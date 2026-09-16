Oddone: caída del PIB "no nos sorprende" y "reafirmamos" que la economía crecerá 1,6% este año

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) mantiene la proyección de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de 1,6% para este año, pese a que el martes se conoció que la actividad en el segundo trimestre se contrajo 0,8% en términos desestacionalizados (frente al trimestre previo) y cayó 0,5% en la medición interanual (ante el segundo trimestre de 2025). Así lo afirmó el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone este miércoles tras comparecer ante la comisión de Hacienda integrada con Presupuesto del Senado. “El dato de contracción de 0,5% interanual era un dato que estaba previsto por nosotros" y por tanto "no nos sorprende", afirmó en rueda de prensa.

Para Oddone "lo más importante de ayer (el martes) es concentrarse en cuánto creció la economía si uno no toma el sector agropecuario y la economía creció 1,4% interanual. O sea que el efecto de contracción de 0,5% es enteramente un efecto asociado al fenómeno climático del primer trimestre". Esto es porque el sector Agropecuario, Pesca y Minería retrocedió 22,3% en el segundo trimestre frente al mismo período de 2025, por el magro rendimiento de la soja en la zafra 2025/2026 debido a la sequía.

"A los efectos del equipo económico, la economía está creciendo en la tendencia que nosotros preveíamos para el año y por tanto el dato de ayer no nos sorprende", agregó.

Gabriel Oddone en el Parlamento. Foto: Ignacio Sánchez / El País.

Consultado acerca de si la proyección del MEF de que el PIB crecerá 1,6% en el promedio del año no quedó desfasada, Oddone dijo que es "absolutamente realista en base a la información que nosotros tenemos de los distintos indicadores que nos permiten hacer análisis de la economía".

"No obstante lo cual, como es un dato sensible a eventos climáticos que pueden ocurrir o una situación económica que pueda tener lugar en el segundo semestre, estamos siguiendo con mucho detenimiento, de manera tal que si tuviéramos la percepción que no llegaríamos al 1,6%, vamos a hacer la corrección correspondiente, tanto en la gestión del gasto como en la actualización de las proyecciones. Pero, ahora no forma parte de nuestro horizonte. Nuestra reafirmación es que la economía va a crecer este año 1,6%", insistió el ministro.

De cualquier manera, Oddone dijo que están "trabajando en función de la evolución de la recaudación, estamos permanentemente trabajando sobre la gestión fiscal activa de manera tal de evitar que se produzcan desvíos de la meta" de déficit fiscal.

"Nuestra responsabilidad como Ministerio de Economía es generar un clima para el crecimiento, pero sobre todo generar las condiciones fiscales sostenibles y eso es lo que hacemos día a día con todos los incisos para ajustar la evolución del gasto al resultado de recaudación que va teniendo Uruguay mes a mes", agregó.

Aumento. El ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, confirmó este viernes que la Rendición de Cuentas no será de “gasto cero” . Foto: Darwin Borrelli/El País.

La diferencia de proyección del MEF con los analistas

El ministro también se refirió a la diferencia de proyecciones de crecimiento del PIB, ya que mientras el MEF estima 1,6% para el año, el consenso de los analistas privadas es de 1%.

"Básicamente ellos tienen una previsión de segundo semestre más conservadora que la nuestra. Nosotros entendemos que durante el segundo semestre vamos a estar creciendo en promedio 2,8%. El segundo semestre tiene un cuarto trimestre que siempre es más dinámico que los demás y eso hace que la economía en un escenario climático no catastrófico va a consolidar la recuperación que ya se insinuó en el primer y segundo trimestre cuando uno descuenta el efecto sequía", afirmó Oddone.

El economista José Antonio Licandro había dicho el martes a El País que para llegar al crecimento del 1,6% que prevé el gobierno, en el acumulado de los dos trimestres que restan el PIB debería crecer 3,2%, lo que calificó de “inverosímil”.

"Tenemos una diferente interpretación en cómo va a operar el segundo semestre", dijo Oddone y agregó: "Ellos (por los analistas) simplemente están esperando un crecimiento similar al promedio que nosotros vemos para todo el año y eso les da una tasa de crecimiento del año menor que la nuestra".

"El tiempo dirá quién tenía razón y si nosotros no tenemos razón, vamos a ser los primeros que lo vamos a reconocer y corregir", concluyó.

Al terminar la rueda de prensa, el movilero Leonardo Sarro le preguntó a Oddone por un mal clima económico y le dijo que al final utiliza el mismo modelo que su predecesora (de la Coalición Republicana) Azucena Arbeleche. Oddone no respondió, se retiró de la rueda de prensa y esperó a Sarro para decirle que había actuado de "mala fe".