Analistas ajustan a la baja la proyección de la economía uruguaya y al alza la del valor del dólar, ¿a cuánto lo prevén?

Los analistas redujeron las proyecciones de crecimiento de la economía uruguaya para este año y el próximo, al tiempo que dejaron sin cambios las estimaciones de inflación para este año y las ajustaron muy levemente a la baja para 2027. A su vez, corrigieron al alza las previsiones sobre a cuánto va a estar el dólar a fin de este año y de 2027, según la Encuesta de Expectativas del Banco Central (BCU) a economistas, consultoras, bancos y AFAP, correspondiente a marzo y divulgada ayer.

En cuanto al Producto Interno Bruto (PIB), los analistas consultados redujeron en mediana (se ordenan las respuestas de menor a mayor y se toma la del centro) las previsiones de crecimiento para este año a 1,6% (estimaban 1,97% en febrero y 1,90% en enero). Las proyecciones van de 0,3% a 2,3%.

La estimación del gobierno es que la economía uruguaya crezca 2,2% este año.

En tanto, para 2027 la expansión proyectada en mediana es de 1,85% (era 1,95% en febrero y 1,90% en enero). Aquí las respuestas van entre 1,3% y 2,3%.

Para 2028 los analistas en mediana estiman que el PIB crecerá 2%, mismo guarismo que preveían en febrero y en enero. En este caso, el que estimó menos prevé 1,3% de expansión y el que proyectó más prevé 2,33% de crecimiento.

La inflación dentro de la meta

Los economistas, consultoras, bancos y AFAP, mantuvieron sus proyecciones de suba de precios en 4,4% (en mediana) para 2026 (mismo guarismo que preveían en enero y febrero), con respuestas que van de 1,5% como mínimo a 5,8% como máximo. Es decir, la inflación estaría dentro de la meta del Banco Central de 4,5% (con un rango de tolerancia de 1,5 puntos por encima y por debajo).

En tanto, para el año próximo los analistas creen que la inflación cerrará en 4,5% (siempre en mediana), cuando hace un mes creían que lo haría en 4,5%. Las respuestas van entre 4% y 4,9%.

A su vez, para los siguientes 24 meses (a febrero de 2028), los economistas, consultoras, bancos y AFAP prevén en mediana que la suba de precios sea de 4,5% (hace un mes estimaban 4,5% también). Las proyecciones van de 4% a 5%.

Banco Central del Uruguay. Foto: Leonardo Mainé

La medición a 24 meses es de particular importancia para el BCU, ya que es la que toma a la hora de calibrar la tasa de interés de referencia, que actualmente está en 5,75%.

Dólar revisado al alza

Respecto al valor de la divisa estadounidense para fin de este año, bancos, economistas, consultoras y AFAP prevén que se fortalezca. Así, en mediana, proyectaron que cerrará 2026 en $ 40,95 (ayer se negoció en $ 40,64). En febrero, creían que finalizaría el año a $ 39,70. Las respuestas van de $ 39,20 a $ 42,50.

pesos uruguayos y dolares americanos Estefania Leal

En tanto, para fines de 2027, los analistas estiman que el billete verde cotizará en $ 42 (en mediana), cuando hace un mes proyectaban que estuviera a $ 40,99. Las respuestas van de $ 39,70 a $ 44.

Para el cierre de 2028, el dólar cotizaría $ 42,95, según la proyección en mediana de los analistas. En febrero preveían que finalizaría ese año a $ 42,30. Las respuestas van desde $ 40 a $ 46 como máximo.

Tasa de interés de referencia

En esta ocasión, los analistas también estimaron sobre la tasa de interés de referencia del BCU, o "el precio del dinero", ya que señaliza lo que cuesta hacerse de pesos uruguayos.

En mediana, los economistas, bancos, consultoras y AFAP proyectan que el Central mantenga la tasa de interés en 5,75% durante el resto del año (las estimaciones van de 5,25% a 7,5% para fin de año).

Este mes, participaron en la encuesta AEE, AIC Economía y Finanzas, Aldo Lema (Vixion Consultores), Balanz, BBVA, Gastón Bengochea Corredor de Bolsa, Banco Hipotecario, Banco de Seguros del Estado, Centro de Estudios para el Desarrollo, Centro de Investigaciones Económicas (Cinve), Cámara de Industrias, CPA Ferrere, Exante, Gletir, Grant Thornton, Instituto de Economía, Integración AFAP, Banco Itaú, KPMG, Pablo Moya, Puente, PWC, República AFAP, Banco Santander, Scotiabank y AFAP SURA.