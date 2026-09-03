Elecciones del BPS: cuándo vence el plazo para reclamos y cambios en los datos del padrón

El Banco de Previsión Social (BPS) y la Corte Electoral exhortan a la población a consultar los padrones preliminares para las elecciones de los representantes sociales del organismo fijadas para el próximo domingo 22 de noviembre de 2026.

Las personas habilitadas disponen hasta el lunes 14 de setiembre para realizar reclamos o solicitar correcciones en sus datos de cara a la instancia de votación de carácter obligatorio.

Dentro de lo comunicado por parte de las autoridades, se precisa que el padrón electoral preliminar se realizó con la información registrada hasta el 28 de febrero de 2026, por lo que la condición de cada persona dependerá de su situación laboral o prestacional para esa fecha en concreto.

Aquellas personas que se hayan jubilado con posterioridad deberán sufragar en el orden de los trabajadores activos.

La recepción de reclamos, permitida hasta el 14 de setiembre, permitirá a la Junta Electoral realizar las modificaciones para publicar la nómina de habilitados, junto a la asignación de circuitos, el martes 22 de setiembre.

Cómo se vota y qué sanciones habrá por incumplimiento en las elecciones del BPS 2026

Wilfredo Penco, presidente de la Corte Electoral, explicó que las elecciones estarán estructuradas en tres padrones independientes, divididas en:

Trabajadores activos (públicos y privados mayores de 18 años).

Pasivos (jubilados y pensionistas).

Sector empresarial.

En caso de que una misma persona figure habilitada en más de un orden debido a su actividad, las autoridades, en base a la legislación existente, exigen emitir el voto en cada una de las categorías correspondientes para no sufrir posibles infracciones.

Urna durante las elecciones BPS Foto: Archivo El País.

Estas elecciones son de carácter simultáneo, concurrente y obligatorio. Quienes no concurran al acto eleccionario y no justifiquen su ausencia ante la junta electoral competente, deberán abonar las multas equivalentes a las sanciones aplicadas en las Elecciones Nacionales.

A su vez, se aclara que quedan exceptuadas de votar las personas mayores de 75 años y las personas que presenten alguna discapacidad, mientras que las empresas que no designen un mandatario o no registren su voto serán sancionadas con una multa de 6 UR, 12 UR o 20 UR, según la plantilla de trabajadores dependientes.

Qué sucede con los extranjeros en las elecciones del BPS 2026

El organismo previsional implementó un procedimiento que busca abarcar a los cerca de 100.000 trabajadores extranjeros, registrados ante el BPS, pero que no poseen una credencial cívica aún.

Este se ve enfocado en el registro de domicilio previo, permitiendo asignar circuitos de votación en sus departamentos de residencia habitual para evitar traslados innecesarios durante la jornada electoral.