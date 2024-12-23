El gobierno decidió mantener el rango meta de la inflación para los próximos dos años; ¿qué hará el entrante?

En vísperas de que se reúna esta tarde el Comité de Polítca Monetaria (Copom) del Banco Central (BCU) para tomar una decisión en torno al porcentaje de la tasa de interés de referencia (el precio del dinero), el viernes hizo otro tanto el Comité de Coordinación Macroeconómica que integran el Ministerio de Economía y Finanzas y el propio banco emisor, allí se decidió mantener el rango meta para la inflación en 4,5 (+/- 1,5) para el horizonte de los próximos dos años.

Habrá que ver si la resolución es refrendada por autoridades que asumirán el poder el próximo 1 de marzo, aunque todo parece indicar que así lo harán. En sus primeras declaraciones públicas el designado presidente del BCU, Guillermo Tolosa dijo: “Asumiremos con un compromiso de mantener la inflación baja, de proteger el poder adquisitivo de los uruguayos”, y agregó que “la experiencia internacional demuestra que la forma más apta y más efectiva de lograr ese objetivo es a través de metas de inflación que actualmente conduce el Banco Central y se mantendrá, se consolidará y se seguirá perfeccionando”.

Tras su reunión, el Comité de Coordinación Macro Económica emitió un comunicado donde sostuvo que “se espera que, en 2025, la actividad económica mantenga el dinamismo recobrado en 2024, liderada por la recuperación de las exportaciones y el consumo de los hogares. Las proyecciones del nivel de actividad se mantienen en línea con lo estimado en el último Informe de Política Monetaria”.

Economía doméstica Foto: Estefanía Leal

Sobre la inflación sostuvo que “al cierre de 2026, horizonte actual de la política monetaria, la proyección de la inflación es de 4,5%, mientras que, al cierre de 2025, la inflación proyectada es 5,2%, con la expectativa de que se mantenga en el rango meta durante todo el período”.

Por su parte, en materia fiscal adujo que “se mantiene la expectativa de que el gasto nominal cierre en línea con lo previsto en las últimas dos instancias de rendición de cuentas al Parlamento mientras que la recaudación, por su parte, se desviaría de las estimaciones realizadas entonces. Ello, en parte, como consecuencia de una mayor reducción de la inflación respecto a lo previsto, que repercute negativamente en los ingresos del gobierno, aunque con un impacto positivo en el poder adquisitivo de los hogares”.