Terremoto político antes de las elecciones en Brasil: cómo las disputas judiciales detuvieron el debate por TV

Brasil se quedó sin el último debate en televisión antes de las elecciones presidenciales del domingo tras la ausencia del mandatario Luiz Inácio Lula da Silva y el senador Flávio Bolsonaro, los dos grandes favoritos, y la inesperada intervención de la Justicia.

Una cascada de polémicos fallos judiciales llevó a TV Globo a cancelar el debate pocas horas antes de su transmisión, en una jornada insólita en la historia reciente de los procesos electorales del país. Iba a ser la última oportunidad de los votantes para escuchar las propuestas de los principales aspirantes a la Presidencia antes de los comicios.

Antes de todo el lío judicial, el primero en desistir fue el propio Lula, el miércoles. El actual gobernante prefirió dar una entrevista a la misma hora en el popular pódcast Flow.

El líder progresista de 80 años, en busca de su cuarto mandato, afirmó en esa entrevista que decidió no asistir al debate porque el formato es "infructífero" y permite "bromitas" de rivales de poco peso.

El segundo en dar marcha atrás fue Flávio Bolsonaro, quien desistió de ir a los estudios de Globo en Río de Janeiro dos horas antes del comienzo del debate.

Por qué se canceló el debate presidencial en TV Globo

El hijo del expresidente Jair Bolsonaro explicó en sus redes sociales que decidió no comparecer por "la censura vergonzosa" impuesta por el Tribunal Superior Electoral (TSE).

Su repentino cambio de opinión estuvo motivado por un fallo de una jueza del TSE dictado durante tarde del jueves, horas antes del inicio previsto. La magistrada Estela Aranha prohibió a TV Globo exhibir el atril vacío de Lula durante la transmisión del debate, pese a las reglas pactadas previamente entre la emisora y los candidatos en caso de una ausencia, es decir que suspendió la vigencia de uno de los puntos del acta que contenía el reglamento del debate, documento que había sido firmado por todos los partidos, incluido el PT, que este jueves solicitó el veto de su aplicación.

La cláusula en cuestión estipulaba la exhibición de la silla vacía de quien estuviera ausente, y también la posibilidad de que otros candidatos revelaran al público, en uno de los segmentos, qué pregunta le habrían hecho al candidato ausente si hubiera estado presente en el estudio.

La decisión, tomada con carácter de urgencia en respuesta a un recurso de la campaña de Lula, también impidió que los otros aspirantes a la Presidencia formularan preguntas dirigidas al jefe de Estado, aunque estuviera ausente.

La jueza alegó un "potencial desequilibrio" que perjudicaría al histórico dirigente del Partido de los Trabajadores (PT) y resaltó el carácter "facultativo" de participar en los debates.

Casi al mismo tiempo, un juez de la Corte Suprema ordenó incluir en el debate al candidato Renan Santos, abanderado del partido Misión, quien no había sido invitado por Globo porque no cumplía con los requisitos establecidos por la ley electoral para ser invitado.

Lula da Silva y Flávio Bolsonaro, principales candidatos presidenciales para las elecciones en Brasil. Fotos: EVARISTO SA/MAURO PIMENTEL/AFP

Además de Lula y Flávio Bolsonaro, TV Globo había invitado a Augusto Cury (Avante) y Ronaldo Caiado (PSD). La participación de Romeu Zema (Novo) se había determinado el martes por decisión del presidente del TSE, el ministro Kassio Nunes Marques. Este dictaminó que las cadenas de televisión debían invitar a los candidatos del partido Novo a los debates, modificando el criterio que el propio TSE había estado aplicando para el recuento de diputados en el Congreso a efectos de las invitaciones. La legislación garantiza la participación de candidatos de partidos con al menos cinco diputados federales, y el cálculo se basaba en el número de escaños obtenidos en las elecciones anteriores. Sin embargo, Nunes Marques determinó que el recuento debía tener en cuenta los cambios en la representación del partido: Novo eligió tres diputados, pero sumó dos más antes de finales de julio, alcanzando así el nivel exigido por ley, según el presidente del TSE.

Sin embargo, el jueves, apenas unas horas antes del inicio del debate, el magistrado del Tribunal Supremo Gilmar Mendes concedió una solicitud para que se incluyera a Renan Santos. Si bien el partido de Santos solo cuenta con un representante en el Congreso, la decisión de Gilmar argumentó que Globo había generado una "expectativa legítima" sobre la participación de Renan al haberlo incluido previamente en entrevistas y debates durante la cobertura electoral.

En su decisión, el ministro destacó que uno de los puntos del acta que detallaba las reglas para el debate de TV Globo permitía a la cadena, en caso de retirada, invitar al candidato con la mejor posición en la encuesta de Quaest publicada el lunes, entre aquellos cuya participación no estaba garantizada por ley. Sin embargo, la sección pertinente del acta estipula que la invitación queda a la "exclusiva discreción" de la propia cadena.

Globo denuncia "injerencia indebida"

Por todo ello, se canceló el debate. Globo afirmó que las sucesivas decisiones judiciales tomadas momentos antes del debate generan "inseguridad jurídica" y representan "una injerencia indebida en la libertad que tienen los medios" para organizar este tipo de encuentros.

