¿Qué va a pasar con el dólar en Uruguay este año y en 2027, cómo va a estar la economía y qué esperar de los precios?

Los analistas mantuvieron las proyecciones de crecimiento de la economía uruguaya para este año y el próximo, al tiempo que dejaron sin cambios las estimaciones de inflación para este año y las ajustaron muy levemente al alza para 2027. A su vez, corrigieron levemente a la baja las previsiones sobre a cuánto va a estar el dólar a fin de este año y de 2027, según la Encuesta de Expectativas del Banco Central (BCU) a economistas, consultoras, bancos y AFAP, correspondiente a febrero y divulgada ayer.

En cuanto al Producto Interno Bruto (PIB) para este año, los analistas consultados prácticamente que mantuvieron en mediana (se ordenan las respuestas de menor a mayor y se toma la del centro) las previsiones de crecimiento para este año en 1,97% (estimaban 1,90% en enero, una diferencia mínima. Las proyecciones van de 1,2% a 2,2%.

En tanto, para 2027 la expansión proyectada en mediana es de 1,95% (prácticamente igual que el 1,90% de enero). Aquí las respuestas van entre 1,4% y 2,3%.

Para 2028 los analistas en mediana estiman que el PIB crecerá 2%, mismo guarismo que preveían en enero. En este caso, el que estimó menos prevé 1,3% de expansión y el que proyectó más prevé 2,5% de crecimiento.

La situación de la inflación

Los economistas, consultoras, bancos y AFAP, mantuvieron sus proyecciones de suba de precios en 4,4% (en mediana) para 2026 (mismo guarismo que preveían en enero), con respuestas que van de 3,75% como mínimo a 4,9% como máximo. Es decir, la inflación estaría dentro de la meta del Banco Central de 4,5% (con un rango de tolerancia 1,5 puntos por encima y por debajo).

En tanto, para el año próximo los analistas creen que la inflación cerrará en 4,6% (siempre en mediana), cuando hace un mes creían que lo haría en 4,45%. Las respuestas van entre 3,87% y 5,10%.

A su vez, para los siguientes 24 meses (a enero 2028), los economistas, consultoras, bancos y AFAP prevén en mediana que la suba de precios sea de 4,5% (hace un mes estimaban 4,45%). Las proyecciones van de 3,82% a 5,10%.

Fachada del Banco Central del Uruguay. Foto: Archivo El País

La medición a 24 meses es de particular importancia para el BCU, ya que es la que toma a la hora de calibrar la tasa de interés de referencia, que actualmente está en 6,5%.

¿Qué va a pasar con el dólar?

Respecto al valor de la divisa estadounidense para fin de este año, bancos, economistas, consultoras y AFAP prevén que se fortalezca. Así, en mediana, proyectaron que cerrará 2026 en $ 39,70 (ayer se negoció en $ 38,537). En enero, creían que finalizaría el año a $ 39,95. Las respuestas van de $ 38,50 a $ 41,08.

En tanto, para fines de 2027, los analistas estiman que el billete verde cotizará en $ 40,99 (en mediana), cuando hace un mes proyectaban que estuviera a $ 41,08. Las respuestas van de $ 39,50 a $ 43,26.

Para el cierre de 2028, el dólar cotizaría $ 42,30, según la proyección en mediana de los analistas. En enero preveían que finalizaría ese año a $ 42,23. Las respuestas van desde $ 40,70 a $ 45,69 como máximo.

Este mes, participaron en la encuesta AEE, AIC Economía y Finanzas, Aldo Lema (Vixion Consultores), Balanz, BBVA, Gastón Bengochea Corredor de Bolsa, Banco Hipotecario, Banco de Seguros del Estado, Centro de Estudios para el Desarrollo, Cámara de Industrias, CPA Ferrere, Equipos Consultores, Exante, Gletir, Grant Thornton, Instituto de Economía, Integración AFAP, Banco Itaú, KPMG, Pablo Moya, Puente, PWC, República AFAP, Banco Santander, Scotiabank y AFAP SURA.

Reunión del BCU con el sector granjero

El presidente del BCU, Guillermo Tolosa se reunió ayer con la Confederación Granjera, según informó la autoridad monetaria en su cuenta de X (anteriormente Twitter).

"Intercambiamos sobre la realidad del sector y los niveles de precios de frutas y verduras en Uruguay en comparación con otros países", indicó el Central.

El presidente del Banco Central (BCU), Guillermo Tolosa, recibió a representantes de la Confederación Granjera. Foto: BCU.

"Durante el encuentro conversamos sobre cómo una inflación baja y estable —con expectativas alineadas a la meta de 4,5% anual— genera mayor previsibilidad para los productores y para la sociedad en su conjunto, y crea mejores condiciones de financiamiento en moneda nacional", concluyó.