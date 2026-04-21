Programa de BPS que ofrece celulares sin costo a personas mayores: beneficios en 2026 y para quiénes aplican

El Banco de Previsión Social (BPS) ofrece entre sus prestaciones el Programa Ibirapitá, una iniciativa diseñada para fomentar la inclusión digital de las personas mayores en Uruguay. Uno de los beneficios que se brindan a través de este programa es la entrega de un celular sin costo a las personas comprendidas.

Ibirapitá también ofrece a los beneficiarios la oportunidad de integrarse a la Comunidad Ibirapitá, que ofrece acceso a talleres presenciales sobre el uso de dispositivos móviles, además de consultas, la aplicación Ibirapitá y otros espacios de participación orientados a promover un envejecimiento activo, consciente y en conexión con la comunidad.

Quiénes pueden acceder a los beneficios del Programa Ibirapitá

Estos son los requisitos para que las personas puedan recibir un teléfono celular sin costo y acceso al Plan Móvil Ibirapitá otorgado por Antel:



Personas que perciban jubilación , pensión vejez , pensión sobrevivencia o subsidio asistencia a la vejez

, , o Mayores de 65 años

Residentes en Uruguay

No pueden estar en actividad

Su ingreso mensual no puede superar los $ 34.320

En tanto, las personas que cumplan estos mismos requisitos pero que tengan un ingreso mensual que no supere los $ 54.912 tienen acceso al Plan móvil Ibirapitá solamente.

Dispositivo en una prueba piloto del Programa Ibirapitá.

Otros beneficios que ofrece el Plan Ibirapitá

Además del acceso a un dispositivo móvil gratis (para algunos beneficiarios) y el Plan Móvil Ibirapitá de Antel, pertenecer a la Comunidad Ibirapitá también otorga acceso a contenidos pensados para las personas mayores, así como a los espacios de aprendizaje y de participación, tanto presenciales como virtuales.

Plan Móvil Ibirapitá incluye:



10 GB de navegación

10 GB para Vera TV

50 minutos para realizar llamadas a destinos fijos y móviles de Antel

50 SMS para destinos Antel

Recarga Ibirapitá por $ 200 IVA incluido, que contiene 15 GB para usar por 30 días, tres destinos gratis (móviles o fijos de Antel), cinco números amigos

WhatsApp gratis

Cómo hacer el trámite para recibir beneficios de Ibirapitá

La gestión se puede realizar en los locales de Antel de todo el país, con previa agenda. Se puede acceder a la reserva web a través de este enlace.

Una vez dentro del sistema, se puede descargar la aplicación Ibirapitá (en Google Play o Apple Store), donde cada usuario podrá integrarse a la comunidad y conocer todas las actividades dirigidas a las personas mayores, así como entretenerse e interactuar con otros.

Cartel en la fachada sobre la calle Colonia del edificio sede del Banco de Previsión Social (BPS). Foto: Estefanía Leal/Archivo El País

Para más información, se puede llamar al número telefónico 0800 1764, de lunes a viernes, de 8:00 a 18:00 horas. Por otro lado, se puede enviar un mensaje por WhatsApp al 098 001 997.

También se puede visitar la página de preguntas frecuentes que ofrece BPS, haciendo clic acá.