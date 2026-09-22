Para evitar importar cerveza, FNC negocia con el gobierno rebajas fiscales y recortó costos salariales

La empresa Fábricas Nacionales de Cervezas (FNC) -propiedad del grupo multinacional AB-Inbev- continúa negociando con autoridades del gobierno para reducir costos y fomentar inversiones en el sector tras su anuncio del cierre de la planta que posee en Minas (la histórica de cerveza Patricia). Para ello, mantuvo una reunión tripartita con la Federación de Obreros y Empleados de la Bebida (FOEB) y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) en la que acordaron la eliminación y reducción de beneficios que aumentaban los costos salariales, según indicaron a El País fuentes vinculadas a la negociación. Además, FNC está solicitando otros incentivos y rebajas al gobierno, señalaron a El País fuentes de la empresa.

Otro de los temas que se dialogaron en la reunión, según indicaron las fuentes, estuvo vinculado al próximo Consejo de Salarios aunque no detallaron sobre los puntos de la negociación. Las partes mantendrán una nueva instancia tripartita la próxima semana luego de que los trabajadores confirmen en una asamblea general el eventual traslado de parte del personal de la planta de Minas a la planta que FNC tiene en Montevideo.

FNC planteó que, debido a lo que sostiene son altos costos de producción en Uruguay, prevé como alternativa perfilar su negocio en Minas hacia la importación de cervezas. Como parte de este negocio, la empresa analiza realizar una inversión de US$ 14 millones para concentrar su producción de cerveza en la planta de Montevideo, luego de resolver el cierre de la fábrica de Minas donde se encuentra la línea de latas de la compañía.

Sin embargo, fuentes de FNC manifestaron la preocupación de la empresa ya que todavía no encontraron una salida a la negociación y agregaron que la intención es evitar que las marcas extranjeras ocupen más espacio en las góndolas locales. Si bien la inversión aún no está confirmada, la empresa buscará aumentar la competitividad bajando los costos de producción.

De acuerdo con lo que indicaron las fuentes, la empresa necesita “flexibilizar y bajar costos” para continuar produciendo en el país ya que “con los costos actuales, las inversiones no se hacen”.

Para abordar la problemática de la competitividad, además del MTSS, la compañía mantiene reuniones con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y el Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM).

Según informaron estas fuentes, el gobierno buscará generar una propuesta integral para preservar la producción de cerveza en Uruguay. Hasta el momento el gobierno solicitó detalles del negocio y mostró “buena predisposición” para negociar.

Una de las propuestas presentadas por FNC ante el MEF para reducir el impacto fiscal para la empresa, fue el de retomar la devolución de Imesi (Impuesto Específico Interno) por utilización de envases de vidrio, algo que estuvo vigente hasta 2021. El tema no es nuevo ya que la cervecera denuncia desde hace ya algunos años el pago del 33% de Imesi en lugar del 22%, lo que genera una “competencia desleal” con los vinos –que no pagan Imesi– además de que el porcentaje se ubica por encima del costo de producción por botella.

Por otra parte, la empresa también expuso ante el MIEM una propuesta en la que solicitaron reducir las tarifas energéticas en las plantas para disminuir los costos de producción, aunque agregaron que todos los planteos aún están bajo análisis y no han recibido respuesta.

La situación de los trabajadores

Según relató a El País el presidente de FOEB, Bruno Pastorino, las negociaciones por FNC en Minas consiste en la dotación de personal. El dirigente sindical agregó que se esperan concretar adelantos de jubilaciones y retiros incentivados para algunos de los 59 trabajadores involucrados, aunque otros de ellos confirmarían su traslado desde Minas a Montevideo en una asamblea general.

Trabajadores de FNC movilizados frente al Palacio Legislativo. Leonardo Mainé / El País

Según indicaron fuentes vinculadas a la negociación, la empresa brinda a los trabajadores la posibilidad de reubicarse en Montevideo, mientras que quienes elijan la desvinculación recibirán la indemnización correspondiente además de seis salarios.

Pastorino sostuvo que el gremio cumplirá la cláusula de paz y no aplicará medidas hasta el 2 de octubre y las partes continuarán negociando en instancias bipartitas hasta ser convocados por el MTSS.

La situación de Ambev-Cimpay

AmBev-Cympay, la planta industrial de Cervecería y Maltería Paysandú (Cympay) que pertenece a la multinacional brasileña AmBev, también del grupo AB-Inbev –la compañía encargada de producir la malta de la conocida cerveza Norteña en Uruguay– había anunciado el cierre temporal de su planta en Paysandú en febrero de este año por dos meses y luego se extendió hasta fin de año.

Luego de varias negociaciones tripartitas, la empresa planteó una reestructura de trabajo para dicha planta, cuya reapertura estaba prevista para el 1° enero del próximo año. Una de las condiciones del planteo empresarial era la desvinculación del 30% de la plantilla de trabajadores, unos 30 empleados.

La histórica planta de Norteña en Paysandú. Foto: Pedro Dutour.

Además de la reducción de personal, la empresa tiene previsto bajar la producción al 50% ya que existe un excedente de malta en la región y este en el caso de Cimpay es un producto elaborado para la exportación. Según indicaron fuentes de la empresa, la maltería en Paysandú es la más costosa para producir a nivel regional.

Según habían indicado fuentes del sindicato a El País, los trabajadores de Cimpay rechazaron la reestructuración planteada por la empresa, que también incluía la tercerización de actividades.

No obstante, las fuentes de la empresa informaron que la única alternativa es la reestructuración, “si no, (la planta) no reabre”, por lo que las partes continúan en negociaciones mediadas por el MTSS.