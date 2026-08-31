MSP y mutualistas acordaron incorporar 12 medicamentos que costaban hasta $ 100.000; se adquirirán por unos $ 300

El presidente Yamandú Orsi y la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, anunciaron este lunes en Torre Ejecutiva un acuerdo con la coordinadora de mutualistas (Conaiamc) para incorporar, entre setiembre y noviembre, 12 medicamentos al Formulario Terapéutico de Medicamentos (FTM) bajo cobertura de los prestadores. Esto implica que se podrán adquirir por un costo mucho menor por parte de los usuarios.

“El acceso a los medicamentos se amplía, sin que ello signifique un aumento en las cápitas o una erogación mayor”, destacó Orsi en conferencia de prensa. Y acotó: “Con los recursos que hoy se tienen, las instituciones están dispuestas a cumplir y avanzar”.

“Venimos a anunciarle a la ciudadanía la incorporación de 12 medicamentos que impactan en miles y miles de personas”, resaltó luego Lustemberg, quien detalló el impacto de cada fármaco, que son —sostuvo— de “primera línea”, y que van a “mejorar la calidad” de vida de las personas que sufren distintas patologías.

“Es un esfuerzo que van a hacer las instituciones en asumir los costos”, destacó luego Alfredo Torres, titular hasta el viernes de la Conaiamc, sobre las negociaciones de las mutualistas con las autoridades sanitarias.

En la primera etapa, en setiembre, se van a incluir cinco fármacos. Es el caso de Glifozinas (Empagliflozina o Dapaglifozina), para tratar la enfermedad renal crónica, la insuficiencia cardíaca y la diabetes tipo II.

Además se va a incluir el inhalador Tiotropio, indicado por neumología o medicina interna, para el tratamiento de la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC), que afecta casi al 20% de la población adulta local, unas 300.000 personas; así como Gel Lat, para anestesiar heridas superficiales antes de realizar una sutura.

También se incluye el Labetabol vía oral, para el tratamiento de hipertensión en el embarazo, que afecta a un 10% de ellas.

Por último, se suma el reemplazo nicotínico (parches y/o chicles), para el tratamiento contra el tabaquismo, que se pondrá a disposición en todos los niveles de atención, y ampliando su prescripción a médicos generales y especialidades.

En una segunda etapa, en octubre, se incluirán cuatro medicamentos. Dienogest, para tratar la endometriosis, una enfermedad crónica que genera dolores intensos durante la menstruación, infertilidad, entre otros síntomas, que afecta a una de cada nueve mujeres uruguayas.

También Fosfomicina vía oral para atender casos de sistitis aguda no complicada y la profilaxis en hombres que se sometieron a una biopsia transrectal de próstata; Piperacilina/Tazobactam, antibióticos para evitar infecciones graves en hospitales, y Cinacalcet, para el tratamiento de hiperparatiroidismo primario y secundario.

En una tercera etapa, en noviembre, se incorporarán tres fármacos: Tenofovir, indicado por medicina interna o infectología, para tratar Hepatitis B, una de las principales causas de enfermedad hepática crónica, que derivan en la cirrosis y el hepatocarcinoma; y los antimicrobianos Linezolid y Tigeciclina, para casos de infecciones graves o complejas en hospitales.

Los medicamentos citados serán brindados mediante un ticket de unos $ 300, en promedio, por debajo del costo actual en farmacias.

Lustemberg destacó que el Tiotropio se vende a unos $ 6.000 en farmacias, mientras que los antimicrobianos Piperacilina/Tazobactam, Linezolid y Tigeciclina, cuestan entre $ 50.000 y $ 100.000.

La ministra agregó que está en marcha una comisión con la Conaiamc para analizar las incorporaciones de tratamientos para personas Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH) y Profilaxis Preexposición (PrEP), y Formoterol/Budesonida para el asma.