Montevideo City Torque vs. Peñarol en vivo por el Clausura: seguí en directo el minuto a minuto del partido

El Torneo Clausura se pone al día con el partido pendiente entre Montevideo City Torque y Peñarol que disputan el juego que no se pudo desarrollar en la primera fecha debido al apagón en el Estadio Charrúa. Esta vez en el Estadio Centenario, desde las 20:00, se verán las caras en un duelo con mucho en juego.

El partido que contará con la transmisión de DSports, Flow, Nuevo Siglo, TCC, Montecable, Multiseñal, cables del interior y Disney+ y AUFTV, vía streaming, tiene puntos muy importantes en disputa pensando en dos tablas: tanto en la del Torneo Clausura como en la de la Anual.

Es que el Ciudadano llega como líder del certamen con 18 puntos, mientras que el Carbonero está a solo tres unidades por lo que de ganar lo alcanzará. Distinta es la historia en la acumulada porque en esa mandan los de Diego Aguirre con 58 puntos, mientras que los de Marcelo Méndez buscarán una victoria que los deje a solo dos unidades.