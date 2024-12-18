Brasil "baratísimo" para los uruguayos con diferencias de precios de 157% y 112% en rubros: los productos

Redacción El País

En 2023 fue el año de la Argentina "baratísima" para los uruguayos, pero a lo largo de 2024 eso se agotó y de hecho la brecha de precios está en el menor nivel desde marzo de 2018 con 21,7%. No obstante, Brasil se empieza a posicionar como "baratísimo" para los uruguayos.

Al igual que lo hace con Argentina, el Observatorio Económico de la Universidad Católica (UCU) Campus Salto comenzó a relevar la brecha de precios con Brasil. En este caso mediante el Indicador de Precios de Frontera (IPF) Artigas (Uruguay) - Quaraí (Brasil).

Para ello, se releva el precio de 57 artículos en grandes superficies y tiendas de referencia. Se toma el precio comprador contado pagado en efectivo incluyendo impuestos que se recolectan directamente de las góndolas y por entrevista directa a los informantes en los lugares de venta seleccionados. Al igual que en la medición en Argentina se replican y adaptan las ponderaciones utilizadas por el Instituto Nacional de Estadística para el cálculo del Índice de Precios del Consumo.

Además, las referencias de tipo de cambio son la cotización del dólar y del real promedio mensual publicado por el Banco Central (BCU).

En la primera medición en noviembre "el indicador muestra que, considerando el conjunto de bienes seleccionados, y sus ponderaciones en el gasto de consumo de los hogares, es decir el patrón de gasto observado, adquirir la canasta en Artigas está 70,89% más cara que en Quaraí", señaló el informe de María José Medin y Gimena Abreu de la UCU.

¿Qué tan barato está Brasil para los uruguayos?

En Alimentos y Bebidas no alcohólicas, se releva el precio de 29 productos convirtiéndola en la que mayor influencia adquiere en el IPF Brasil, con un peso de 49%.

En este rubro, la brecha de precios es de 80,98%, más caro Artigas que Quaraí. "Considerando los productos que están más caros en Artigas, las diferencias porcentuales de precios van desde 16% para el atún en lata hasta 306% para la sal. Únicamente cuatro artículos muestran precios promedio más bajos en Artigas que en Quaraí, estos son: manteca, yogurt, pulpa de tomate y aceite de girasol", expresó el informe.

En la división hay 12 productos donde la diferencia es de entre 50% y 100% (entre otros están lentejones, chorizo, yerba mate, harina de trigo y polvo de hornear).

Yerba mate

Otros ocho productos tienen diferencias de más de 100% (jamón cocido, galletitas dulces, postres en polvo y sal, entre otros).

Por su parte, en Bebidas alcohólicas y cigarrillos se da la mayor brecha de precios del indicador: 157,13%.

"En esta división, se observan diferencias significativas de precios, siendo de 54% para el vino, 122% para la cerveza y 249% para los cigarrillos", señaló la UCU, siempre más caro Uruguay que Brasil.

En Prendas de vestir y Calzado la brecha es de 34,38% y se observan precios más altos en Artigas que en Quaraí para la totalidad de los artículos relevados.

La mayor diferencia de precios se da en jeans de hombres donde Artigas es 61% más caro que Quaraí, seguido de calzado deportivo de mujeres con 36%. La menor brecha es en remera, polera, buzo de niño con 14%.

En tanto, en Productos del hogar, Uruguay está 112,34% más caro que Brasil. Se observa "una gran dispersión en las brechas de precios porcentuales siendo el menor valor de 8% para las lámparas eléctricas y la mayor diferencia para el detergente que es de 222%", explicó el reporte.

En la división Transporte la brecha de precios es de 7,46%. En esta caso, "la diferencia de precios en el litro de nafta súper -considerando la reducción del Impuesto Específico Interno (Imesi) de 24%- es de 6,7%. Sin esta consideración, la diferencia de precios ascendería a 40%", según el informe.

"Por otra parte, el gasoil presenta una brecha de 10% mientras que, por otro lado, para las cubiertas la brecha es de 12%", añadió.

En Comidas fuera del hogar, Artigas es 18,01% más caro que en Quaraí. "Las diferencias de precios para adquirir comidas fuera del hogar en restaurantes, es de 11% para las hamburguesas mientras que para refrescos y agua mineral es de 34% y 124%" respectivamente, indicaron Abreu y Mendin.

Por último, Bienes diversos "es una de las divisiones que muestra mayor diferencia de precios y es de 109,5%", expresó el informe.

"Las diferencias de precios son muy altas para algunos artículos, alcanzando 245% para la pasta dental, 130% para el papel higiénico, 119% para el jabón de tocador, 70% para el desodorante y 53% para el shampoo", añadió.

¿Por qué se abarata Brasil para los uruguayos?

Según el reporte de la UCU, "el encarecimiento relativo de Uruguay respecto a Brasil se debe a la evolución del valor del tipo de cambio en Brasil que se incrementó 1,3% en el mes de noviembre y 19,6% en el año a la fecha de este informe".

Dolares Foto: Canva

"Por otra parte, en Uruguay la cotización del dólar tuvo un incremento anual menor en el mismo período alcanzando 10,6% pero aumentando 3,6% en el mes de noviembre", añadió.

"Por su parte, la inflación en Porto Alegre, Rio Grande del Sur, en noviembre fue de 0,03% alcanzando una inflación acumulada de 3,05%, mientras que en Uruguay la inflación de noviembre fue de 0,36%, acumulando 5,14% en lo que iba del año a noviembre", expresaron Abreu y Mendin.

"En suma, el mayor incremento que mostró el real frente al dólar americano versus el peso uruguayo frente a la misma moneda, implica una baja en la relación del peso uruguayo frente al real, y sumado a una baja inflación en el vecino país, en el mes de noviembre, resultó en un encarecimiento relativo de Uruguay frente a Brasil", concluyó el informe.