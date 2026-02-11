El dólar repunta en Uruguay tras dos caídas y hubo muy fuerte demanda por deuda en UI que emitió el gobierno

Redacción El País

El dólar en Uruguay subió ayer luego de dos jornadas consecutivas de caída, en una jornada en la que hubo muy fuerte avidez por una emisión de deuda local del gobierno en Unidades Indexadas (UI) a la inflación.

En la víspera, la moneda estadounidense a nivel interbancario subió 0,27% y se negoció en promedio a $ 38,469. El billete verde cotizó entre $ 38,44 y $ 38,50, para finalizar la jornada en $ 38,48, un 0,21% por encima del cierre anterior.

En febrero, el dólar baja 0,08% y en lo que va del año retrocede 1,47%.

A través de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa) ayer se realizaron 28 transacciones por un total de US$ 14,5 millones.

Al público, en las pizarras del Banco República, el dólar subió 10 centésimos ayer, y cerró en $ 37,30 a la compra y $ 39,70 a la venta.

El dólar en Brasil, principal mercado de referencia en materia cambiaria para Uruguay, subió 0,13% ayer y cerró en 5,2021 reales. En febrero, el billete verde baja 0,54% y en lo que va de 2026 cae 5,46%.

Foto Leonardo Maine archivo El Pais Pazarras del Dolar

En Argentina, el dólar oficial cerró ayer en 1.423,36 pesos argentinos. En febrero, disminuye 1,68% y en lo que va del año, el dólar en Argentina cae un 2,47%.

Deuda, riesgo y tasa

El gobierno emitió ayer una Nota del Tesoro en UI con vencimiento en agosto de 2034. El monto licitado fue de 100 millones de UI (US$ 16,7 millones), que recibió una demanda de los inversores por cuatro veces y media: se propusieron 457,46 millones de UI (US$ 76,6 millones).

Finalmente, el monto adjudicado duplicó al licitado: 200 millones de UI (US$ 33,5 millones) con un rendimiento de 2,74%.

Dólar. Foto: Archivo

El riesgo país, medido a través del Índice UBI que elabora República AFAP, subió una unidad y cerró en 72 puntos básicos. Esto se dio con una cotización al alza tanto en el precio de los bonos uruguayos como en el valor de los treasuries (bonos del Tesoro estadounidense).

En el mes, el riesgo país lleva un alza des siete puntos básicos, mientras que en lo que va de 2026 aumenta seis unidades.

Por último, la tasa de interés call (que se cobran los bancos por préstamos entre sí a un día) se operó ayer en 6,5%, que es el objetivo fijado por el Banco Central.