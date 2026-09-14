Cancillería y Malvinas: Csukasi reconoció “confusión” y Bordaberry reclamó “no haber protestado” pedido de Argentina

Valeria Csukasi, subsecretaria de Relaciones Exteriores, se refirió a la decisión de Cancillería, posteriormente revertida, de pedir a los legisladores que evitaran contacto con los representantes del stand de Islas Malvinas en la Expo Prado, luego de una queja del gobierno argentino que incluía dicha sugerencia.

“Hubo ahí una confusión. Es una gestión que hace Argentina todos los años, no es novedoso, es una gestión que los embajadores de Argentina han hecho históricamente desde que tenemos Rural del Prado. Por error se envió al Parlamento, no debería haberse enviado más que comunicación, y salió anexado una comunicación interna que no debería haber llegado a ellos”, sostuvo en rueda de prensa, en la misma Rural del Prado.

La embajada argentina argumentó que instaló “un ‘escritorio isleño’ en el cual se distribuye material en español sobre las Islas Malvinas con la denominación incorrecta utilizada por el Reino Unido y folletos de contenido netamente político”, con el nombre de “The Falkland Islands”. Con base en esta postura, la embajada pidió a la Cancillería que “las autoridades uruguayas tengan a bien no mantener contactos oficiales con ilegítimas autoridades isleñas”, lo cual fue trasladado al Parlamento.

“El ministro (Mario Lubetkin) tomó conocimiento de eso y dio marcha atrás con la instrucción que se había dado. Pueden hacer lo que quieran los legisladores, obviamente, hay separación de poderes en este país”, declaró la vicecanciller en ese sentido. A su vez, remarcó que “Uruguay tiene una posición histórica de reconocimiento a las Malvinas”, lo cual no cambia.

La comunicación inicial del ministerio fue revertida al poco tiempo. En medio se manifestó el senador colorado Pedro Bordaberry, que calificó el accionar, tanto de Cancillería como de la embajada, como “improcedente” y “una intromisión inadmisible en la independencia del Poder Legislativo”. Asimismo, el legislador habló al respecto este lunes en rueda de prensa.

“Que la embajada argentina le mande una nota a la Cancillería diciendo que le sugiera a los legisladores uruguayos orientales a dónde podemos ir y con quién podemos hablar es de una gravedad inusitada. Peor todavía es que la Cancillería lo mande a los legisladores sugiriendo que si vamos al Prado no vayamos a entrevistarnos con determinadas personas”, aseveró.

En ese sentido, el senador enfatizó que “aceptar esa injerencia de un país sobre los legisladores” es “de una gravedad tremenda” y criticó, en referencia al “error” reconocido por Csukasi, que “lo que es un error es no haberle protestado a la Argentina esa sugerencia”.

“Supongo que estarán haciendo las investigaciones para determinar quién cometió el error y vamos a esperar si le devuelven esa nota o le responden esa nota como corresponde a Argentina y a cualquier país”, expresó Bordaberry.

Por otra parte, en el Frente Amplio el senador socialista Gustavo González dijo consultado al respecto que no va a ir “a nada que sea de Inglaterra” y señaló que las Islas Malvinas “son de Argentina”.

“No sé qué motivó al canciller a pedirles esto, no leí la resolución. No me gusta que me manden”, manifestó.