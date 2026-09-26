Cerro Largo vs. Nacional por el Torneo Clausura: hora, probables formaciones y dónde verlo en vivo

Nacional visita a Cerro Largo hoy por la octava fecha del Torneo Clausura sabiendo que ya no puede permitirse dejar puntos por el camino en los ocho partidos que restan. El partido inicia a las 15:00 horas en el Estadio Ubilla situado en Melo y podrá verse en vivo a través de DSports, Flow, Nuevo Siglo, TCC, Montecable, Multiseñal, Disney+ y AntelTV.

Los dirigidos por Daniel Carreño vienen de imponerse 3-2 ante Defensor Sporting en el Gran Parque Central en un trámite que pasará al recuerdo por la remontada agónica con tres goles en cuatro minutos y Maxi Gómez como figura estelar.

Esta vez deberán suplir la ausencia de Francisco Calvo por su citación a la selección, y todo indica que Tomás Viera y Luciano Rodríguez serán compañeros de zaga. Sebastián Coates y Agustín Rogel fueron probados en el entrenamiento de ayer por la mañana, pero finalmente Daniel Carreño optó por no arriesgarlos.

De esta manera, el juvenil Román Clematte accedió a la convocatoria y es la principal novedad. Juega como lateral izquierdo, pero puede desempeñarse como central.

Román Clematte en el partido entre Nacional y Deportivo Maldonado por Copa de la Liga AUF. Foto: Estefanía Leal.

Con 11 puntos en siete fechas y estando a siete unidades de Montevideo City Torque, el líder, es evidente que el Bolso no depende de sí mismo para ganar el último certamen corto del año, pero desea intentarlo hasta el final y no tienen margen.

Enfrente tendrá a un arachán que registra apenas cinco puntos en siete fechas del Clausura, por lo que se ubica en la decimosegunda posición. Todavía no tiene triunfos en este certamen y viene de caer 2-0 frente a Deportivo Maldonado en su visita al Estadio Domingo Burgueño Miguel.

Antes igualó 0-0 con Central Español, perdió 2-1 con Montevideo City Torque y empató 1-1 con Liverpool, al igual que en el cruce ante Defensor Sporting y en la segunda fecha contra Wanderers. En tanto, en el debut por el Clausura terminó emparejado 1-1 con Juventud en el Ubilla.

El tricolor tiene un historial positivo si se toman en cuenta los últimos cinco duelos ante el equipo de Ignacio Ordóñez de visita: tiene dos victorias y tres empates. Hoy desea prolongar esta racha y llegar al noveno partido invicto desde la asunción de Carreño.

Cerro Largo vs. Nacional por el Torneo Clausura: hora, probables formaciones y dónde verlo en vivo

Nacional: Luis Mejía; Emiliano Ancheta, Luciano Rodríguez, Tomás Viera, Nicolás Rodríguez; Gastón Martirena, Lucas Rodríguez, Luciano Boggio, Alejandro Martínez; Tiziano Correa, Maxi Gómez. DT: Daniel Carreño.

Cerro Largo: Pedro González; Alexander Hernández, Nicolás Ramos, Alexis Piegas, Santiago Franca; Mario García, Sebastián Assis, Santiago Marcel; Alexis Segovia, Alfonso de Luca, Axel Pandiani. DT: Ignacio Ordóñez.

Árbitro: Mathías De Armas.

Asistentes: Nicolás Taran y Juan Álvarez.

Cuarto árbitro: Lucas Andrade.

VAR: Christian Ferreyra, Richard Trinidad.

Hora: 15:00

Estadio: Antonio Ubilla

TV: DSports, Flow, TCC, Nuevo Siglo, Montecable, Multiseñal, Disney+ y AntelTV.