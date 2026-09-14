Déficit del Fonasa durante los primeros seis meses de 2026 suman cifra récord de US$ 339 millones

El Fondo Nacional de Salud (Fonasa), eje del Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS), acumuló un déficit de US$ 339 millones en el primer semestre de 2026, el monto más alto del período reportado a la fecha, de acuerdo a cifras solicitadas por El País al Banco de Previsión Social (BPS).

Entre enero y junio de 2026, el “resultado Fonasa” fue negativo en $ 13.422 millones, o US$ 338.758.852, al tipo de cambio promedio semestral de este año. Esta cifra implica que se debe inyectar, solo para el primer semestre, ese monto para que no caiga el SNIS.

Los egresos de Fonasa en los primeros seis meses del año llegaron a $ 79.491 millones, unos US$ 2.006 millones, mientras que los ingresos sumaron $ 66.069 millones o US$ 1.667 millones. La diferencia (US$ 339 millones) surge del aporte de Rentas Generales, que se nutre con el pago general de impuestos.

Varios dirigentes de Frente Amplio, como del sector salud, se niegan a hablar del “déficit” del Fonasa, basándose en que la ley del SNIS previó un aporte extraordinario, y que esto ocurre en sistemas de salud de países ricos.

Sin embargo, lo que se observa desde hace una década es que el monto anual estatal para sostener el SNIS es cada vez más abultado. Las autoridades sanitarias y dirigentes del sector salud puntualizan que el déficit se mantuvo en un 25% del costo total del Fonasa.

No obstante, la imagen del primer semestre de 2026 en comparación con el último quinquenio, cuando se profundizó el aporte estatal, e incluso de años anteriores, podría dejar el déficit Fonasa de 2026 por encima del récord reportado en 2025 (US$ 946 millones) desde que se instaló el SNIS, en 2008, en la primera presidencia de Tabaré Vázquez.

Datos 2,7 millones de usuarios Fonasa; ASSE acumula más Suman 2.670.989 los usuarios Fonasa (un 70% del total de afiliaciones a prestadores), repartidos en una treintena de mutualistas (1.977.150), La Administración de los Servicios de Salud del Estado o ASSE (598.247) y los seguros (95.592). El Fonasa está financiado por aportes directos de trabajadores, jubilados y patronales, sumado al déficit. El aporte de los trabajadores formales y jubilados varía de 3% a 8%, según sus ingresos y conformación familiar. El pago incluye la cobertura a la pareja, hijos menores de edad o con discapacidad. El aporte patronal es de 5% y un complemento (CCM) cuando corresponda.

El déficit Fonasa del primer semestre del año (US$ 339 millones), estuvo por encima del período de 2025 (US$ 329 millones), 2024 (US$ 255 millones), 2023 (US$ 281 millones), 2022 (US$ 210 millones), 2021 (US$ 230 millones), 2020 (US$ 205 millones) y 2019 (US$ 178 millones), y años previos. Los montos son al tipo de cambio promedio semestral de esos años.

Tomando en cuenta los “resultados Fonasa” acumulados del primer semestre, entre 2019 a 2026, el mayor salto (33,62%) ocurrió entre 2022 a 2023, cuando el déficit semestral pasó de US$ 210 millones a US$ 281 millones, respectivamente.

Los ingresos del Fonasa (ver aparte) surgen de la recaudación de aportes, las comisiones de los seguros integrales, y otros ingresos. Mientras que los egresos se concentran en liquidaciones a mutualistas, ASSE, y al Fondo Nacional de Recursos (FNR), y también los reintegros de aportes, como la devolución Fonasa (ver aparte), que está en curso este mes.

Además del peso de la devolución de aportes, el incremento del déficit Fonasa en la última década responde a que desde 2011 hasta 2016 los jubilados y pensionistas ingresaron al sistema por la Ley 18.731. Como las jubilaciones suelen estar topeadas, el aporte no suelen cubrir toda la cápita. Esta situación derivó en que el déficit Fonasa anual pasara de unos US$ 377 millones hace una década, a casi el triple en 2025 (US$ 946 millones), que ha tenido un incremento persistente desde 2021.

El aporte cada vez mayor de Rentas Generales para sostener el SNIS convive con quejas de los usuarios, del sistema público y privado, por largos tiempos de espera de consultas con especialistas y estudios clínicos, sumado al costo de ciertos medicamentos y de algunas intervenciones médicas.

En un contexto de baja natalidad sostenida en la última década, con una población cada vez más envejecida, y con un avance cada más acelerado y especializado de los tratamientos médicos, se complejiza el horizonte del gasto público en salud -que ya es alto en relación al PIB-con las características del sistema uruguayo, de cobertura universal, pero con brechas en el acceso que persisten.

A esto se debe sumar el desafío de cifras récord de juicios de amparo para acceder a medicamentos de alto costo, que en 2025 implicaron un costo inédito de US$ 142 millones por las condenas.