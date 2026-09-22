La DGI sale a advertir a contribuyentes que presentan "inconsistencias" en el pago de impuestos

La Dirección General Impositiva (DGI) sigue con las acciones para "cazar" contribuyentes y ahora comenzó a enviar comunicaciones a pagadores de IVA Servicios Personales "en los que se identificaron inconsistencias en el cumplimiento de las obligaciones tributarias, con el objetivo de facilitar su detección y promover su corrección oportuna", según un comunicado del organismo.

"A partir del análisis de la información disponible, se detectaron casos en los que el IVA Compras declarado no guarda una relación acorde con el IVA Ventas, de acuerdo con las estimaciones realizadas para contribuyentes de este segmento", afirmó la DGI.

"Esta situación constituye un indicio de que no se haya documentado la totalidad de los ingresos o de que se hayan realizado deducciones de IVA Compras no admitidas", añadió el organismo.

Fachada del edificio sede de la Direccion General de Impositiva, DGI, sobre la Av. Fernandez Crespo, en el barrio Cordon de la ciudad de Montevideo, ND 20250729, foto Ignacio Sanchez - Archivo El Pais Ignacio Sanchez/Archivo El Pais

La DGI señaló que "los contribuyentes comprendidos recibirán un mensaje a través de la Bandeja de Comunicaciones, en la que se informará la situación observada y se recomendará revisar su situación tributaria y, cuando corresponda, realizar las correcciones necesarias".

"De ser necesario, contarán con la orientación de un Ejecutivo de Atención Personalizada (EAP) para el cumplimiento de sus obligaciones, de acuerdo con las indicaciones incluidas en el mensaje", agregó.

Fachada del edificio sede de la Direccion General de Impositiva Estefania Leal/Archivo El Pais

El organismo advirtió que "en los casos en que las situaciones comunicadas persistan, la calificación de riesgo de los contribuyentes podría verse afectada y dar lugar a acciones de fiscalización u otros controles por parte de la DGI".

"Este tipo de acciones, diseñadas con base en el análisis de riesgos de cumplimiento tributario, buscan identificar posibles desvíos de forma temprana y promover su regularización oportuna antes de avanzar hacia otras instancias de control", concluyó.