El Ministerio de Economía anticipa nuevas inversiones y elabora un proyecto de ley para precios de la canasta básica

El subsecretario de Economía y Finanzas, Martín Vallcorba, se refirió a las nuevas inversiones que llegarían al país luego del anuncio de compra del hotel Enjoy Punta del Este por parte del grupo brasileño JHSF. “Hay un conjunto de iniciativas a lo largo de todo el territorio nacional que para nosotros es muy importante porque van precisamente en la dirección de ir concretando esa mayor inversión que el país necesita para poder generar condiciones para reactivar la economía y volver a tener una tasa de crecimiento más elevada”, dijo Vallcorba y aseguró que “la economía uruguaya nunca estuvo estancada”. El jerarca también se refirió a los precios de la canasta básica y sostuvo que se trabajará en un proyecto de ley al respecto.

Vallcorba sostuvo que durante las próximas semanas se anunciarán una serie de nuevas inversiones que “dan cuenta de un proceso que muestra un reaceleramiento de la inversión y por lo tanto nos permite ser optimistas respecto al futuro del crecimiento”.

“Tenemos un conjunto de acciones que venimos desarrollando que entendemos que generan condiciones positivas y favorables para la inversión y el crecimiento”, agregó.

En ese sentido, mencionó una serie de acuerdos internacionales en los que trabaja el gobierno para que Uruguay se inserte en ellos. En ese sentido, mencionó la importancia de la firma del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre el Mercosur y EFTA (Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza); el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea (UE) que comenzará a aplicarse de forma provisional a partir del 1° de mayo y la incorporación de Uruguay al Acuerdo Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (Cptpp por sus siglas en inglés).

“Son un conjunto de acciones en materia de mejora e inserción internacional que generan condiciones para que la inversión encuentre en Uruguay un destino más atractivo del que teníamos”, dijo Vallcorba.

Precios de la canasta básica

El ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, había informado que el gobierno trabaja para que productos de la canasta básica “lleguen a los uruguayos de una manera más barata”, no solo para los consumidores sino para los comerciantes también que en ocasiones se enfrentan a una competencia desleal. Para ello sostuvo que es importante “sostener calidad de empleo y salarios”.

Conferencia de Gabriel Oddone. Foto: Leonardo Mainé.

Por su parte, Vallcorba aseguró que el gobierno trabaja con ese objetivo y ejemplificó: “Cuando uno compra una pasta de dientes que viene de Brasil el precio del lado uruguayo es sustancialmente mayor. Esa diferencia de precios no obedece a aranceles, costos de importación, sino que es fruto de fallas en el mercado”.

El jerarca manifestó que “parte del proyecto de promoción de la competencia, la competitividad y la innovación, tiene que ver con ir corrigiendo esas fallas en el mercado”, por ejemplo, “cuando tenemos un producto que es importado, pueda haber más de un importador que esté compitiendo en el ingreso de ese producto y, por lo tanto, ofreciendo el producto a precios más bajos”.

“Hay un conjunto de regulaciones o requisitos que muchas veces limitan o dificultan la posibilidad de importar o producir, de desarrollar actividades productivas en el país”, reconoció Vallcorba y sostuvo que se trabaja en “remover esos obstáculos que no tienen una justificación, porque acá no se trata de desregular, sino de regular con calidad”. El jerarca sostuvo que si bien estas modificaciones “llevan tiempo”, el objetivo de la cartera es que el próximo mes se eleve un proyecto de ley al Poder Ejecutivo que incluya estas modificaciones.

Crecimiento de la economía

El Producto Interno Bruto (PIB) de Uruguay creció 1,8% en 2025 pese a que las perspectivas incluidas en la ley de Presupuesto eran de una expansión de 2,6%.

Por este motivo, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) se planteó revisar a la baja el crecimiento del PIB proyectado para 2026 (de 2,2%) con posibles modificaciones en el gasto público. “Estamos en una etapa de revisión de todas las proyecciones macroeconómicas que se van a plasmar en la próxima Rendición de Cuentas”, aseguró Vallcorba.

Oddone junto al subsecretario de Economía Martin Vallcorba. Foto: Estefanía Leal.

Por su parte, el Fondo Monetario Internacional (FMI) divulgó las proyecciones de crecimiento para 2026 y 2027 que se perfilan a la baja a nivel global debido al conflicto en el Medio Oriente. En particular para Uruguay, el organismo prevé un crecimiento de 1,8% para este año.

“El conflicto bélico genera dudas respecto a cuál va a ser la evolución futura, no solo del precio del petróleo, sino de un conjunto de insumos básicos y también de la actividad económica, de la inflación a nivel internacional”, dijo Vallcorba y agregó: “Todos esos elementos van a hacer que las proyecciones presenten en esta etapa un nivel de variabilidad que puede llegar a ser importante”.

El jerarca aseguró que el gobierno realiza un “seguimiento muy cercano” a estas perspectivas e indicó que se deberá observar la evolución de la guerra y los posibles efectos en Uruguay y el mundo para hacer un balance general. “El mundo no nos está ayudando, pero nuestra obligación es seguir trabajando para contrarrestar esos efectos negativos que vienen desde el mundo”.

Con el objetivo de atraer mayores inversiones, el jerarca hizo referencia a la modificación del régimen de promoción de inversiones y a la ley de Competitividad e Innovación. “Va a profundizar en un conjunto de reformas microeconómicas que ya hemos empezado a trabajar desde el año pasado”, dijo Vallcorba y agregó: “Hay un conjunto de elementos que desde el punto de vista de las acciones de política del gobierno están promoviendo la generación de un entorno propicio para la inversión, propicio para el desarrollo de los negocios y por lo tanto propicio para el crecimiento y el empleo”.