Así quedaron las tablas del Clausura, Anual y Descenso de la Liga AUF Uruguaya tras el triunfo de Wanderers

Wanderers sacudió la tabla del descenso al vencer a Albion 2-1. El Bohemio salió de zona roja y hundió al Pionero, que sin poder sumar en el Clausura, complicó su permanencia en la Liga AUF Uruguaya que parecía asegurado.

Los goles de Luciano Cosentino y Nahuel Furtado le permitieron al equipo de Mathías Corujo tres puntos importantes para ganar aire en la fatídica y recuperar un sitial de privilegio que había conseguido tras el final del Torneo Intermedio. Por su parte, el equipo de Federico Nieves que había terminado tercero en el Apertura, tuvo un bajón pronunciado tras el parate por el Mundial 2026.

Ahora Wanderers igualó también la línea de Cerro a quien enfrentará la fecha que viene, mientras que el Pionero sabe que la fecha que viene en caso de sumar un punto que se le viene haciendo esquivo, volverá a salir de la zona de descenso.

En la Anual el Bohemio trepó, dejó por el camino a Liverpool y se afianzó en zona de Copa Sudamericana, aunque para clasificar sabe que tendrá que mantener la categoría. En cambio Albion está cada vez más relegado, a cuatro puntos de Central Español, que ostenta el octavo puesto y posiblemente último para copas internacionales (dependiendo quienes jueguen las finales y quien se quede con la Copa AUF Uruguay).

Así está el Torneo Clausura

Montevideo City Torque sigue liderando el Clausura con un partido menos, un punto por encima de Liverpool y tres de Peñarol, que en caso de ganar el miércoles el partido pendiente en el Estadio Centenario podría estar alcanzando el primer lugar.

Así está la Anual

La Anual es liderada por Peñaro, que le saca tres puntos a Deportivo Maldonado con un partido menos. Montevideo City Torque puede recortar a dos unidades si gana su partido pendiente frente al Mirasol.

Así está el descenso

Wanderers abandonó la zona de descenso y hundió a Albion. Danubio quedó a nueve puntos de salir de la parte roja y Progreso a 11.