En un comunicado, TV Globo explicó que las dos notificaciones legales recibidas el jueves "interfieren con las reglas previamente acordadas" con los candidatos.

"Globo tiene una larga tradición organizando debates electorales. Nuestro propósito es promover el diálogo de ideas para Brasil y ofrecer a los votantes la oportunidad de comparar proyectos. Nuestro deber es promover la democracia, pero las sucesivas decisiones judiciales tomadas momentos antes del debate generan incertidumbre jurídica y representan una injerencia indebida en la libertad que tienen los medios de comunicación para organizar debates electorales. Por este motivo, Globo ha decidido cancelar el debate de esta noche", señala el comunicado.

Las principales asociaciones de prensa también manifestaron "su profunda indignación" por la "interferencia" de la Justicia, que tacharon de "agresión".

Periodistas en los estudios de TV Globo luego de cancelado el debate presidencial en Rio de Janeiro el jueves 1 de octubre de 2026. Foto: PABLO PORCIUNCULA/AFP

En respuesta, Flávio Bolsonaro, a quien las encuestas sitúan muy cerca de Lula en las intenciones de voto, organizó un debate improvisado con sus aliados en las redes sociales para cargar contra la Justicia y un Lula que continuaba con su entrevista en el pódcast.

"Lula no solo no va al debate, sino que usa a sus amigos del judiciario para imponer la censura a TV Globo. Es triste e indignante", manifestó el abanderado del Partido Liberal (PL), quien pidió a los electores "resolver" los comicios en la primera vuelta ante "la gravedad de lo que está pasando".

El senador de 45 años acusó a su principal adversario de "huir del debate" y de "valerse de sus amigos en la Justicia" para fortalecer su candidatura, al recordar que Estela Aranha fue nominada el año pasado por Lula para ocupar un asiento en el TSE.

"¡Censura nunca más! (...) ¡Denme su voto de indignación!", exclamó.

El directo de Flávio Bolsonaro, ungido candidato por su padre Jair, actualmente en prisión domiciliaria tras ser condenado a 27 años de cárcel por golpismo, alcanzó picos de audiencia de más de 900.000 espectadores cerca de la medianoche. La entrevista de Lula llegó a 1,6 millones de usuarios simultáneos.

Tensión con la Justicia a días de la votación en Brasil

La Justicia brasileña ha sido la inesperada protagonista de esta campaña electoral altamente polarizada entre la izquierda de Lula y la derecha que abandera el bolsonarismo.

En las semanas previas a los comicios, uno de los principales temas de discusión fue el escándalo del Banco Master, que levantó sospechas sobre varios jueces del Supremo por su relación con un banquero encarcelado por un fraude financiero millonario.

Entre los magistrados salpicados figura Alexandre de Moraes, conocido por instruir el juicio que llevó a prisión a Jair Bolsonaro, a quien su hijo ha prometido indultar si gana en las urnas.

El debate presidencial de TV Globo, que se celebra en todas las elecciones desde 2002, suele ser el último encuentro entre los candidatos antes de la primera vuelta. En 2006, Lula, también candidato a la reelección, optó por no asistir. En 2018, Jair Bolsonaro estuvo ausente alegando recomendaciones médicas tras ser apuñalado durante un acto de campaña. El jueves, antes de que la cadena anunciara la cancelación del debate, Flávio Bolsonaro anunció su retirada, alegando que no estaba de acuerdo con la decisión del TSE que impedía mostrar asientos vacíos para los candidatos ausentes.

Las razones de Lula da Silva y Flávio Bolsonaro para no asistir

Flávio Bolsonaro, principal rival del presidente Lula da Silva en las elecciones brasileñas, canceló a última hora su participación el jueves en un debate televisivo y acusó a la corte electoral de "censura". Hizo el anuncio dos horas antes del inicio previsto del debate en TV Globo, la mayor cadena del país.

"Acabo de tomar la decisión de no ir al debate de Globo debido a la censura impuesta al evento por el Tribunal Superior Electoral", escribió Flávio Bolsonaro en la red social X.

Acabo de tomar a decisão de não ir ao debate da Globo em função da censura imposta ao evento pelo TSE.

A imprensa tem que ser livre e as eleições limpas.

Em breve mais detalhes. — Flávio Bolsonaro (@FlavioBolsonaro) October 1, 2026

Por su parte, el presidente brasileño afirmó este jueves que decidió no asistir al debate electoral previsto para hoy porque el formato es "infructífero" y permite "bromitas" de rivales de poco peso. Lula criticó, durante una entrevista para el pódcast Flow tres días antes de la primera vuelta, que el formato decidido por la TV Globo no ofrece "continuidad" al candidato, porque este tiene que esperar bastante tiempo para poder responder a un rival.

"Me caes mejor tú que Globo; hace tiempo que cuestiono esos debates", le dijo el mandatario a Igor Rodrigues, quien condujo la entrevista en un tono relajado.

Con información de O Globo (GDA), AFP y EFE