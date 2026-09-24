IMM proyecta comenzar en octubre las obras del Plan Veredas: invertirá US$ 40 millones extrapresupuestales

La Intendencia de Montevideo proyecta comenzar en octubre las obras del Plan Veredas, para el que dispone de US$ 40 millones extrapresupuestales. Así lo dijo la directora de Desarrollo Urbano de la intendencia, Patricia Roland, al ser consultada sobre el tema en la Junta Departamental.

“Estamos en plena elaboración, planificando empezar las obras en un mes”, respondió durante la comparecencia de su departamento por la Rendición de Cuentas 2025 y la proyección para 2027 el pasado 8 de setiembre.

El plan de veredas es uno de los cuatro proyectos (junto a saneamiento, limpieza y arreglo de calles) con los que la intendencia se endeudará más allá del periodo actual. En junio, el intendente Mario Bergara logró una mayoría especial en la Junta, compuesta por el Frente Amplio y cuatro ediles opositores, que le permitió estos gastos extrapresupuestales.

El Plan Veredas implica una inversión de US$ 40 millones, pero US$ 1,5 millones se destinarán a iluminar playas, como resultado de la negociación que se hizo con el edil colorado Federico Paganini.

El resto del dinero sí se destinará a construir veredas en asentamientos y a arreglar las que están en avenidas y en calles de barrios. Se trabajará en más de 700 mil m2, que equivale al 10% de las veredas del departamento, según informó en julio la intendencia.

De acuerdo a lo que dice la normativa departamental, el arreglo de veredas depende de los vecinos. Sin embargo, a intendencia aseguró que no cobrarán las intervenciones en asentamientos.

El intendente de Montevideo, Mario Bergara, en la Junta Departamental. Foto: Ignacio Sánchez

Discusión en la Junta

El proyecto extrapresupuestal para veredas fue puesto sobre la mesa por el edil blanco Rafael Seijas, que consultó sobre su estado.

“Cuál es el plan de obra que ustedes tienen para 2027, en qué zonas efectivamente van a poder trabajar y qué es lo que ustedes entienden que van a poder ejecutar”, planteó Seijas, según consta en la taquigráfica a la que accedió El País.

Aunque la frenteamplista Juana Silva le señaló a su colega que se había creado una comisión de seguimiento específicamente para estos proyectos, las autoridades de Desarrollo Urbano respondieron.

“No tenemos acá el detalle, no porque no lo hayamos traído, sino porque lo estamos construyendo”, dijo Roland, la directora del departamento.

“Como digo, estamos planificando empezar las obras más o menos en un mes, de acuerdo a los criterios y parámetros que se definieron oportunamente, cuando eso fue presentado en la Junta Departamental, con los componentes de trabajar en torno a asentamientos, en barrios y en avenidas, coordinando con los Concejos Vecinales”, añadió.

Cuántas se arreglaron en 2025

Por otro lado, el edil blanco consultó también cuántos metros de veredas reparó la intendencia en 2025.

El director de Espacios Públicos, Marcelo Roux, dijo que se trabajó en unos 20 mil metros lineales, “calculando que las veredas son de dos metros, aunque hay algunas que son más grandes o más chicas”.

“Varias de esas veredas corresponden a áreas de caminabilidad asociadas a espacio público”, explicó el jerarca.

“En otros casos, sí estamos hablando de la realización de veredas, sobre todo en el sector de bulevares y avenidas. En las esquinas de los bulevares y las avenidas también intervenimos”, concluyó al respecto.

lluminarán 750 paradas

Otro anuncio que hicieron las autoridades de Desarrollo Urbano correspondió a la iluminación de paradas.

En 2027 esperan iluminar 750 paradas en los municipios A, D, F y G, dijo la directora Roland. “Claramente, es en la periferia”, añadió.

Además, proyectan instalar 200 luminarias en asentamientos.

Lanchas del Lago del Parque Rodo de la ciudad de Montevideo, ND 20250917, foto Estefania Leal - Archivo El Pais Estefania Leal/Archivo El Pais

Por otra parte, comunicaron también qué harán en materia de espacios públicos. En 2027, realizarán obras en el Parque Rodó y en el Prado. “Tenemos una vocación ―si bien sí de hacer espacios nuevos y de recuperar áreas vacantes― de poner en valor la altísima valía patrimonial que tienen los espacios públicos de Montevideo, en sus parques históricos”, dijo Roland.

Los trabajos en estos dos parques continuarán en los años siguientes con una inversión total de $80 millones en cada uno.

Más allá de esto, la administración de Bergara tiene un ambicioso plan para espacios públicos que incluye remodelaciones de varias plazas y la creación de parques nuevos, como uno en Maroñas.

Reforma del transporte

En la Junta Departamental se discutió brevemente también cómo se está preparando el departamento en el marco de la reforma del transporte metropolitano.

“Quisiéramos preguntarles si a ustedes les han consultado por el tema urbanístico, por el tema de los cambios, por cómo impactaría”, planteó el edil nacionalista Diego Ruiz.

El proyecto está todavía en etapa de diseño conceptual y tiene varios aspectos por definir. Sin embargo, hay definiciones generales que se conocen hace meses. Por ejemplo, habrá dos líneas de ómnibus biarticulados que recorrerán Giannattasio y Avenida Italia, por un lado, y Camino Maldonado y 8 de Octubre, por otro. Además, llegarán a Tres Cruces, donde se hará una nueva estación, y partirán por 18 de Julio hacia Plaza Independencia.

Proyecto de reforma del transporte. Foto: FADU

“Tiene un impacto absoluto en la ciudad, y ni que hablar en el Centro”, reconoció la directora de Desarrollo Urbano. “Nosotros participamos pensando en cómo mejorar los espacios públicos, pensando en mejorar veredas, arbolado, alumbrado”, explicó Roland.

De todas formas, aclaró que están trabajando con un equipo liderado por el departamento de Movilidad.

La intendencia, a su vez, coordina con el gobierno nacional y los gobiernos de Canelones y San José, en el marco de la nueva Agencia del Sistema de Transporte Metropolitano.