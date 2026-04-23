Gobierno evalúa aplicar Imesi a algunos vehículos eléctricos; para ACAU "va en el sentido contrario" a la política de Estado

El ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone dijo este jueves que evalúa introducir ajustes en la carga impositiva de los vehículos eléctricos, dentro del marco ya habilitado por la Ley de Presupuesto.

Esa normativa "nos aprobó la posibilidad de tasar o poner impuestos relativos al valor de los vehículos y lo estamos evaluando", señaló Oddone al ser entrevistado por el programa radial, En Perspectiva.

Actualmente, en Uruguay los vehículos eléctricos están exonerados del pago del Impuesto Específico Interno (Imesi) y una de las principales críticas desde algunos sectores políticos es que este beneficio tributario incluya también a los vehículos eléctricos de alta gama.

Con eso coincidió el líder del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y dijo que "no hay ninguna razón para estimularlos" pero también abrió la posibilidad de aplicar Imesi "eventualmente a otros vehículos" eléctricos de uso recreativo, y con excepción de los utilitarios, el transporte y maquinarias. "Todo lo que no sea eso, estamos revisando el tema de (la aplicación del) Imesi", afirmó.

Oddone argumentó que los incentivos fiscales aplicados en los últimos años cumplieron su objetivo de impulsar la movilidad eléctrica y como muestra de eso mencionó que en el primer trimestre del año las ventas de vehículos eléctricos e híbridos superaron a las de combustión.

"Como ocurre en Costa Rica, que acaba de establecer un panorama de adecuación tributaria, uno tiene que moderarlo (al incentivo tributario) cuando el producto ya se instaló y la confianza ya se puso, no es necesario promoverlo con tanta intensidad", indicó el jerarca y dijo que están trabajando en la reglamentación junto con la Asociación del Comercio Automotor del Uruguay (ACAU).

El gerente de esta gremial, Ignacio Paz, dijo a El País que mantuvieron reuniones con el (MEF) en las que las autoridades plantearon que “podría ser una posibilidad" pero que tendrán que trabajar "junto a ellos para ver cómo sería (la carga tributaria). Todavía está simplemente en intención”, señaló Paz previo a las declaraciones públicas de Oddone.

Paz sostuvo que ACAU aguarda la convocatoria por parte del MEF para discutir la idea donde debería definirse el porcentaje y a qué segmentos incluiría la posible aplicación del tributo.

“Si le ponemos un impuesto yo creo que es una tercera mala señal (además del costo de la energía y la patente) para mantener el ritmo”, dijo el ejecutivo de ACAU ante una posible desaceleración en las ventas de eléctricos.

Auto eléctrico en fila junto a otro mientras se están cargando. Foto: Estefanía Leal.

El gerente consideró que un nuevo gravamen “va en el sentido contrario” a la política de Estado y recordó una serie de compromisos internacionales a los que se comprometió Uruguay en materia de energía.

Sin embargo, de acuerdo con las declaraciones que Oddone hizo este jueves, para el MEF el debate tributario "está agotado con lo que la Ley de Presupuesto hizo". El ministro remarcó que el objetivo es "dar certezas sobre las reglas de juego", pero aclaró que en esa ley se habilitó la posibilidad de establecer impuestos en función del valor de los vehículos, herramienta que ahora el equipo económico analiza aplicar.

Durante los últimos días, la Unidad Temática de Economía de la Comisión Nacional de Programa del Frente Amplio (Uteco) elaboró un informe que indica que se debe rever "la política de estímulo a la importación de autos eléctricos, en particular los de alta gama y potenciar el uso de dicha herramienta con fines distributivos".

Recorte de beneficios

“Yo creo que si hoy los autos eléctricos no tienen impuestos, por algo es, porque ha habido una política de Estado que ha ido hacia ahí”, sostuvo Paz y agregó que iniciativas vinculadas a movilidad eléctrica “calzan perfecto” con la transformación energética que impulsa el gobierno.

Hombre camina frente a un cargador de autos eléctricos de la vía pública Foto: Estefanía Leal

“Nosotros generamos una matriz energética renovable que muchas (energías) se desperdician en la noche porque no hay posibilidad de almacenamiento y los vehículos eléctricos se cargan principalmente de noche”, reflexionó Paz.

Según datos de ACAU, durante el primer trimestre de 2026 la venta de vehículos aumentó un 12% interanual, con un total de 18.023 unidades comercializadas. Solo en marzo el 30% de los vehículos vendidos fueron eléctricos.

“Si le ponemos un impuesto yo creo que es una tercera mala señal para mantener el ritmo" de las ventas, dijo Paz y mencionó que un aumento en el precio de la energía eléctrica y la modificación resuelta por el Congreso de Intendentes de aumentar al 3% el costo de la patente de vehículos eléctricos 0 kilómetro –desde 2020 estaba en 2,25%– podrían resultar en una desaceleración en las ventas de vehículos eléctricos.

“En la calle tan solo el 2% de lo que circula son vehículos eléctricos. Si queremos una rápida inserción, para mí no va por ahí”, dijo.