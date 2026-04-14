Analistas vuelven a ajustar a la baja las estimaciones de crecimiento del PIB, ¿a cuánto ven que cotice el dólar a fin de año?

Los analistas volvieron a reducir las proyecciones de crecimiento de la economía uruguaya para este año y el próximo, al tiempo que prácticamente dejaron sin cambios las estimaciones de inflación para este año y para 2027. Tampoco modificaron en forma significativa las previsiones sobre a cuánto va a estar el dólar a fin de este año y de 2027, según la Encuesta de Expectativas Económicas y la Encuesta de Expectativas de Inflación del Banco Central (BCU) a economistas, consultoras, bancos y AFAP, correspondientes a abril y divulgadas ayer.

En cuanto al Producto Interno Bruto (PIB), los analistas consultados redujeron en mediana (se ordenan las respuestas de menor a mayor y se toma la del centro) las previsiones de crecimiento para este año a 1,3% (estimaban 1,6% en marzo y 1,97% en febrero). Las proyecciones van de 0,3% a 2,03%.

La estimación del gobierno es que la economía uruguaya crezca 2,2% este año, aunque se espera que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) revise a la baja esa proyección luego que en 2025 el PIB creciera 1,8%, por debajo del 2,6% que preveía el gobierno.

Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Foto: Estefanía Leal/Archivo El País.

En tanto, para 2027 la expansión proyectada en mediana es de 1,70% (era 1,85% en marzo y 1,95% en febrero). Aquí las respuestas van entre 1,3% y 3,2%.

Para 2028 los analistas en mediana estiman que el PIB crecerá 2%, mismo guarismo que preveían en marzo y febrero. En este caso, el que estimó menos prevé 1,3% de expansión y el que proyectó más prevé 2,27% de crecimiento.

La inflación continuaría dentro de la meta

Los economistas, consultoras, bancos y AFAP, prácticamente mantuvieron sus proyecciones de suba de precios en 4,5% (en mediana) para 2026 (en marzo preveían 4,4% y en febrero 4,5%), con respuestas que van de 3,5% como mínimo a 5,2% como máximo. Es decir, la inflación estaría dentro de la meta del Banco Central de 4,5% (con un rango de tolerancia de 1,5 puntos por encima y por debajo).

En tanto, para el año próximo los analistas creen que la inflación cerrará en 4,55% (siempre en mediana), cuando hace un mes creían que lo haría en 4,5%. Las respuestas van entre 3,7% y 5%.

A su vez, para los siguientes 24 meses (a marzo de 2028), los economistas, consultoras, bancos y AFAP prevén en mediana que la suba de precios sea de 4,5% (hace un mes estimaban 4,5% también). Las proyecciones van de 4% a 5%.

La medición a 24 meses es de particular importancia para el BCU, ya que es la que toma a la hora de calibrar la tasa de interés de referencia, que actualmente está en 5,75%. El próximo 21 de abril se reunirá el Comité de Política Monetaria (Copom) del BCU y luego de ello el directorio resolverá si mantiene o modifica la tasa.

Fachada del Banco Central del Uruguay. Foto: Archivo El País

Dólar revisado al alza

Respecto al valor del dólar para fin de este año, bancos, economistas, consultoras y AFAP prevén que se fortalezca. Así, en mediana, proyectaron que cerrará 2026 en $ 41 (ayer se negoció en $ 40,209). En marzo, creían que finalizaría el año a $ 40,95. Las respuestas van de $ 39,50 a $ 42,68.

En tanto, para fines de 2027, los analistas estiman que el billete verde cotizará en $ 42,10 (en mediana), cuando hace un mes proyectaban que estuviera a $ 42. Las respuestas van de $ 40 a $ 44,95.

Para el cierre de 2028, el dólar cotizaría $ 43,45, según la proyección en mediana de los analistas. En marzo preveían que finalizaría ese año a $ 42,95. Las respuestas van desde $ 40,50 a $ 47,65 como máximo.

Este mes, participaron en la encuesta AEE, Aldo Lema (Vixion Consultores), Balanz, Gastón Bengochea Corredor de Bolsa, Banco Hipotecario, Banco de Seguros del Estado, Centro de Estudios para el Desarrollo, Centro de Investigaciones Económicas (Cinve), Cámara de Industrias, CPA Ferrere, Equipos Consultores, Exante, Grant Thornton, Instituto de Economía, Integración AFAP, Banco Itaú, KPMG, Pablo Moya, Puente, PwC, República AFAP, Banco Santander, Scotiabank y AFAP SURA.