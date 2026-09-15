Julio María Sanguinetti: "El FA es un carnaval de opiniones y al gobierno le cuesta manejar situaciones"

El expresidente Julio María Sanguinetti, referente del Partido Colorado, aseguró que el actual mandatario, Yamandú Orsi, tiene un tipo de comunicación que le ha sido "muy exitosa en su campaña electoral porque es muy identificable con el ciudadano común y silvestre", ya que "no parece un político", pero al frente del gobierno le ha provocado "los deslices que él mismo reconoce". De todas formas "la gente ve a un presidente que actúa con honestidad, en el acierto o en el error". Sin embargo, los problemas del gobierno no son por esto sino por "lo que hay detrás en el terreno político" y en el "manejo del estado".

"El Frente Amplio es un carnaval de opiniones y al gobierno le cuesta manejar las situaciones por la diferencia ideológica que tiene adentro", dijo Sanguinetti entrevistado este martes en el streaming En Clave País.

Contradicciones en el gabinete: la convivencia entre la economía de mercado y el Partido Comunista

"Lo estamos viendo estos días con los conflictos sindicales. Un ministro de Trabajo comunista (Juan Castillo) más allá de la persona es incompatible con la economía de mercado que el gobierno intenta desarrollar mejorando la competitividad mandando una ley como lo hace el ministro Gabriel Oddone (de Economía)", apuntó el expresidente.

Julio María Sanguinetti en entrevista con En Clave País. Foto: Nicolás Pereyra

Para Sanguinetti, en la interna del gobierno Orsi "está apoyando claramente al ministro de Economía" y en esa lucha "no es que le falte poder", pero hay una "contradicción interna" que no logra destrabar.

"El ministro de Trabajo es comunista, miembro de un partido marxista, leninista, estalinista. A él que la terminal de contenedores pierda no le parece mal porque piensa que todo eso debería ser estatal, entonces si se funde no le preocupa. Se resigna a aceptar la economía de mercado porque no tiene más remedio. Está jugando al fútbol pero querría jugar con las reglas del básquetbol", consideró.

Julio María Sanguinetti en entrevista con En Clave País. Foto: Nicolás Pereyra

Baja aprobación en las encuestas y las duras críticas al "sindicalismo suicida"

El bajo nivel de aprobación que tiene el gobierno según revelan las encuestas se debe, según Sanguinetti, a que "no llena las expectativas hacia ninguno de los dos lados".

El gobierno de Orsi, entonces, tiene problemas para hallar eco en el ala "radical del Frente Amplio", que se pregunta "dónde está nuestro socialismo", mientras que del otro lado están quienes reclaman "mayores esfuerzos" en áreas como "la educación" pero también más firmeza para "manejar la situación sindical".

Sanguinetti aseveró que Uruguay tiene "un sindicalismo tradicional que negocia, acuerda y desacuerda", pero también tiene "tres modalidades de sindicalismo suicida" que son "el de Conaprole, los del puerto y los de la educación, fundamentalmente la Fenapes". Para enfrentarlos "hay que lograr que no tengan éxito ese tipo de procedimientos" que se deben al "rechazo a toda medida de cambio". "No hay nada más conservador que esas gremiales", sentenció.