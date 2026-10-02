Día del Patrimonio 2026: 10 actividades para recorrer Montevideo y tres propuestas imperdibles en el interior

Mañana y el domingo Uruguay volverá a abrir las puertas de museos, edificios, archivos y espacios culturales por el Día del Patrimonio. La edición 2026 tendrá como tema “Raíces indígenas: pasado, presente y futuro” y propone mirar la historia del país desde la arqueología, la antropología, el arte, la memoria y también desde las comunidades indígenas actuales.

La propuesta de esta 32° edición parte de una revisión de la (falsa) idea de Uruguay como un país de origen mayoritariamente europeo y sin presencia indígena.

Y esa temática se refleja en la programación. Hay charlas sobre genética y ancestralidad, exposiciones arqueológicas, ceremonias, talleres de cerámica, recorridos por edificios históricos y propuestas que buscan conectar el patrimonio con el presente. Como todos los años, las actividades de la guía oficial son de entrada gratuita.

La edición 2026, este sábado y domingo, reúne más de 560 actividades en 253 localidades. Para quienes quieran aprovechar el fin de semana sin intentar visitar veinte lugares por día (una disciplina que todavía no reconoce el Comité Olímpico), aquí va una selección de 10 actividades en Montevideo (y tres en el interior) para el fin de semana.

Teatro Solís

na de las opciones más singulares del fin de semana estará en el escenario de la sala mayor del Solís. La muestra Xirgu en escena, Lorca en la memoria reúne nueve vestidos diseñados por Federico García Lorca para La zapatera prodigiosa, estrenada por Margarita Xirgu en Madrid en 1930. Las prendas fueron identificadas recientemente en el acervo de vestuario de la Comedia Nacional. El recorrido también incluye materiales sobre las puestas uruguayas de la obra y el proceso de conservación de las piezas. En Teatro Solís (Buenos Aires y Reconquista), de 11.00 a 16.00.

Casa mayor de la udelar

La Universidad de la República tendrá una “performance de encuentro y ceremonia charrúa”, organizada por la Asociación Civil y Cultural Consejo de la Nación Charrúa. La actividad se realiza en el marco del concurso “Arte y Patrimonio en la Udelar”. En 18 de julio 1824, de 10.00 a 18.00.

Museo Torres García

El sábado a las 11.00 se inaugura la exposición Torres García y los pueblos indoamericanos, con una charla del director del museo, Alejandro Díaz, y un monólogo del antropólogo Gonzalo Figueiro sobre ancestralidad indígena en Uruguay. A las 15.00 habrá además un taller familiar de máscaras, y el domingo una visita guiada por la colección permanente. De 10.00 a 18.00 en Sarandí 683.

Día del patrimonio. Foto: Archivo.

Archivo General de la Nación

Es una de las propuestas más directamente vinculadas con el tema del año. El sábado habrá, entre otras propuestas, una charla de Diego Bracco sobre la cautiva Francisca Elena Correa y una niña charrúa de cuatro años que aparece en los fondos del archivo, además de una mesa sobre “Pasado indígena y memoria familiar”. En Convención 1474.

Residencia del embajador de Estados Unidos

Para salir un rato del eje histórico y cambiar la temática, el sábado de 11.00 a 14.30 se realizarán visitas guiadas con cupos limitados por la Residencia del Embajador de Estados Unidos en Uruguay, con recorridos por sus principales espacios y una exhibición conmemorativa de los 250 años de la Independencia de Estados Unidos. En Lord Ponsomby 2588.

Museo Nacional de Antropología

El museo abrirá sus puertas con visitas guiadas y nuevas exposiciones. En los jardines se podrá conocer el proyecto sobre navegación indígena, con charlas y una demostración interactiva de réplicas de canoas monóxilas. A las 14.00, el grupo de mujeres charrúas y guaraníes Tapari Ukaiuguat realizará un llamado ancestral de las cuatro direcciones, un ritual del mate y una danza circular participativa Mburucuya. De 12.00 a 18.00 en Instrucciones 948.

Día del patrimonio. Foto: Archivo. Leonardo Maine/Archivo El Pais

Museo del Carnaval

Una parada para quienes prefieran patrimonio popular. El museo tendrá abiertas sus muestras y destacará “Un tablado en cada esquina”, exposición sobre los tablados vecinales entre las décadas de 1920 y 1950, a partir de la investigación Carnaval y ciudad, liderada por la historiadora Milita Alfaro. De 11.00 a 17.00 en Rambla 25 de Agosto 1825.

Museo Naval

La exposición permanente del Museo Naval suma este año una intervención titulada “Una canoa, muchas historias”, centrada en la canoa monóxila que integra su acervo. La propuesta invita a conocer los saberes y formas de navegación de los pueblos indígenas de la región. De 10.00 a 18.00 en Rambla Charles de Gaulle y Luis Alberto de Herrera.

Casa Vaeza

En la sede del Partido Nacional, esta edición del Día del Patrimonio propone acercarse a la historia de los pueblos chaná y guaraní a través de distintas actividades. Habrá visitas a la casa, conversatorios sobre estos pueblos, videos, y una exposición de fotografías y artefactos indígenas. Sábado y domingo, de 10.00 a 17.00 en Juan Carlos Gómez 1384.

Museo Figari

El museo abrirá sus exposiciones de pinturas, documentos y objetos personales de Pedro Figari y Juan Carlos Figari, con materiales relacionados con la temática indígena. Es una alternativa para completar el recorrido desde las artes visuales y, además, queda a pocas cuadras de varias de las propuestas de Ciudad Vieja. De 11.00 a 18.00 en Juan Carlos Gómez 1427.

Museo Naval. Foto: Archivo. Elena Saccone

Opciones por fuera de Montevideo

El Día del Patrimonio también ofrece actividades vinculadas con las raíces indígenas en distintos puntos del país. Para quienes quieran convertir el fin de semana en una escapada:

El Museo de Arqueología y Ciencias Naturales de Salto organiza visitas guiadas a la zona donde se encuentran los petroglifos de Colonia Rubio, bajo supervisión de investigadores. Cupos de 30 personas por turno. Sábado de 9.00 a 11.00 - Ruta 31, km 55,500.

El Museo Arqueológico de Río Negro propone la exposición “Un río de aves modeladas”, con campanas zoomorfas del litoral uruguayo, además de talleres de cerámica indígena y una actividad para niños sobre la vida de las poblaciones indígenas del territorio. Sábado y domingo, de 11.00 a 17.00.

La Catedral de San José exhibirá y permitirá conocer una campana guaranítica de 339 años, con visitas a la torre en distintos horarios. El domingo, además, habrá narración oral escénica de leyendas aborígenes vinculadas con la toponimia de la flora y fauna autóctonas, acompañada por instrumentos indígenas.

El fin de semana se podrá recorrer edificios para encontrar y conocer las huellas indígenas que por muchos años quedaron fuera de la imagen que el país creó de sí mismo.

