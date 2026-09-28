Cinco navieras advierten al gobierno por “daño severo” del prestigio internacional por conflicto en el puerto

Cinco de las principales navieras que operan en el puerto de Montevideo enviaron el pasado jueves 24 de setiembre una carta a seis ministros del gobierno nacional para expresar su preocupación por el conflicto que desde hace semanas afecta a la principal terminal portuaria del país.

En la misiva las navieras calificaron de “grave” la situación y alertaron sobre perjuicios económicos, comerciales y de credibilidad.

“Nos dirigimos a ustedes con el propósito de trasladar nuestra más profunda preocupación ante el escenario de extrema incertidumbre y parálisis que afecta a la terminal especializada de contenedores del puerto de Montevideo. Como usuarios habituales y estratégicos de dicha terminal, observamos con alarma cómo el conflicto laboral ha derivado en reiterados paros por tiempo indeterminado. Las medidas adoptadas impiden garantizar un funcionamiento mínimo, efectivo y eficaz de los servicios marítimos de contenedores en Uruguay”, señalaron en el texto, del que dio cuenta radio Carve y a la que accedió El País

La carta fue dirigida al ministro de Economía, Gabriel Oddone; al de Trabajo, Juan Castillo; a la de Transporte y Obras Públicas, Lucía Etcheverry; a la de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona; al de Ganadería, Agricultura y Pesca, Alfredo Fratti; y al canciller, Mario Lubetkin.

Las empresas firmantes fueron Maersk Uruguay, Ocean Network Express, CMA CGM Uruguay, Cosco Shipping Lines y Hapag-Lloyd Uruguay.

En otro tramo de la carta, las operadoras señalan que en el último año se acumularon “más de 35 días con afectaciones operativas de diversa índole”, lo que, según advierten, distorsionó el normal funcionamiento del puerto de Montevideo, en particular de la terminal especializada de contenedores.

A modo de ejemplo, hablan de “severos perjuicios económicos y comerciales debido a la detención sorpresiva de actividades, que ha implicado la imposibilidad de movilizar la carga”.

“Las prolongadas demoras en Montevideo quiebran la continuidad y previsibilidad de las operaciones y están afectando a todos los actores de la cadena portuaria y logística regional en detrimento de clientes finales”, advierten.

Según las navieras, las medidas que se han tomado han impedido que los embarques arriben a sus destinos en el tiempo programado, lo que ha provocado la vulneración de compromisos asumidos —y el incumplimiento de contratos— ante exportadores, importadores, transportistas terrestres, entre otros integrantes de que forman parte de la logística nacional y regional.

“La profundización sostenida de la pérdida de trasbordos, ha dañado severamente el prestigio internacional de Uruguay al ser percibido por las operadoras globales como un enclave logístico inseguro e inestable poco confiable comercialmente”, sentencian.

A su vez, se advierte “riesgo para la continuidad de fuentes de trabajo de quienes forman parte de la industria en Uruguay”, ya que el “perjuicio trasciende largamente a las empresas del sector, compromete la competitividad internacional del comercio exterior uruguayo y a reputación de su principal terminal especializada de contenedores”.

En esta línea, la cinco empresas reclaman “una solución inmediata de fondo que restituya la previsibilidad” y que se evalúe por parte de las autoridades uruguayas esta “crisis con una visión global e integral a nivel país”.

“Nuestra escala económica es menor en comparación con los países costeros de la región; por ello, no podemos permitirnos desaprovechar ninguna oportunidad proyectando una imagen inadecuada, especialmente cuando los servicios y logística representan una de nuestra principales fuentes de ingreso”, argumentan.

A la hora 15 de este lunes tendrá lugar una nueva instancia de negociación tripartita en la Dirección Nacional de Trabajo (Dinatra), en la que participarán las autoridades de Terminal Cuenca del Plata (TCP) y el sindicato de la empresa (TCP-Nelsury y Katoen Natie). Se evaluará una propuesta presentada por el Poder Ejecutivo y, aunque existe acuerdo entre las partes en la mayoría de los puntos del convenio colectivo, la principal traba radica en la duración del acuerdo: una de las posiciones plantea firmarlo por dos años y la otra, por cinco.