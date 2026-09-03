Tasa turística: IMM recaudó US$ 760 mil cobrando un dólar por noche a turistas extranjeros

En octubre de 2025, la Intendencia de Montevideo empezó a cobrar una tasa turística de un dólar por noche a cada extranjero. Desde entonces recaudó US$ 760 mil, que equivalen a unos $ 30 millones.

La tasa se creó en 2018 durante la gestión de Daniel Martínez, pero nunca se cobró. No solo enfrentó críticas de la oposición, sino que tres de cinco ministros del Tribunal de Cuentas observaron su aplicación.

En la administración siguiente le hicieron modificaciones. La nueva normativa se aprobó en la Junta Departamental en diciembre de 2024 cuando el intendente era Mauricio Zunino, el dirigente socialista que quedó en lugar de Carolina Cosse.

El 90% del dinero recaudado ahora por la administración de Mario Bergara va para financiar inversiones con fines turísticos, mientras que el 10% va para un “fondo de crisis”, según explicó la directora de Turismo de la intendencia, Karina Fortete.

Esta tasa se cobra a extranjeros mayores de 11 años y tiene un tope de cinco dólares por estadía. Como contraparte, estos turistas reciben algunos descuentos: 5% en tickets del Bus Turístico, 10% en entradas a funciones de la Comedia Nacional y 50% en visitas guiadas al Teatro Solís.

Discusión en la Junta

La directora de Turismo habló sobre la tasa al comparecer en la Junta Departamental el pasado 19 de agosto junto al resto del Departamento de Desarrollo Económico por la Rendición de Cuentas 2025. Fortete había asumido la dirección de esa área al final de la gestión de Zunino y Mario Bergara la mantuvo en el cargo.

En la Junta, Fortete destacó que la tasa turística es “un hito en la sostenibilidad financiera del sector”. Subrayó que se implementó con el respaldo de la Asociación de Hoteles y Restaurantes del Uruguay, que “participó activamente en todo el diseño”.

"Esta tasa da origen al Fondo de Sostenibilidad Turística, que nos permite reinvertir en el desarrollo del sector, con proyectos que estén alineados al Plan Departamental de Turismo", agregó la jerarca.

A nueve meses de haber comenzado con la implementación de la tasa, Fortete aseguró que la evaluación es “altamente positiva”.

El intendente Mario Bergara, el director nacional de Turismo, Cristian Pos, y la directora departamental de Turismo, Karina Fortete, en la jornada de intercambio sobre los planes municipales de turismo en agosto de 2025 Intendencia de Montevideo

La tasa la cobran los alojamientos registrados en el Ministerio de Turismo y el dinero se destina a la intendencia.

Fortete reconoció que algunos hoteles “han tenido resistencia”, pero que la aplican igual y que otros están “superconformes”.

“La mayoría de los hoteles responden súper bien, a algunos hay que andarles atrás, pero se les insiste y todo el mundo declara, así que el proceso viene muy bien”, continuó.

Entre octubre y diciembre de 2025, la intendencia recaudó US$ 246 mil, según dijo Fortete en la Junta.

Pero en la página web de la intendencia está disponible cuánto se generó en los trimestres siguientes. Entre enero y marzo de 2026 ingresaron US$ 288 mil y entre abril y junio fueron US$ 227 mil.

En total se acumula una recaudación de US$ 760 mil a lo largo de nueve meses, que se traducen en $ 30 millones.

¿Para qué se destina el dinero?

Ante los ediles, Fortete explicó que el dinero de la tasa se destina a proyectos de “interés turístico”.

“La metodología es hacer un llamado anual en el que pueden presentar propuestas los municipios y las asociaciones vinculadas al turismo”, detalló la jerarca.

En enero de 2026 se hizo el primer llamado. Ya se seleccionaron varias iniciativas que estarán en proceso de ejecución, según figura en el sitio web Descubrí Montevideo.

Puestitos en la Plaza Matriz de Ciudad Vieja

Por un lado, está el “fortalecimiento” de la posición de Montevideo en el llamado turismo de reuniones a través de “inteligencia comercial y captación de eventos”.

Otro proyecto trata sobre playas “accesibles e inclusivas”. Es una propuesta que busca mejorar y ampliar la pasarela en la playa Malvín, implementar “señalética inteligente” y “continuar posicionando a Montevideo como un destino inclusivo”.

El tercero es un circuito de avistamiento de aves y flora en los municipios A, C y CH, bajo el nombre de “Montevideo Natural – Safari Fotográfico de Biodiversidad Urbana”.

Finalmente, el último proyecto es la creación de un corredor turístico en la zona vitivinícola de Montevideo. Se trata de “Bienvenidos a Colón - Ruta del Vino y Experiencias Urbanas”.

Mientras tanto, un 10 % de la recaudación se destina a un fondo de crisis “en caso de que en algún momento sea necesario utilizarlo”, explicó Fortete.

Montevideo es el principal destino turístico del país y recibe aproximadamente 880 mil visitantes por año.