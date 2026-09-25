Praxis, la reunión de Brown con Orsi y por qué hablan de crear una "ciudad": qué dijo el CEO de +Colonia

La "primera nación digital del mundo": así se define la comunidad Praxis, una agrupación surgida en internet integrada en su mayoría por jóvenes emprendedores e inversores vinculados a la inteligencia artificial y las criptomonedas.

Días atrás, anunciaron que "estaban construyendo una nueva ciudad" en Uruguay. Esta comunidad de “seguidores de las utopías tecnológicas” -como la definió The New York Times- eligió el proyecto urbanístico +Colonia para comenzar a construir su primera sede física.

+Colonia es un proyecto urbanístico en la ciudad homónima que ya se encuentra en construcción. El empresario argentino Eduardo Bastitta es quien está al frente del desarrollo.

Consultado en En Clave País por cómo surgió el vínculo con Praxis, Bastitta expresó que él conocía la agrupación porque "era uno de los grandes intentos de crear comunidad en la era de la IA".

"Ellos nos contactaron a nosotros hace un año porque estaban llegando a la conclusión de que el lugar para establecer su ciudad no era donde estaban buscando. Estaban buscando por el Polo Norte, por África, por Europa, Groenlandia, y empezaron a concluir que era en el Sur. En el marco de su búsqueda en Sudamérica aparecimos nosotros en el radar", indicó.

Obras en marcha en el proyecto urbanístico, +Colonia. +Colonia.

Bastitta dijo que hasta el momento hay un "acuerdo" que implica "el desembarco de ellos" en dos grandes etapas. La etapa 0 es el desembarco de los miembros de Praxis en las obras que ya están construyendo y que en su gran mayoría ya tienen dueños. Lo que quieren los miembros es ir alquilando o comprando esas unidades.

A su vez, una segunda etapa consiste en un "fraccionamiento y sobreinfraestructura" de una región de +Colonia que abarca alrededor del 20% del total de la urbanización.

Bastitta señaló además que llevan seis años desarrollando +Colonia y que a raíz del contacto con ediles del Frente Amplio -a través de la Junta Departamental de Colonia- entraron en contacto con el hoy presidente Yamandú Orsi. "Desde aquel momento apoyó fuertemente el proyecto. Ayer me llamó Dryden (Brown, fundador de Praxis) después del encuentro que tuvo con el presidente, estaba fascinado con el Presidente y conversaron mucho de cómo nos viene acompañando desde antes de su presidencia".

Praxis is proud to be building in Uruguay. Beautiful, culturally-rich countries will be great beneficiaries of AGI.



Thank you President @OrsiYamandu. pic.twitter.com/EafETRnldL — Dryden (@drydenwtbrown) September 25, 2026

En las últimas horas la comunidad posteó imágenes de la reunión con Orsi en la que también se puede ver al embajador uruguayo en Estados Unidos, Daniel Castillos y al director de la Unidad de Gestión de Deuda del MEF Hernán Kamil.

Meeting with President @OrsiYamandu to discuss Praxis Uruguay 🇺🇾



Thank you for your support! pic.twitter.com/GEoMBL6Z1p — Praxis (@praxisnation) September 25, 2026

El empresario argentino -asesor de Javier Milei- explicó que Uruguay "ofrece seguridad jurídica, estabilidad, un ámbito financiero y económico muy estable y esto es muy importante para ellos. El lugar es muy importante".

Además, señaló que "todo el mundo está compitiendo por estos jóvenes que son los que están definiendo el futuro" y que lo que buscan ellos es calidad de vida.

Respecto a la necesidad de aglomerarse en un mismo punto del planeta, Bastitta señaló que tiene que ver con que "son seres humanos" y el ser humano "necesita el vínculo y la cercanía".

Sobre la denominación de "ciudad" el empresario aseguró que se le llama así por un tema de escala. "Tiene que ver con el perfil del proyecto, en un proyecto de ciudad voy a tener varios barrios, núcleos urbanos con servicios -gastronomía, restaurante, club, supermercado, farmacia- y zonas menos pobladas también. Pero es parte de Colonia, de la competencia de la Intendencia de Colonia".

+Colonia se presenta como un proyecto de "dos orillas". Sobre el vínculo con Buenos Aires el empresario argentino aseguró que es una "ventaja para vender Buenos Aires". "Piensen que estamos más cerca del corazón de Buenos Aires que muchos de los municipios que son parte del área metropolitana de Buenos Aires".