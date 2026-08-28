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Noticias de BCU en El País Uruguay

Fachada del Banco Central del Uruguay (BCU).

BCU confirmó quiénes recibirán una advertencia de su banco sobre el riesgo cambiario de ahorrar en dólares

El País
Noticias
28/08/2026, 11:11
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Por El País
Banco Central del Uruguay

El "Gran Hermano" de los datos financieros: Botana cuestionó nuevo sistema, pero el BCU descartó riesgos al secreto bancario

El País
Noticias
23/08/2026, 03:05
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Por El País
Bóveda. Foto: Archivo El País.

Depósitos en dólares en Uruguay: el BCU suaviza la advertencia de riesgo cambiario que deberán hacer los bancos a clientes

El País
Exclusivo suscriptores
22/08/2026, 11:05
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Por El País
Dólares.jpg

Mercados financieros: el dólar en Uruguay bajó en la semana, aunque sigue sobre los $ 40

El País
Noticias
22/08/2026, 03:05
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Por El País
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Encrucijada de caminos y disputa de extremos

Juan Sánchez
Exclusivo suscriptores
20/08/2026, 04:00
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Por Juan Sánchez
Banco Central del Uruguay

El Banco Central volvió a mantener el "precio del dinero", tal cual lo esperaba el mercado financiero

El País
Noticias
18/08/2026, 17:41
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Por El País
Busto de Jose Batlle y Ordoñez en la Casa del Partido Colorado

Banco Central acuñará 5.000 monedas conmemorativas de José Batlle y Ordóñez a $ 2.000 cada una: cómo serán

El País
Noticias
12/08/2026, 14:33
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Por El País
BCU

Del control de fraudes a la desdolarización: las claves del plan del Banco Central de Uruguay hacia 2030

El País
Noticias
11/08/2026, 04:03
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Por El País
Billetes de dólares.

Cotización del dólar en Uruguay: la divisa cerró la semana a la baja y se negoció en $ 40,25

El País
Noticias
08/08/2026, 03:00
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Por El País
La gente compra alimentos en un supermercado de Buenos Aires

La inflación en 12 meses a julio queda estable en 4,27% y sigue dentro de la meta del BCU

El País
Noticias
05/08/2026, 15:15
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Por El País
Banco Central del Uruguay

Giro en el Banco Central: culmina su reestructura, suma a un ex FMI como economista jefe y designa gerente general

El País
Noticias
05/08/2026, 03:05
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Por El País
Álvaro Lalanne (MEF), Laura Alfaro (BID), Jessica Roldán (CAF), Martín Rama (ex BM)

Uruguay tiene un "atraso muy grande" en términos de competencia, según alertó asesor del MEF: las reformas que vienen

Fabiana Culshaw
Exclusivo suscriptores
03/08/2026, 04:00
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Por Fabiana Culshaw
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