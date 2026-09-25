Mario Bergara apuesta a recuperar el Miguelete: la IMM presentó medidas para mejorar el agua del arroyo

El intendente de Montevideo, Mario Bergara, apuesta a recuperar el Arroyo Miguelete, y con el objetivo de mejorar la calidad de agua presentó una serie de medidas este jueves.

“El Arroyo Miguelete históricamente fue foco de debate”, dijo el intendente durante el evento en el Centro de Desarrollo Cultural, Turístico y Económico del Municipio C, a metros del curso de agua.

“Los que no somos tan jóvenes sabemos lo que significaba hablar del Miguelete o el Pantanoso hace 40 años o 30 años. Creo que han cambiado cosas, pero hay mucho para hacer”, continuó Bergara.

El director de Desarrollo Ambiental, Leonardo Herou, fue quien lideró la presentación, pero dejó los detalles a dos asesores de Gestión Ambiental.

“La finalidad es tener cursos de agua sin residuos, que estén recuperados ambientalmente”, dijo Jimena Risso, una de ellas. "Y contar con información en línea para la población y cartelería electrónica donde corresponda para informar la calidad del agua", añadó.

Más allá de comentar qué medidas se tomarán, sobre las que profundizó su compañero, destacó que “todos los días” hay trabajadores que sacan residuos del arroyo y de sus márgenes.

El intendente de Montevideo, Mario Bergara, con el director de Desarrollo Ambiental, Leonardo Herou, durante la presentación de medidas para el Arroyo Miguelete Intendencia de Montevideo

Pero el trabajo principal que se debe hacer no es quitar la basura que llega al agua, sino prevenir que se contamine en primer lugar.

“Estamos frente a un problema simple, pero que no es de resolución sencilla”, dijo Juan Pablo Peregalli, el otro asesor.

“Básicamente lo que tenemos que hacer es evitar, minimizar y adecuar los vertidos de agua contaminada que se vierten en el arroyo. Es tan sencillo y tan complicado como esto”, explicó.

Como lo había hecho el propio intendente, Peregalli destacó la mejora que tuvo el Miguelete en los últimos años y señaló principalmente cuánto se redujo la contaminación industrial.

Según un informe de 2018-2019, en esos años el 79% del vertido en el arroyo era de industrias, seguido por un 14% de residuos y un 7% por saneamiento. Esos valores, para 2026, cambiaron sustantivamente. El vertido industrial pasó a ser un 5%, el saneamiento un 30% y los residuos un 65%.

De 99 industrias que están en la cuenca del Miguelete, solo cuatro vierten al arroyo, y lo hacen con permiso. En tanto, como se ve en los porcentajes, la cantidad de residuos se volvió el principal problema.

El arroyo recorre varias partes de Montevideo (su cuenca abarca 11.403 hectáreas) que tienen distintas características. Las zonas más urbanizadas son las más críticas.

Peregalli dijo que hay 76 basurales que se quieren erradicar entre este año y el siguiente. “Para poder justamente minimizar el 65% que veíamos que era la contribución mayoritaria”, explicó el asesor.

También comunicó que se harán recorridas mensuales por los márgenes y afluentes del arroyo, se usarán drones para el relevamiento de las riberas y se dará respuestas a denuncias ciudadanas.

Además, se instalará una “biobarda” –una barrera flotante– para limitar la cantidad de basura que llega a la desembocadura.

Cuando se mostró una imagen de la biobarda que se puso en el Arroyo Carrasco, que incluso detuvo electrodomésticos en aquel curso de agua, el intendente Bergara intervino. Sentado entre el resto de los presentes, comentó: "Es impresionante".

Biobarda en el Arroyo Carrasco Intendencia de Montevideo

En cuanto al saneamiento, la meta en el periodo es conectar a 1500 personas y realojar un asentamiento. También se hará un mantenimiento del canal Casavalle. Cuando este se obstruye, las aguas residuales no pasan por el sistema de saneamiento y van directo al arroyo.

Finalmente, en lo que refiere a industrias, Peregalli dijo que se controlará específicamente a las cuatro que vierten al arroyo. Además, eliminarán antiguas lagunas de tratamiento para que no sean un foco de contaminación, en especial cuando hay lluvias.

Finalmente, el asesor de Gestión Ambiental dijo que el objetivo es que de 2026 a 2027 se reduzcan un 65% las cargas vertidas al arroyo.

Después de la presentación de las medidas, las autoridades, que también incluía a alcaldes de los municipios por los que pasa el Miguelete, fueron a plantar árboles en los márgenes del arroyo.

La intención es plantar 2000 ejemplares nativos para mejorar el paisaje, generar espacios que disfruten los vecinos y también condiciones para “mayor diversidad” de aves y mariposas. Con el mismo fin de renaturalizar, se colocarán seis jardines flotantes.

Monitoreo también en playas

La asesora de Gestión Ambiental, Jimena Risso, informó que colocarán una estación de monitoreo microbiológico y un sensor de monitoreo de condiciones fisicoquímicas.

Además, dijo que ya está cerrada una licitación para colocar 14 sensores con los que determinar cuándo hay un “alivio” de aguas al arroyo. “Eso nos va a permitir gestionar mejor el sistema de saneamiento”, aclaró Risso.

Además de la estación que irá en el Miguelete, la intendencia compró otras tres de monitoreo microbiológico para instalar en playas. Con ellas se medirá la presencia de enterococos, justamente cuando la contaminación fecal en las playas montevideanas fue motivo de polémica en los últimos dos veranost.