El dólar en Uruguay sube por segundo día consecutivo y vuelve a ubicarse en el entorno de $ 38,50

El dólar en Uruguay subió ayer por segundo día consecutivo, en esta oportunidad un 0,18% y se negoció en promedio a $ 38,537. El billete verde cotizó ayer entre $ 38,47 y $ 38,65, para finalizar en el máximo, con un alza de 0,44% respecto al cierre del martes.

En lo que va del mes, la moneda estadounidense sube 0,1%, aunque en 2026 baja 1,29%.

A través de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa), ayer se realizaron 46 transacciones por un total de US$ 29 millones.

Al público, en las pizarras del Banco República del Uruguay, el dólar subió 15 centésimos ayer y cerró en $ 37,45 a la compra y $ 39,85 a la venta.

El dólar en Brasil, principal mercado de referencia en materia cambiaria para Uruguay, bajó 0,36% ayer y cerró en 5,1836 reales. En febrero, la divisa cae 0,89% y en lo que va de 2026 retrocede 5,79%.

ND 20200306 foto Leonardo Maine archivo El Pais Pazarras del Dolar

En Argentina, el dólar oficial bajó 1,26% ayer y cerró en 1.405,43 pesos argentinos. Durante febrero, cae 2,92% y en lo que va del año, retrocede 3,70%.

Riesgo y tasa

El riesgo país medido a través del Índice UBI, que elabora República AFAP, bajó ayer cuatro unidades y cerró en 68 puntos básicos. En el mes, el riesgo país sube tres puntos básicos, mientras que en el año el alza es de dos unidades.

La tasa de interés call (que se cobran los bancos por préstamos entre sí a un día) se operó en 6,50%, el objetivo fijado por el Banco Central.