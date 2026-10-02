Brasil vota en un escenario de incertidumbre total: más de 158 millones eligen a su próximo presidente

Las elecciones generales de Brasil se llevarán a cabo el próximo domingo 4 de octubre de 2026. Será una jornada histórica donde más de 158 millones de ciudadanos irán a las urnas para definir el rumbo político del país en medio de encuestas que muestran escenarios muy parejos.

La votación se desarrollará de 8:00 a 17:00. Si ningún candidato logra la mayoría absoluta, es decir, más del 50% de los votos válidos, habrá balotaje el domingo 25 de octubre. Esa segunda instancia se activará solo para los cargos ejecutivos: presidente y gobernadores.

¿Quiénes votan?

El voto es obligatorio para todos los ciudadanos alfabetizados de entre 18 y 69 años. Quien no asista y no lo justifique ante el Tribunal Electoral enfrenta sanciones financieras y administrativas. En cambio, es opcional para los jóvenes de 16 y 17 años, los mayores de 70 y las personas analfabetas. Los brasileños que viven en el exterior y se inscribieron previamente también pueden votar, pero exclusivamente para la fórmula presidencial.

La urna electrónica

Brasil cuenta con un sistema de votación altamente automatizado, gestionado por el Tribunal Superior Electoral (TSE). Antes de ingresar a la cabina, los electores validan su identidad con su huella dactilar.

Las urnas electrónicas se usan desde 1996. Gracias a este ecosistema digitalizado, el conteo es muy veloz y los resultados oficiales finales suelen conocerse la misma noche de la elección.

El candidato presidencial brasileño Flavio Bolsonaro, del Partido Liberal (PL), saluda a sus seguidores en Goiânia, Brasil. Foto: AFP

¿Qué se elige?

Se trata de una elección general de alcance federal y estatal. Se renueva la Presidencia y Vicepresidencia de la República, donde el oficialismo está encabezado por el actual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva. También se eligen los gobernadores y vicegobernadores de los 26 estados y del Distrito Federal. En el plano legislativo, se renueva la Cámara de Diputados y una parte del Senado Federal, además de los diputados estatales y distritales de las Asambleas Legislativas.

Los dos candidatos principales

Luiz Inácio Lula da Silva (Partido de los Trabajadores - PT): el actual presidente de Brasil busca su reelección y cuarto mandato histórico no consecutivo. Lidera las encuestas de intención de voto con una ligera ventaja, según reportes de consultoras como Quaest y Datafolha del 30 de septiembre de 2026. Su compañero de fórmula es Geraldo Alckmin.

El presidente de Brasil y candidato a la reelección, Luiz Inácio Lula da Silva, sostiene una imagen de la Virgen de Aparecida durante un acto de campaña este martes en Fortaleza (Brasil). Foto: EFE/Jarbas Oliveira

Flávio Bolsonaro (Partido Liberal - PL): Senador federal e hijo del expresidente Jair Bolsonaro. Representa al principal bloque de la oposición conservadora. Se encuentra en una situación de fuerte polarización y virtual empate técnico con el oficialismo de cara a una eventual segunda vuelta. Lo acompaña Alfredo Gaspar.

Se ven los atriles del presidente Lula da Silva y el candidato Flávio Bolsonaro en el estudio donde se realiza el debate presidencial Foto: EFE

Trece candidatos van a disputar la Presidencia en total. Además de Lula y Flávio Bolsonaro, hay once postulantes. Los más visibles son Ronaldo Caiado, del Partido Social Democrático (PSD), y Romeu Zema, del Partido Novo, un liberal que figura como gobernador de Minas Gerais. Los acompañan Augusto Cury, médico psiquiatra y escritor de Avante, que se presenta como alternativa a la polarización entre oficialismo y oposición, y Renan Santos, fundador del Movimiento Brasil Libre (MBL), que compite por Missão.

El resto son candidatos de partidos chicos: Hertz Dias (PSTU), Edmilson Costa (PCB), Clariana Barão (Democracia Cristiana), Leonardo Avalanche (PRTB), Rui Costa Pimenta (PCO), Wilson Grassi (Demócrata) y Samara Martins (Unidad Popular).

Cómo van las encuestas en Brasil

Una encuesta de Datafolha publicada anocohe muestra a Lula con un 42% y a Flávio con un 38%; el margen de error es de dos puntos.

Quaest (28 de septiembre de 2026): Ubica a Lula da Silva con 39% frente a un 34% de Flávio Bolsonaro. La brecha se amplió ligeramente a 5 puntos (en comparación con los 3 puntos de la semana previa) debido a un leve crecimiento del mandatario.

Nexus / BTG (28 de septiembre de 2026): Muestra a Lula da Silva con 42% de las preferencias y a Flávio Bolsonaro con 37%.

Encuestas Flávio Bolsonaro - Lula da Silva

Palver (29 de septiembre de 2026): Rompe la tendencia general al registrar un empate técnico absoluto del 44% para ambos candidatos.

Real Time Big Data (1 de octubre): Lula con 43% para la primera vuelta del domingo y a Bolsonaro con 39%. Luego hay una serie de candidatos con porcentajes menores y distancias entre sí dentro del margen de error: Renan Santos 4%, Augusto Cury 3% y Ronaldo Caiado 3%; Romeu Zema tiene 1% y otros siete candidatos suman todos entre sí un punto porcentual.

Segunda vuelta: el escenario del Balotaje

Ninguna encuestadora muestra a Lula da Silva alcanzando la mitad más uno de los votos válidos necesarios para ganar de forma directa el domingo. Para el balotaje del 25 de octubre, el escenario proyectado es de paridad absoluta y pronóstico incierto.

La encuesta de Quaest muestra un empate con el 42% para cada uno.

Mujer sosteniendo la bandera de Brasil. Foto: Canva.

Nexus da una ventaja mínima a Lula (46% a 44%), mientras que estudios de firmas como RealTime o PoderData posicionan a Flávio Bolsonaro levemente al frente (45% a 44% y 46% a 45% respectivamente), todas diferencias que se encuentran dentro del margen de error estadístico.

El electorado brasileño se muestra altamente decidido. El 87% de los consultados afirma que su voto ya es definitivo. El grupo de indecisos ronda apenas el 5% en la recta final, concentrándose mayoritariamente en el voto femenino.