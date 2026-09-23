Operación Trazador: "Si surgen nuevos elementos" del caso serán investigados por Fiscalía de Lavado de Activos

La Fiscalía General de la Nación informó este miércoles que si surgen nuevos elementos en el marco de la Operación Trazador, donde fue condenado Pablo Leiva (asesor del edil nacionalista Gonzalo Gómez), la investigación se derivará a la Fiscalía Especializada en Lavado de Activos.

En el marco de la investigación, a cargo de la Fiscalía Especializada en Estupefacientes de 1.er Turno de Montevideo, se realizaron allanamientos el jueves y viernes de la semana pasada y se llevó a cabo la audiencia en la que se condenó a tres personas por delitos vinculados a estupefacientes y lavado de activos.

Fiscalía informó que al momento de la audiencia del viernes, "del contenido de la carpeta de investigación no surgían elementos que permitieran vincular a otras personas con actividades de lavado de activos, más allá de los ya condenados". Por lo que no se conocía el vínculo de Leiva con el edil Gómez, y tampoco que el condenado pagaba cuentas en un local de pagos que pertenece a la esposa del exsenador Jorge Gandini.

Con relación a los teléfonos celulares incautados durante el procedimiento, Fiscalía señaló que "todos fueron debidamente periciados, y la información obtenida fue incorporada a la carpeta investigativa y tenida en cuenta por el equipo fiscal".

"En caso de que, con posterioridad, surjan nuevos elementos que puedan relacionar a otras personas con estos hechos, corresponde que sean puestos en conocimiento a la Fiscalía Especializada en Lavado de Activos que determinará las actuaciones que correspondan", concluyó Fiscalía. La Fiscalía de Lavado está a cargo de Enrique Rodríguez, quien confirmó a El País que en caso de que surjan nuevos elementos asumirá el caso.

Dinero y drogas incautadas. Foto: Ignacio Sánchez/El País.

Condenas

Tres personas fueron condenadas este viernes en el marco de la investigación de la Policía por el hallazgo de más de 260 kilos de drogas en una casa de Brazo Oriental. El ministro del Interior, Carlos Negro, había calificado el pasado jueves la incautación de "un importante golpe" al narcotráfico.

Según informó Fiscalía en un comunicado, las condenas fueron logradas mediante acuerdos abreviados. Además, también fueron incautados $3.000.000, U$S 42.000, municiones de fusiles AK-47, varios vehículos de alta gama y armas de fuego.

El líder de la organización fue condenado a seis años y medio de prisión como "autor penalmente responsable de un delito de tráfico ilícito de sustancias estupefacientes prohibidas en la modalidad de depósito y distribución agravado, un delito de tráfico interno de armas y municiones, un delito de receptación y un delito de lavado de activos en la modalidad de conversión y transferencia, todos ellos en régimen de reiteración real".

Su pareja, fue condenada como "autora penalmente responsable de un delito de asistencia a las actividades del narcotráfico a la pena de 3 años de penitenciaria".

Finalmente hubo un tercer condenado como "autor penalmente responsable de un delito de lavado de activos en la modalidad de posesión y tenencia en régimen de reiteración real con un delito de tráfico interno de municiones a la pena de dos años y seis meses de penitenciaria".

El edil blanco Gonzalo Gómez en una sesión de la Junta Departamental de Montevideo Cuenta de X de Gonzalo Gómez

Gandini dijo estar a disposición de la Justicia

El director de la Administración Nacional de Puertos (ANP) por la oposición, Jorge Gandini, volvió a ponerse a disposición de la Justicia luego de que Pablo Leiva, asesor del edil blanco de Montevideo Gonzalo Gómez, recibiera una condena por delito de lavado de activos en un operativo en el que se incautaron armas, drogas y más de $ 3.000.000. El curul pertenece al sector del exsenador nacionalista.

En diálogo con el programa Palabras Cruzadas (radio Sarandí), Gandini señaló que lo primero que quiso hacer en la conferencia de prensa que convocó el martes fue "dar la cara". "Mi esposa está en la opinión pública porque soy su esposo. Si fuera esposa de alguien no conocido sería una investigación más. Soy una figura con trayectoria dentro de mi partido. Está dentro de la lógica. Si no se pasan límites estamos expuestos y tenemos que hacernos cargo", aseguró.

"Había que salir rápidamente cuando me enteré de esto. Me preguntaron lo que quisieron, me hice cargo. Todo lo que dije lo voy a poder sostener. Este señor (el condenado) no cambiaba dólares, hay pruebas de eso. El local tiene 14 cámaras, tiene dos metros por cuatro, ocho metros cuadrados, cuatro ventanillas, tres funcionarios por cada turno", agregó.

El dirigente del Partido Nacional aseguró que "dos o tres cámaras filman afuera y el resto registran todos los movimientos". "Las manos en cada una de esas ventanillas están filmadas, eso ayuda al funcionario cuando hay faltante de caja. Si cambiara a dólares puedo asegurar que no se cambian más de 700 dólares sin que deje su documento. Además, afirman que no era cliente de dólares, era cliente de pago de factura de BPS siempre de dos empresas constructoras desde hace dos años y medio", indicó Gandini.

Jorge Gandini en conferencia de prensa. Foto: Ignacio Sánchez.

En ese sentido, dijo que la franquicia de cobranzas su esposa "la tiene hace 13 meses, pero las funcionarias más antiguas vienen del dueño anterior". Al condenado "lo conocen hace mucho tiempo, es vecino del barrio, conocido del supermercado de ahí".

"Si quieren saber cómo lavaba tiren de esas facturas, que están localizadas todas. Para la funcionaria es un cliente que viene y paga dentro de la norma establecida. Por eso no reacciona el sistema de control. Cobra, carga la máquina en tiempo real y hay un software que dice que si pagó de más en efectivo salta. Si no salta es porque está permitido. Está todo controlado, hay un oficial de cumplimiento que controla todo. El tipo no cambia con cambio chico porque sino se regala", consideró Gandini.

Además, reiteró su disposición ante la Justicia. "Que vengan, está todo. Están las 14 cámaras y los audios de estos 13 meses y todo registrado por Abitab. Que pidan el informe a los oficiales de cumplimiento a ver si hay un solo incumplimiento. Estamos a disposición de Fiscalía mi señora y yo, y las encargadas del local. Vayan a mi declaración jurada de la Jutep, que es compartida", aseveró.