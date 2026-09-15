Conexión Ganadera: Fiscalía acordó condenas con tomadores de ganado y analiza las cuentas de Don Coraje

La investigación penal por la caída de Conexión Ganadera comenzó a recorrer caminos diferentes para quienes aparecían como tomadores del ganado de los inversores. Mientras varios involucrados están cerrando acuerdos con la Fiscalía, la defensa de Daniela Cabral procura demostrar que Don Coraje, una de las empresas anexas a Conexión Ganadera, cumplió sus obligaciones y no provocó un perjuicio económico.

La Fiscalía de Lavado de Activos, encabezada por Enrique Rodríguez, cerró acuerdos abreviados con cuatro personas vinculadas a establecimientos que recibían ganado de Conexión Ganadera, según informó Montevideo Portal y confirmó El País con fuentes del caso.

Los acuerdos comprenden a los dos titulares de Agneau, al responsable de Alfalfar SRL y a Martín Muttoni, titular de MCO Agro. Todos reconocerían un delito de apropiación indebida.

Se espera que este último cumpla con tres meses de prisión efectiva y luego continúe bajo un régimen de libertad vigilada. Los dos responsables de Agneau también cumplirían con libertad vigilada, mientras que para el titular de Alfalfar se acordó arresto domiciliario.

Si bien los acuerdos entre las partes están cerrados, estos deberán ser presentados ante la Justicia para ser homologados. Según pudo saber El País, hasta el momento no hay fecha fijada para esta instancia.

La investigación sobre los tomadores procura determinar qué ocurrió con los animales que debían encontrarse en distintos establecimientos, según los contratos entregados a los inversores.

Entre junio y agosto declararon como indagados quienes se espera que sean condenados próximamente. En las inspecciones realizadas por el Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca (MGAP) no apareció la cantidad de ganado que debía existir de acuerdo con esos documentos.

Don Coraje continúa en investigación

A diferencia de los involucrados que aceptarán su responsabilidad, la defensa de Cabral pidió que no se amplíe su imputación por los hechos relacionados con la empresa Don Coraje, establecimiento que figuraba como tomador en más de 130 contratos por aproximadamente US$ 12,7 millones.

Durante una inspección realizada en octubre de 2025, el MGAP encontró 317 animales en un campo ubicado en Florida. Según la estimación manejada en la investigación, a partir del dinero recibido debía haber entre 8.500 y 14.000 vacunos.

Los abogados Pablo Donnángelo y Eduardo Sasson presentaron escritos, documentación bancaria y un informe contable elaborado a pedido de la defensa. Allí sostienen que el ganado no desapareció, sino que se encontraba registrado bajo el número de Dicose de la sociedad de hecho integrada por Gustavo Basso y Cabral.

También afirman que Basso transfirió a Conexión Ganadera el dinero correspondiente a los contratos firmados por Don Coraje y que, al momento de su muerte, mantenía un saldo a favor de US$ 7,85 millones.

La defensa sostiene que Cabral solamente tuvo una participación formal, firmando los contratos que le entregaba su esposo, pero no compraba ni vendía ganado, no negociaba con inversores y tampoco controlaba las existencias de animales.

El fiscal del caso solicitó apoyo a la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft) para analizar esa reconstrucción. La Fiscalía no cuenta actualmente con un contador asignado, luego de que una funcionaria del Banco Central que colaboraba con la investigación regresara a su organismo en julio.

El análisis deberá determinar si los movimientos bancarios y las declaraciones juradas de ganado respaldan la explicación presentada por los abogados o si los animales debían estar individualizados a nombre de los inversores, tal como sostienen los abogados de los damnificados.