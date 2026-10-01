El Banco de Seguros canceló su megafiesta de fin de año para 1.200 empleados: la de 2025 costó US$ 150 mil

Cada año el Banco de Seguros realiza una megafiesta de fin de año para sus empleados. La del año pasado costó 6.358.640 pesos (más de 150 mil dólares), de los cuales la mayor parte se lo llevó el catering: 4.640.880 pesos pagados a la empresa Travel Food Limitada, según la resolución registrada ante la Agencia Reguladora de Compras Estatales. La novedad es que, según informó el banco a sus empleados este miércoles 30 de setiembre, el evento no será realizado en 2026 debido a las "directrices de austeridad y uso responsable de los recursos públicos establecidos por el Ministerio de Economía y Finanzas en el marco de la preparación de la Rendición de Cuentas" y ante la "creciente sensibilidad pública respecto al destino de los recursos públicos de las empresas y los organismos del Estado".

La despedida anterior se realizó el 22 de noviembre de 2025: una fiesta para 1.200 empleados en Hangar 33, un enorme salón en Ciudad de la Costa. Gastaron unos 3.170 pesos más IVA por invitado.

Se trató del gasto más alto en catering y lunch de una lista de 578 resoluciones de compras realizadas por el Estado y registradas en 2025 ante la Agencia Reguladora de Compras Estatales, según un relevamiento de la sección Qué Pasa del diario El País publicado el 26 de abril pasado.

De acuerdo al pliego de condiciones analizado por El País en aquel momento, la fiesta arrancó a las ocho de la noche y terminó a las cuatro de la mañana: se pedía seguridad, DJ, mobiliario acorde a la asistencia estimada y el “formato descontracturado” (sillas, mesas livings, tarimas y almohadones para grupos), decoración y ambientación en todo el predio, servicio fotográfico y servicio de locomoción para los invitados desde Tres Cruces, Portones y el hospital del banco.

¿El menú? En el pliego, que convocaba en aquel momento a una licitación abreviada para encontrar proveedores, se sugería “estaciones de comida simultánea y servicios de bandejeo” para que todo se pudiera comer de pie. Debía haber aperitivos de bienvenida tanto fríos como calientes, cena con opciones de pasta, carnes, verduras y ensaladas así como opciones dulces. La empresa que resultara elegida debía ofrecer opciones vegetarianas, veganas, celíacas, sin sal y diabéticas. En cuanto a la bebida, el banco pedía que fuera en modo canilla libre y a consignación tanto refrescos como aguas saborizadas y agua mineral. Las bebidas con alcohol las debía pagar cada invitado.

El Banco de Seguros canceló su tradicional fiesta de fin de año

El comunicado interno enviado a los empleados dice que "el encuentro de fin de año ha sido una instancia especialmente valorada por quienes integramos el Banco de Seguros del Estado", una oportunidad "para encontrarnos fuera de la dinámica cotidiana de trabajo, compartir experiencias y celebrar colectivamente el esfuerzo realizado a lo largo del año". El comunicado fue publicado en su cuenta de Twitter por el usuario PhD en Lógica y Libertad. Su autenticidad fue confirmada por fuentes del banco, que indicaron que hubo "una sugerencia del Poder Ejecutivo" pero que al mismo tiempo la decisión fue promovida desde la gerencia y por el presidente de la empresa Marcos Otheguy. Sí se hará en diciembre la tradicional fiesta con los corredores del banco, que es de carácter comercial y tiene unos 400 invitados. "Todas las aseguradoras privadas la hacen", indicó la fuente.

El comunicado interno indica que el Poder Ejecutivo "ha recomendado restringir gastos asociados a actividades que no resulten esenciales para el cumplimiento de los cometidos sustantivos de los organismos públicos".

Banco de Seguros del Estado (BSE). Foto: Archivo El País.

También se indica que "determinados gastos asociados a actividades de celebración institucional han sido objeto de cuestionamientos y debate". "Como organización debemos actuar con especial responsabilidad" en la "protección de la reputación y credibilidad de nuestra institución", se indica.

La decisión, agregan, "no ha sido tomada a la ligera" y se reitera el "agradecimiento a todos quienes con profesionalismo y dedicación, contribuyen al cumplimiento de la misión del Banco de Seguros".