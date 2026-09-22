Edil blanco se puso a disposición del directorio del Partido Nacional para dar explicaciones tras condena de asesor

El Partido Nacional evalúa cómo procesar a la interna la polémica que se desató después de que un asesor del edil blanco de Montevideo Gonzalo Gómez recibiera una condena por delito de lavado de activos en un operativo en el que se incautaron armas, drogas y más de $ 3.000.000. Hecho en el que, además, se ha involucrado de manera pública al director de la Agencia Nacional de Puertos (ANP), Jorge Gandini, quien dará una conferencia de prensa en la tarde de este martes.

En filas nacionalistas hay distintas posturas sobre cómo proceder de ahora en más. El hijo del condenado, que estuvo en la mira de la Policía en una primera instancia, pero después fue liberado y desvinculado de la investigación, continúa trabajando para el edil Gómez en la Junta.

Gómez, según indicaron fuentes nacionalistas El País, se puso “a total disposición” del directorio del Partido Nacional “ante los hechos acontecidos en estos últimos en relación a Pablo Leiva, su detención y posterior condena en el marco de la investigación”. Así lo hizo en un mensaje enviado al órgano de conducción blanco desde el exterior ya que está de viaje en China. En este dice que le “gustaría poder comparecer ante el directorio, o el ámbito que se entienda pertinente, para explicar personalmente lo sucedido y responder con tranquilidad todas las preguntas que compañeros consideren necesarias”.

“Para mí es importante poder hacerlo y quiero que el partido tenga de mi parte todas las explicaciones que entienda necesarias”, añadió Gómez en su mensaje.

Los nacionalistas aún deben analizar cuáles serán los siguientes pasos. Según supo El País, el senador blanco Javier García se comunicó el lunes de mañana con el presidente del directorio, Álvaro Delgado, para que se analice la posibilidad de que el tema se trate en la comisión de ética del partido, preferentemente por voluntad de Gómez. Y que, en caso de que no suceda por iniciativa del edil, que sea el propio directorio el que analice esta posibilidad.

El tema no se trató en el directorio del lunes, que se hizo en Durazno. No obstante, en las conversaciones previas de la sesión sí estuvo presente el caso.

Uno de los dirigentes que hizo referencia al tema ayer fue el senador Sebastián Da Silva, quien, en relación al hijo del condenado, aseguró que “no le haría nada mal dar un paso al costado para un partido que no merece estar viviendo este tipo de circunstancia”.