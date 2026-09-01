El “proyecto más grande en 100 años” va más allá del transporte: IMM prevé expropiaciones y nuevos valores de suelo

El intendente de Montevideo, Mario Bergara, suele comparar la magnitud de la reforma del transporte metropolitano con la de la construcción de la rambla sur hace unos 100 años. Y se debe a que los cambios que implicará el proyecto de movilidad van más allá de la instalación de carriles de transporte público de alta frecuencia con ómnibus de 200 pasajeros.

Las obras que deberán hacerse en la capital “seguramente” incluyan expropiaciones por parte de la intendencia. Y los cambios que habrá en las zonas por donde pasarán estos nuevos ómnibus BRT cambiarán su valor, según dijeron autoridades del departamento de Planificación de la intendencia.

“Seguramente sea el proyecto más grande que ha tenido el departamento de Montevideo y el área metropolitana en general, en los últimos 100 años, por ende, la dimensión va mucho más allá del transporte y de la movilidad”, explicó la gerenta de Producción, Gestión y Análisis de la Información de este departamento, Fiorella Contreras.

“Este sistema es un estructurador que, evidentemente, impacta y estructura todo el territorio, y debemos adecuarlo e integrarlo en la planificación”, añadió.

La reforma del transporte, que lidera el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, se encuentra en etapa de diseño conceptual, pero a grandes rasgos ya está definido cómo será. Ómnibus biarticulados, de más de 200 pasajeros, recorrerán con carriles exclusivos dos grandes troncales. Por un lado irán desde El Pinar hasta Ciudad Vieja a través de Giannattasio, Avenida Italia y 18 de Julio. Y por otro lado, viajarán desde Zonamerica hasta Ciudad Vieja por Camino Maldonado, 8 de Octubre y 18 de Julio.

En la Junta Departamental

Las citadas declaraciones de Contreras surgen de la participación del Departamento de Planificación en el análisis de la Rendición de Cuentas 2025.

Delegaciones de los distintos departamentos están yendo estas semanas a la Junta Departamental. Además de informar sobre el año pasado, los jerarcas también hablan de lo que están haciendo actualmente y de lo que proyectan para el futuro.

Por ejemplo, uno de los objetivos para 2027 es identificar “áreas de oportunidad” vinculadas a los proyectos de movilidad, según dijo la directora de Planificación, María José Iglesias.

La directora de Planificación de la Intendencia de Montevideo, María José Iglesias, habla durante la presentación de la Revisión del Plan Especial de Ciudad Vieja, acompañada por la alcaldesa Patricia Soria en el centro y la secretaria general de la comuna, Viviana Repetto Intedencia de Montevideo

También se quiere trabajar en un modelo 3D de los corredores de Avenida Italia, 8 de Octubre y 18 de Julio para “contar con una representación tridimensional más completa de estos ámbitos, que permita visualizar mejor su estructura urbana, analizar posibles transformaciones y apoyar los procesos de planificación asociados a estos corredores”, explicó la jerarca.

Además, en estos tres troncales se quiere ampliar el Observatorio del Valor del Suelo. El diagnóstico que hace la intendencia es que con la reforma, algunas zonas de la ciudad pasarán a tener otros valores.

“Va a afectar los valores del suelo, pero lo que queremos saber es cómo, cuánto y dónde”, explicó la gerenta de Producción, Gestión y Análisis de la Información de este departamento.

Por otra parte, informó que están trabajando con inteligencia artificial “para poder generar un modelo prospectivo del valor del suelo” y proyectar cómo cambiará con la reforma.

“Es decir, no solamente la línea de base de lo que es hoy el valor del suelo, sino poder predecir, en función de los proyectos particulares, cómo puede afectar en un área de 500 o de 1.000 metros a la redonda”, añadió, según la versión taquigráfica a la que accedió El País.

Estación de Tres Cruces proyectada en la reforma del transporte metropolitano, según aparece en un documento del BID

Respecto a las “áreas de oportunidad” que veía la directora de Planificación, el edil blanco Eric Spektor recordó que tiempo atrás había consultado sobre “si se identificaban oportunidades de proyectos de movilidad metropolitana” y volvió a indagar sobre el tema.

La arquitecta Gabriela Detomasi, asesora de la Gerencia de Planificación Territorial, fue la que tomó la palabra. Respondió que se trata de un “proyecto de gran impacto en las dinámicas urbanas” y que por eso van a desplegar “varias líneas de trabajo” que sean complementarias al desarrollo específico del sistema de transporte.

Detomasi dijo que en las zonas por donde pasará la nueva infraestructura (y que por este motivo tendrán “potencial de mejora urbana”) se va a trabajar en varios aspectos. Habló de “objetivos de optimización del suelo, densificación de viviendas, dotación de equipamientos, servicios y espacios públicos de proximidad”.

"Seguramente" habrá expropiaciones

Hay otro aspecto, relacionado con la reforma, sobre el que hablaron las autoridades: las expropiaciones.

Iglesias, la directora de Planificación, incluyó entre las metas 2027 hacer los “procesos expropiatorios vinculados al proyecto de transporte metropolitano”.

Contreras fue la que se extendió sobre el tema. Dijo que la intención era que las expropiaciones fueran “las mínimas posibles”. “Pero sabemos que por la escala y la magnitud del proyecto seguramente haya alguna expropiación”, continuó.

El intendente Mario Bergara y el director de Movilidad, Germán Benítez, en la Junta Departamental para hablar sobre la reforma del transporte metropolitano Ignacio Sánchez

Si bien las autoridades de Planificación no dieron más detalles al respecto, meses atrás el propio intendente había sido más específico.

Durante una comparecencia junto al director de Movilidad, Germán Benítez, por la reforma del transporte, Bergara dijo que “hasta el momento”, por lo que habían analizado del proyecto, solo había un lugar que se debía expropiar.

“Es para conjugar el par vial en paralelo a 8 de Octubre. Es una única manzana que debería ser expropiada para generar continuidad”, dijo el intendente.