientes a los híbridos totalizaron US$ 68 millones.

De acuerdo con el cálculo de la CCE, la suma de ambos beneficios fiscales asciende a US$ 143,5 millones una cifra superior en más de US$ 32 millones a los US$ 111 millones que, según la organización, se recaudan mediante el fideicomiso del boleto y el "factor de estabilización".

Camiones de carga estacionados frente a la puerta de entrada a la darsena Capurro del Puerto de Montevideo, exportacion, ND 20250728, foto Estefania Leal - Archivo El Pais Estefania Leal/Archivo El Pais

El presidente de la Intergremial de Transporte Profesional Terrestre de Carga (ITPC) y miembro del consejo ejecutivo de la CCE, Ignacio Asumendi, dijo a El País que los subsidios a la movilidad eléctrica "ya cumplieron su función" y que "todas esas prestaciones que se les dan a los eléctricos podrían compensar" los subsidios cruzados incluidos en el precio del gasoil.

"Es un reclamo ya añejo y de todo el sector productivo" que está "bastante preocupado por el tema combustibles", dijo Asumendi.

No obstante, el documento de la CCE aclaró que considera "fundamental" mantener los incentivos para la electrificación del transporte público y de servicios esenciales, particularmente en el caso de ómnibus y taxis, "dada su contribución a los objetivos ambientales, de eficiencia energética y de política pública".