Oddone se enojó con un periodista tras una rueda de prensa: "Lo que acabás de hacer es de mala fe"

El ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, se enojó con el periodista Leonardo Sarro luego de un comentario que este le hizo durante una rueda de prensa este miércoles.

Oddone concurrió al Parlamento en el marco del estudio del proyecto de ley de Rendición de Cuentas en las comisiones integradas de Presupuesto y Hacienda en el Senado. Al término de la comparecencia, el ministro dio una rueda de prensa en la que los periodistas le preguntaron fundamentalmente por las proyecciones de crecimiento de la economía uruguaya, tras conocerse el dato de una contracción en el segundo trimestre.

Sin embargo, Sarro lanzó una pregunta: "El que gana $ 25.000 está repodrido, ¿qué va a pasar con eso? ¿Hay esperanzas con este modelo?".

Oddone le respondió que esa no era una pregunta para esa rueda de prensa, pero de todos modos atinó a dar una respuesta luego de que el periodista insistiera con quienes "no llegan a fin de mes".

"Leo, nosotros hemos hecho un conjunto de cosas el año pasado que van exactamente dirigidas a ese colectivo de personas. El salario real está creciendo, el ingreso de los hogares está creciendo, las jubilaciones mínimas están siendo ajustadas de manera verdadera y no como se hacía en el gobierno anterior, por tanto nosotros fundamentalmente atendiendo a la población de menores ingresos, ese es nuestro principal desvelo. Y por supuesto que tenemos que esforzarnos más", respondió Oddone.

Sarro, entonces, le retrucó: "Este modelo económico parece el mismo que en la época de (Azucena) Arbeleche".

Oddone se retiró visiblemente molesto pero, ya detrás de cámaras, llamó al periodista: "Vení, vení", se le escucha decir en el video grabado por Sarro.

"Lo que acabás de hacer es de mala fe", alcanza a decir Oddone antes de que el video se corte.