Read "muy crítico" con Cancillería: "El 1° de mayo cantás La Internacional y el 2 estás en un portaviones"

Richard Read, exdirigente sindical de la Federación de Obreros y Empleados de la Bebida y actual referente del programa Cosechando Esperanzas, aseguró que le "gustaría ver de otra manera" al gobierno de Yamandú Orsi y que es "muy crítico" de la gestión del Ministerio de Relaciones Exteriores de Uruguay, que ha tenido un "comportamiento ambiguo" con "marchas y contramarchas" en algunos temas de política internacional.

Según dijo este miércoles en entrevista con En Clave País, "en el frenteamplismo" hay quienes esperan "algunos gestos" del gobierno que no han tenido lugar. Cuestionó fundamentalmente posturas de la Cancillería como "los dimes y diretes de los deportados" de Estados Unidos así como "todo el tema Israel".

"Hay cosas en las que hay que tener cintura, pero hay otras que son blanco y negro", planteó, y puso un ejemplo: "El 1° de mayo cantás La Internacional y el 2 estás arriba de un portaviones norteamericano".

También dijo que al gobierno lo perjudica "una economía que viene a los palos" pese a que el ministro Gabriel Oddone está "haciendo malabares".

Con respecto específicamente a Orsi, Read manifestó que tiene que "afinar" sus "salidas públicas", como "modular un poco las respuestas a preguntas que sí o sí están en la tapa del diario".

Todo esto, expresó el exdirigente sindical, dentro de una "realidad social que dista muchísimo de la convivencia de hace diez, 12 o 15 años" porque cambiaron los "códigos de comportamiento". "Hay una sociedad con mucha desidia e intolerancia y que mira para el costado" en algunos temas, planteó.

Richard Read en entrevista con En Clave País. Foto: Darwin Borrelli

La opinión de Richard Read sobre el conflicto en el puerto de Montevideo

Read fue consultado acerca de la situación en el puerto y reconoció que esta clase de conflictos son "muy complicados". "Yo he tenido conflicto en pleno diciembre y la amenaza de que no hay bebida en Navidad, 'van a festejar con el agua del florero'. Hay empresarios que han actuado también, de acuerdo a su correlación de fuerzas, de una manera similar. Con los años aprendimos que los conflictos en la bebida tienen que ser invierno, por eso el consejo de salarios nuestro siempre fue en invierno. El invierno es para negociar y el verano es para laburar. Llegábamos a acuerdos porque sabíamos ambas partes a qué nos estábamos arriesgando: no hay sindicato abierto con empresa cerrada".

Para Read, "cuando hay un conocimiento recíproco de las partes no necesitás amenazar", porque ambos saben que "más vale evitar" el conflicto, ya que se entra en él "de la noche a la mañana" pero muchas veces no se sabe salir, además de que "en un conflicto entran todas las familias de los trabajadores".

Richard Read en entrevista con En Clave País. Foto: Darwin Borrelli

El "embudo" de Uruguay y el costo laboral "bajo" para las empresas

Por otro lado, Read se refirió a las inversiones en el país y señaló que Uruguay tiene un "embudo" en el sentido de que "es costoso". Destacó que aquí "cuesta producir" porque el país tiene un "presupuesto alto" que necesita financiar con impuestos. Allí juegan aspectos como que "la ecuación activos-pasivos" en el Banco de Previsión Social y en cajas paraestatales "va de mal en peor", a lo que hay que agregar "300.000 y pico de empleados públicos".

"Sostener esa estructura del Estado implica un país costoso en impuestos, eso el inversor lo evalúa, lo piensa, lo mira", puntualizó.

De todas formas, rechazó que los sindicatos ahuyenten inversiones: "Eso es una chiquizuela". "En la parte industrial el costo salarial es muy bajo", dijo y aseguró que, por ejemplo en el rubro de la bebida cuando él trabajaba allí, rondaba el 6, 7 u 8%, por lo que incluso aumentando los salarios al doble el precio de la bebida crecía "uno o dos pesos". También descartó que Uruguay tenga alta conflictividad.

Read lidera hoy el programa Cosechando Esperanza, que busca que adolescentes internados en el Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa) encuentren una salida laboral en empresas.