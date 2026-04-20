BROU confirmó cuándo finaliza su programa de préstamos con condiciones extraordinarias: cómo hacer el trámite

El Banco República (BROU) confirmó hasta qué fecha de abril estará disponible su campaña de préstamos con condiciones extraordinarias diseñadas para brindar mejores tasas de interés y plazos convenientes para sus beneficiarios.

La entidad financiera explicó que, en el marco de esta iniciativa, se brindan condiciones de crédito especiales para nuevas solicitudes y renovaciones de préstamos en pesos uruguayos y en Unidades Indexadas, dirigidas a trabajadores en actividad que se desempeñen en empresas con acuerdo de retención de haberes.

Todos los préstamos están sujetos a aprobación crediticia.

Cuándo termina la campaña de préstamos especiales del BROU

El BROU comunicó en su página web oficial que estos préstamos con condiciones especiales, que está disponibles desde el mes de marzo, se otorgarán hasta el jueves 30 de abril de 2026.

Beneficios que se ofrecen bajo estos préstamos

Los préstamos del BROU bajo esta campaña ofrecen las siguientes condiciones:

Se aceptará la renovación de las operaciones vigentes sin la exigencia del cumplimiento del requisito de cuotas pagas .

. Importante reducción de las tasas de interés , que coinciden con las vigentes. Estas tasas benefician sobre todo a los clientes que operen por eBROU y más aún si cobran sus haberes en cuenta sueldo y operen por eBROU.

, que coinciden con las vigentes. Estas tasas benefician sobre todo a los clientes que operen por y más aún si cobran sus haberes en cuenta sueldo y operen por eBROU. Extensión del plazo máximo para operaciones en Unidades Indexadas (UI) de 63 a 72 cuotas o en la misma proporción para aquellas empresas asociadas con restricciones de plazo.

para operaciones en Unidades Indexadas (UI) de 63 a 72 o en la misma proporción para aquellas empresas asociadas con restricciones de plazo. Se habilita la línea en Unidades Indexadas (UI) para la mayor parte de las empresas asociadas que no disponían de dicha oferta.

Préstamo en pesos uruguayos. Foto: Archivo El País.

Cómo solicitar un préstamo con el BROU

Los empleados (públicos o privados), jubilados o pensionistas de una empresa u organismo previsional adherido al sistema automático de crédito del BROU, pueden realizar el trámite de manera presencial en cualquiera de las sucursales de todo el país. También se pueden solicitar en la web bajo préstamos eBROU.

El banco detalla que, de lo contrario, la persona deberá acercarse en su empresa o en el organismo correspondiente, al funcionario que haya sido designado en la misma como responsable ante el banco, a los efectos de llenar el formulario correspondiente. Si es empleado de empresa sin convenio con el BROU deberá acercarse a cualquiera de las sucursales en todo el país.

Sucursal del Banco República en Montevideo. Foto: Leonardo Mainé/Archivo El País

Para más información sobre productos y servicios, el BROU ofrece las siguientes líneas de comunicación a las que se pueden hacer consultas: