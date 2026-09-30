Montevideo City Torque vs. Peñarol en vivo por el Clausura: seguí en directo el minuto a minuto del partido

El Torneo Clausura se pone al día con el partido pendiente entre Montevideo City Torque y Peñarol que disputan el juego que no se pudo desarrollar en la primera fecha debido al apagón en el Estadio Charrúa. Esta vez en el Estadio Centenario, desde las 20:00, se verán las caras en un duelo con mucho en juego.
El partido que contará con la transmisión de DSports, Flow, Nuevo Siglo, TCC, Montecable, Multiseñal, cables del interior y Disney+ y AUFTV, vía streaming, tiene puntos muy importantes en disputa pensando en dos tablas: tanto en la del Torneo Clausura como en la de la Anual.
Es que el Ciudadano llega como líder del certamen con 18 puntos, mientras que el Carbonero está a solo tres unidades por lo que de ganar lo alcanzará. Distinta es la historia en la acumulada porque en esa mandan los de Diego Aguirre con 58 puntos, mientras que los de Marcelo Méndez buscarán una victoria que los deje a solo dos unidades.
Javier Feres al frente del equipo arbitral
Al igual que ocurrió en el marco de la primera fecha del Torneo Clausura, donde Javier Feres fue el árbitro principal del partido en el Estadio Charrúa —en el encuentro que se suspendió por apagón— también estará al frente en esta ocasión.
Siete triunfos, cuatro empates y una derrota es el saldo de Feres ante Peñarol, mientras que Montevideo City Torque cuenta con seis triunfos, dos empates y siete derrotas.
Agustín Berisso y Matías Rodríguez serán los asistentes, mientras que Eduardo Varela estará como cuarto árbitro. El VAR contará con Daniel Fedorczuk y Andrés Nievas.
Los jugadores con los que cuenta Marcelo Méndez
Con Pablo Siles ausente por haber sido expulsado en la fecha pasada y Gary Kagelmacher en sanidad, Marcelo Méndez definió la lista de futbolistas con los que cuenta para que Montevideo City Torque defienda la cima del Clausura.
¿Cómo está la tabla de posiciones?
El Clausura y la Anual tienen a Montevideo City Torque y Peñarol como protagonistas y por eso este partido gana trascendencia en ambas tablas donde lideran una cada uno.
La nómina de convocados de Peñarol
Diego Aguirre dio a conocer la nómina de futbolistas con los que contará en el partido donde Peñarol enfrentará a Montevideo City Torque desde las 20:00 en el Estadio Centenario. Entre las novedades no están Germán Pezzella y tampoco Jonathan Rodríguez. Tampoco jugadores lesionados como Diego Laxalt, Gonzalo Gelini, Luis Angulo o Eduardo Darias.
👥 Lista de jugadores convocados para el partido frente a Montevideo City Torque, por la Fecha 1 del Torneo Clausura, @LigaAUFUruguay. pic.twitter.com/BYbj1OY2bb— PEÑAROL (@OficialCAP) September 30, 2026
¡Bienvenidos al minuto a minuto de Ovación!
Montevideo City Torque y Peñarol se miden en el Estadio Centenario (20:00) en el marco del partido correspondiente a la primera fecha del Torneo Clausura que no se disputó en su momento por el apagón en el Estadio Charrúa.