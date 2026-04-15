IRPF 2026: DGI confirmó una fecha clave para presentar declaración jurada y saber si se tiene devolución

A la espera de que comience la campaña IRPF-IASS 2026 en todo el Uruguay, la Dirección General Impositiva (DGI) compartió fechas clave para garantizar que los contribuyentes cumplan con sus obligaciones relacionadas al Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF) o el Impuesto de Asistencia a la Seguridad Social (IASS), correspondiente al ejercicio 2025.

Una de las novedades para este año es que la DGI adelantó el inicio de la campaña personalizada de atención para que los contribuyentes presenten su declaración jurada para IASS. La campaña para este impuesto ya se encuentra en marcha, y las fechas más importantes del calendario IASS se pueden encontrar en la página web de DGI.

En este contexto, el organismo estatal ofreció menos detalles para sobre el calendario de la campaña de IRPF, pero dio a conocer una fecha clave para los contribuyentes que tengan que realizar la presentación de una declaración jurada.

Cuándo empieza la campaña personalizada de atención para el IRPF

DGI confirmó que, la campaña de asistencia personalizada IRPF para los contribuyentes comenzará el 29 de junio y terminará el 31 de agosto de 2026.

La entidad brinda asistencia de manera presencial o telefónica para las personas que lo necesiten, garantizando el cumplimiento de esta obligación fiscal. Mientras algunos uruguayos tendrán que realizar pagos a la DGI por IRPF, otros pueden recibir devoluciones con origen en declaración jurada.

Calendario de la campaña IASS 2026

La DGI provee asistencia telefónica para presentar la declaración jurada de IASS desde el pasado 9 de abril. Se puede consultar telefónicamente al 1344 opción 4, en días hábiles en el horario de 9:30 a 15:30 horas.

Este miércoles 15 de abril comenzó el período de asistencia personalizada a jubilados y pensionistas. Las personas que requieran asistencia deberán agendarse previamente a través de la página web de DGI o por WhatsApp al 098 134400.

Puerta del edificio de la Dirección General Impositiva (DGI). Estefania Leal/Archivo El Pais

La DGI también anunció que las devoluciones por IASS estarán disponibles en redes de cobranza a partir del 28 de mayo. Sin embargo, las personas que hayan comunicado a su banco la opción de devolución a través de la red bancaria tendrán disponible su crédito desde el 15 de mayo.

Luego, para las personas que tengan un saldo pendiente a pagar ante la DGI, el pago de esas cuotas por IASS comenzará a partir del 30 de junio.

Cuáles son las franjas de IRPF e IASS 2026

Con el ajuste realizado al principio de este año, la franja mínima de aportes del IRPF pasa de $ 46.032 a $ 48.048. Por debajo de ese monto en ingreso mensual (que equivale a hasta 7 BPC), no se deberá pagar el tributo.

Así quedaron las franjas de IRPF para quienes sí deben pagar este impuesto:

En la franja de 7 a 10 BPC, para ingresos de entre $ 48.049 a $ 68.640, la tasa es 10%

es 10% Más de 10 a 15 BPC (ingresos de entre $ 68.641 a $ 102.960), la tasa de 15%

Más de 15 a 30 BPC (ingresos de entre $ 102.961 a $ 205.920), la tasa es 24%

Más de 30 a 50 BPC (ingresos $ 209.921 a $ 343.200), la tasa es 25%

Más de 50 a 75 BPC (ingresos de $ 343.201 a $ 514.800), la tasa es 27%

Más de 75 a 115 BPC (ingresos de $ 514.801 a $ 789.360), la tasa es 31%

Más de 115 BPC (ingresos de $ 789.361 en adelante), la tasa es del 36%

Pago de impuestos en la DGI. Fernando Ponzetto/Archivo El Pais

En cuanto al IASS, el mínimo no imponible pasa de $ 59.184 a $ 61.776 a partir del 1º de enero de 2026, lo que equivale a 9 BPC en el mes. Es decir, menos de ese monto en jubilaciones y pensiones, la persona no debe pagar el IASS a la Dirección General Impositiva (DGI).

Para quiénes sí deben pagar este tributo, así quedaron las franjas impositivas: