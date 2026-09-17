Preocupación de Ancap por caída en venta de nafta por eléctricos y en ANP por servicios mínimos del puerto

El aumento de la demanda en movilidad eléctrica no solo amenaza a los actores del comercio automotor, sino también a la demanda de combustibles. Por este motivo, Ancap y la Administración Nacional de Puertos (ANP) trabajan en alternativas para generar un sistema multimodal entre el traslado de combustible desde la refinería de La Teja al puerto de Montevideo que permita exportar producto en caso de registrarse un excedente de gasolinas. Según explicó la presidenta de Ancap, Cecilia San Román, la petrolera realizó una exportación de gasolinas en pequeñas parcelas. También estuvo sobre la mesa el conflicto en la terminal de contenedores del puerto de Montevideo y la pelea Busquebus-Colonia Express.

San Román y el presidente de la ANP, Pablo Genta participaron ayer de un desayuno de trabajo organizado por la Asociación de Dirigentes de Marketing (ADM).

La presidenta de la petrolera estatal dijo que entre este y el próximo año, se registraría un pico de consumo de combustibles y luego comenzaría a disminuir. La jerarca reconoció un impacto en las estaciones de servicio debido a la movilidad eléctrica, en especial en la zona metropolitana hacia el Este del país con una reducción de entre el 20% y 30% en sus ventas.

Genta y San Román señalaron que Ancap, la ANP y el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) se encuentran trabajando en conjunto para la creación de un sistema multimodal que permita el traslado de combustibles vía la el ferrocarril central con destino al interior del país. Según explicó San Román, Ancap trasladaría gasolina hacia las plantas del norte por carretera para regresar a La Teja con etanol.

Cecilia San Román y Pablo Genta en desayuno de ADM Foto: ADM

En relación al precio de los combustibles, San Román se refirió a los márgenes de refinación que presentaron una mejora a nivel internacional luego de largos periodos de tensión en el Medio Oriente. Pese a que el último mes el gasoil debería haber aumentado un 26% si se hubiese aplicado exclusivamente el Precio de Paridad de Importación (PPI), San Román resaltó que hace tres meses el gobierno mantiene el precio de los combustibles al público.

La presidenta de Ancap defendió que se pudo mantener debido a los márgenes internacionales y la capacidad de refinación de La Teja. Por este motivo, consideró que Ancap resigna ingresos sin deteriorar los números de la empresa, lo que ayuda a mantener un equilibrio en las cuentas para aplicar su plan de inversiones.

Inversiones

Ancap cuenta con 74 iniciativas en cartera y tuvo un presupuesto de US$ 32 millones para inversiones en 2025. La cifra aumentó a US$ 42 millones en 2026 y se espera que en 2027 alcance los US$ 57 millones. El objetivo de los proyectos, según indicó San Román, es optimizar el desempeño y la infraestructura de la empresa.

Algunos de los proyectos más importantes abarcan la construcción del barco Ancap X para desarrollar activos críticos que tenemos en Terminal del Este. Si bien Ancap realizó un cambio en la boya de José Ignacio, San Román sostuvo que la empresa ya analiza su sustitución en 10 años. “Termina siendo más costoso hacer la remediación de los suelos por la contaminación que haber hecho un mantenimiento preventivo de los ductos”, explicó. En referencia a la planta de La Tablada, Ancap se encuentra implementando tareas de automatización y mayor eficiencia en un nuevo puesto de carga. Por su parte, en la planta de Paysandú, Ancap se encuentra trabajando en un nuevo sistema de amarre en el muelle, que permitirá trasladar gasoil en barcazas.

Petróleo

El mundo se perfila hacia un mayor consumo de energía eléctrica, pero la demanda de combustibles derivados del petróleo no está del todo amenazada. San Román sostuvo que si bien se espera una disminución gradual en su consumo, la industria continuará necesitando petróleo para la producción de otros productos como plásticos y materiales sintéticos.

