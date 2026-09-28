Inumet emite una alerta naranja y otra amarilla por tormentas fuertes y puntualmente severas para este lunes

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió este lunes 28 de setiembre una alerta naranja y otra amarilla amarilla por tormentas fuertes y puntualmente severas.En principio, la advertencia meteorológica a las 9:00 aunque puede modificarse antes ante cambios significativos.

Dice Inumet que "el área será afectada por tormentas fuertes y/o severas" y que estas "podrán estar acompañadas por precipitaciones abundantes en cortos periodos, granizo, rachas de vientos muy fuertes e intensa actividad eléctrica".

Localidades afectadas por la alerta naranja

Artigas: todo el departamento

Paysandú: Cerro Chato, Chapicuy, Gallinal y Tambores.

Rivera: Amarillo, Cerro Pelado , Cerros de la Calera, La Puente , Lagos del Norte, Masoller, Minas de Corrales, Paso Ataques y Tranqueras.

Salto: todo el departamento

Tacuarembó: Arerungua, Balneario Iporá, La Pedrera, Paso Bonilla, Paso del Cerro, Sauce de Batoví, Tacuarembó y Tambores.

Localidades afectadas por la alerta amarilla

Paysandú: Guayabos, Lorenzo Geyres, Quebracho y Termas de Guaviyú.

Rivera: Arroyo Blanco, Cerrillada, Las Flores, Moirones, Paso Hospital y Vichadero.

Tacuarembó: Ansina, Clara, Curtina, La Hilera, Las Toscas, Piedra Sola, Pueblo de Arriba, Pueblo de Barro y Punta de Carretera.

Alerta meteorológica del lunes 28 de setiembre de 2026. Foto: Inumet

Inumet actualiza su aviso especial a la población

El organismo oficial ya había anunciado en un aviso especial a la población que el fin de semana se registrarían tormentas fundamentalmente en el norte, centro y litoral oeste del país. Para lunes y martes "la inestabilidad continuará afectando principalmente el norte del territorio".

"Los acumulados de precipitación más significativos en todo el evento se esperan en el norte del país, con valores estimados entre 80 y 120 mm", añade la publicación, que señala que "en zonas de tormentas podrían registrarse caída de granizo, rachas de vientos fuertes e intensa actividad eléctrica".

Pero no solo el norte se verá afectado por inclemencias. Según Inumet, el martes "se espera un aumento en el gradiente de presión que generará vientos fuertes y persistentes del suroeste con valores entre 40-60 km/h y rachas entre 60-80 km/h", y "este sistema afectará principalmente las zonas costeras del sur (lo que incluye a Montevideo) y el este".

Marea alta y vientos en la rambla de Montevideo. Foto: Archivo El País

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.