¿Cuáles son los nuevos precios de los combustibles que comienzan a regir a partir del jueves 1° de octubre?

Los ministerios de Economía y Finanzas (MEF) y de Industria, Energía y Minería (MIEM), emitieron un comunicado en el que argumentaron que "por debajo de lo que marca la referencia internacional, que implicaría ajustes de 5,5% y 37% para la nafta y el gasoil respectivamente, el Poder Ejecutivo resolvió aumentar 2% ($1,8 por litro) el precio de la nafta y 7% ($4 por litro) el del gasoil, y mantener el precio del Supergás".

A partir de las 00:00 horas de este jueves, el litro de nafta Súper 95 pasará a valer $ 90,45 (antes estaba en $ 88,67); mientras que el Ejecutivo no especificó la modificación de la nafta Premium 97.

Combustible. Foto Archivo El País.

En tanto, el gasoil 50S pasará de $ 58,68 a $ 62,79. El Poder Ejecutivo tampoco especificó en el comunicado el nuevo valor del gasoil 10S.

Por último, el kilo de supergás seguirá con un valor de $ 93,56. Así, la garrafa de 13 kilos (sin costo de envío) se mantiene en $ 1.216,28.

"Los precios de venta al público de referencia calculados por URSEA para octubre se ubican en $93,56 por litro para la Nafta Súper y $80,54 para el Gasoil 50S. Trasladar esos valores a los surtidores implicaría aumentos de 5,5% y 37% respectivamente. El Poder Ejecutivo ha resuelto un ajuste menor de los precios máximos, decretando incrementos de 2% y 7%, con lo que los precios de octubre se ubican en $90,45 por litro para la Nafta Súper y $62,79 para el Gasoil 50S. El precio del Supergás se mantiene sin cambios", señaló el Ejecutivo y agregó: "Por tanto, si bien los precios de venta al público de referencia indicarían un aumento de $5 por litro de Nafta Súper y $22 por litro de Gasoil 50S, se define un aumento de $1,8 y $4 por litro respectivamente".

"La decisión se enmarca en la estrategia adoptada desde abril para amortiguar en el mercado interno las variaciones provocadas por los precios internacionales de petróleo y derivados, originadas por el conflicto en Medio Oriente", dijo el gobierno en el comunicado y sostuvo: "En el contexto de una nueva suba de los precios internacionales de gasolina y gasoil para este mes, con precios de referencia que se ubican por encima de los valores registrados al inicio de la guerra, tensiones en la oferta del gasoil y un precio del petróleo consolidado por encima de los 90 dólares por barril, el Poder Ejecutivo mantiene la política de no trasladar íntegramente esas variaciones al mercado local y realizar ajustes graduales de modo de brindar estabilidad a los consumidores".

Combustibles Foto: pxhere

Por otra parte, la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua ( Ursea ) divulgó este martes el informe de Precios de Paridad de Importación (PPI) —que el Poder Ejecutivo utiliza como referencia para definir los precios finales de los combustibles— y el Precio de Referencia al Público (PVP) —que presenta la Ursea "a los efectos de transparentar la evolución reciente" del precio de los combustibles.

Según el informe para el período entre el 26 de agosto al 25 de setiembre, el PPI de la nafta Premium 97 puesta en planta de distribución de La Tablada dio un ajuste al alza de 11,13% y de 10,71% para el PPI de la nafta Súper 95, en comparación con el informe correspondiente al período anterior. Además, se prevé un ajuste al alza de 13,24% para el gasoil 50S.

Por otra parte, el PVP de referencia para el mes de octubre de la nafta Súper 95 es $ 93,56 por litro, el de la nafta Premium 97 de $ 96,56 por litro y el del gasoil 50S de $ 80,54 por litro, según la Ursea.