Por eso Ancap cuenta con siete contratos para exploración de petróleo offshore en aguas uruguayas con las empresas Shell, Chevron, APA, YPF y CEG. Estos contratos se dividen en siete bloques que pertenecen al proceso de licitación de la Ronda Uruguay Abierta e incluyen trabajos de sísmica 3D en el bloque cuatro y un pozo de exploración en el bloque seis.

De acuerdo con las ofertas recibidas para los siete bloques, y en caso de encontrarse petróleo, San Román estimó una distribución de las ganancias en la que las empresas internacionales recibirían alrededor del 40%, Ancap el 11% y el Estado uruguayo el 49%. En ese escenario, cerca del 60% de las ganancias permanecería en Uruguay.

Petróleo. Foto: archivo El País

Como ejemplo de un eventual descubrimiento, San Román presentó el bloque OFF-6 donde está previsto realizar un pozo exploratorio que alcanzaría unos 7.000 metros de profundidad y tendría una probabilidad estimada de hallazgo del 25%. Entre las últimas alianzas se destacó la incorporación de la empresa italiana ENI al bloque OFF-6 luego de haber ingresado al Área OFF-5 el año pasado.

San Román señaló que se espera contar con los permisos ambientales y el equipamiento necesario en noviembre de este año para comenzar con la exploración. Según había indicado la presidenta del ente a El País, Ancap cuenta con un área en el puerto de Montevideo en la que se recibirá el equipamiento que se retrasó en su llegada debido a la guerra en Medio Oriente. “Sin duda (los equipos) están más costosos pero la empresa está dispuesta y está decidida. Tenemos que cumplir con ese cronograma”, agregó.

A partir de modelos sobre los recursos que podría contener el área y con un precio de referencia de US$ 80 por barril, se estima que un eventual desarrollo podría generar unos US$ 1.800 millones para Rentas Generales y US$ 400 millones de ganancias para Ancap, aunque estas cifras dependen de que exista un descubrimiento explotable y de las condiciones de producción.

Puerto de Montevideo

Las tensiones del conflicto en la Terminal Cuenca del Plata continúan y el presidente de la ANP se refirió a la interrupción de actividades como un elemento que genera distorsiones en la cadena logística y problemas de sobrecosto que comprometen la competitividad del país. “Los puertos son parte esencial de las cadenas logísticas de producción nacional y regional”, dijo el presidente de la ANP en su discurso y agregó: “La eficiencia, la competitividad y la previsibilidad de nuestros puertos son requisitos ineludibles”.

“Desde la ANP queremos promover acuerdos y eventualmente ajustes normativos para asegurar la continuidad de los servicios portuarios, aun cuando se aplican medidas gremiales”, dijo y agregó: “Se trata de armonizar y equilibrar dos derechos fundamentales: el derecho de huelga y el de los usuarios de recibir ese servicio, sin que ninguno de estos derechos se imponga sobre el otro”.

Presidente de la ANP, Pablo Genta. Foto: ADM

Por este motivo, Genta resaltó la importancia de generar ámbitos de diálogo para “acordar entre todas las partes qué servicios mínimos y guardias gremiales deberían mantenerse en el conjunto del sistema portuario ante un eventual escenario de conflictividad”.

Por otra parte, el presidente de la ANP se refirió a la inversión en conjunto con UTE y Buquebus en el puerto de Colonia para la llegada del buque elétrico China Zorrilla, en el que se realizaron obras por US$ 20 millones.

Con el objetivo de generar espacios más eficientes, la ANP inaugurará un acceso norte para camiones en Montevideo y un proyecto que incluye 16 balanzas automatizadas con un centro de monitoreo que opera las 24 horas. Además, recordó que este año se firmaron tres contratos de inversión privada por un monto de US$ 113 millones.

Genta también resaltó que se espera un crecimiento moderado en la actividad portuaria vinculado al desarrollo de la hidrovía Paraguay-Paraná y el acuerdo Mercosur-Unión Europea (UE). “Esto le impone a la ANP la necesidad de tomar decisiones, ejecutar acciones e impulsar al Uruguay hacia el desarrollo y el protagonismo en la región con puertos más eficientes, competitivos y sostenibles”, dijo en su discurso.