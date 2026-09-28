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“Nación” de personas con “estándares de belleza europeo-occidentales”: el proyecto Praxis que se instalaría en Uruguay

Peter Thiel rechazó invertir directamente en Praxis porque dudaba de su capacidad para ejecutar el proyecto. Tampoco está claro cuántos “praxianos” existen realmente, y los 1.000 millones de dólares anunciados para Uruguay son una proyección, no una inversión comprometida.

Ana Laura Pérez, columnista.
Ana Laura Pérez
28/09/2026, 04:00
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